Next pessimiste malgré une légère hausse des ventes en fin d'année

Londres (awp/afp) - La chaîne d'habillement britannique Next a annoncé jeudi une légère hausse de ses ventes au cours de la période cruciale des deux derniers mois de l'année, mais s'est montrée pessimiste pour les mois à venir sur fond de Brexit.

Les ventes entre le 28 octobre et le 29 décembre, comprenant la période de soldes du Black Friday en novembre et surtout les achats de Noël, ont augmenté de 1,5%, selon un communiqué du groupe.

Next a toutefois connu une activité à deux vitesses, avec d'un côté une hausse de 15,2% des ventes en ligne et de l'autre une chute de 9,2% de celles dans ses magasins.

L'enseigne explique que la hausse des ventes est conforme à ses attentes et précise que de bonnes performances durant les trois semaines avant Noël et fin octobre ont compensé un mois de novembre difficile.

Pour l'ensemble de son exercice, qui s'achève fin janvier, le groupe prévoit toujours une hausse de son chiffre d'affaires de 3,2%, mais a toutefois légèrement abaissé sa prévision de bénéfice avant impôt, à 723 millions de livres, contre 727 millions, selon une précédente estimation.

Ces profits plus faibles que prévu s'expliquent par des marges moindres réalisées sur certaines offres, notamment dans les produits de beauté. En outre, Next met en avant une hausse de ses coûts associés au boom des ventes en ligne, qui représentent près de la moitié de son chiffre d'affaires.

L'enseigne dévoile par ailleurs des perspectives prudentes pour le prochain exercice 2019-2020, avec un ralentissement attendu de ses ventes, à +1,7%, ainsi qu'une baisse du bénéfice avant impôt à 715 millions de livres.

Next anticipe un environnement de marché identique à celui observé au second semestre, marqué surtout par une désaffection des Britanniques pour les commerces physiques et une baisse de la confiance des ménages du fait des incertitudes du Brexit.

Le groupe estime d'ailleurs que toute prévision de vente est hautement incertaine pour l'année à venir compte tenu des risques qui pèsent sur l'économie en raison du flou entourant les conditions de sortie de l'UE.

