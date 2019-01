Next : reste dans le vert, un broker en soutien

04/01/2019 | 14:07

Après un gain de 9% sur les deux premières séances de 2019, Next grappille encore 0,6% ce vendredi à Londres, aidé par Berenberg qui relève sa recommandation de 'vente' à 'conserver' tout en maintenant son objectif de cours de 4.100 pence.



'A court terme, nous pensons que l'activité de Next dans les produits de tiers continuera de bénéficier de la disparition de grands magasins', estime le broker allemand, tout en reconnaissant une année 2019 'difficile à prédire' pour le groupe britannique.



Pour rappel, l'action Next a progressé la veille sur un point d'activité du distributeur de prêt-à-porter et accessoires pour la période des fêtes (du 28 octobre au 29 décembre), marqué par une croissance de 1,5% de ses ventes.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.