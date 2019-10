Next : en recul avec une dégradation de broker

30/10/2019 | 15:33

Next recule de 3,1% à Londres, sur fond d'un abaissement par Liberum de son conseil de 'achat' à 'conserver', après une progression de 64% de l'action du distributeur de mode depuis son relèvement à 'achat' en janvier.



Saluant toutefois un point d'activité trimestriel solide du groupe britannique, le broker dit 'rester très positif quant aux fondamentaux et à la stratégie de la direction'. Il relève son objectif de cours de 6.500 à 7.000 pence.



