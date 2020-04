Next : rouvre son commerce en ligne

La vente en ligne, qui représente plus de la moitié des revenus de Next Plc, est à l'arrêt depuis le 26 mars. Les magasins physiques du détaillant ont, eux, été fermés le 23 mars, un jour avant que la Grande-Bretagne ne soit confinée. Selon les directives du gouvernement, les commerces en ligne sont autorisés à rester ouverts.

"Next a depuis mis en place des mesures de sécurité supplémentaires très étendues et, après avoir consulté ses collègues et notre syndicat, l'USDAW, nous allons ouvrir en ligne de manière très limitée à partir d'aujourd'hui", a déclaré le distributeur. Dans un premier temps, seules les catégories dont les clients ont le plus besoin seront proposées, telles que les vêtements pour enfants et certains petits articles pour la maison. D'autres gammes de produits pourront être ajoutées ultérieurement.

Les opérations recommenceront avec le soutien du personnel volontaire. "L'idée est de commencer à vendre en faibles volumes, de sorte que nous n'ayons besoin que d'un petit nombre de collaborateurs dans chaque entrepôt à un moment donné, ce qui contribue à garantir le respect d'une distance sociale rigoureuse", a déclaré le management. Pour atteindre ces volumes limités, l'entreprise ne permettra aux clients de commander que le nombre d'articles qu'elle estime pouvoir livrer en toute sécurité un jour donné. A ce moment-là, Next cessera de prendre des commandes et convertira le site web en "navigation seule" jusqu'au lendemain matin.