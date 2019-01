Next : en forte hausse après un point d'activité

03/01/2019 | 12:03

L'action Next grimpe de 6,4% à Londres, après un point d'activité du distributeur de prêt-à-porter et accessoires pour la période des fêtes (du 28 octobre au 29 décembre), marqué par une croissance de 1,5% de ses ventes.



Cette croissance, en ligne avec la prévision donnée par le groupe britannique en septembre, s'explique par une performance des trois dernières semaines avant Noël qui a compensé un mois de novembre décevant.



S'il abaisse légèrement ses estimations de BPA 2019 et 2020, Liberum estime que ce point d'activité 'laisse l'action Next sembler survendue', ce qui l'amène à relever sa recommandation de 'conserver' à 'achat'.



