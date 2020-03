Next Fifteen Communications Group plc : Un support long terme à exploiter

Données financières (GBP) CA 2020 247 M EBIT 2020 42,4 M Résultat net 2020 26,3 M Dette 2020 12,1 M Rendement 2020 1,86% PER 2020 16,9x PER 2021 14,1x VE / CA2020 1,72x VE / CA2021 1,52x Capitalisation 414 M Prochain événement sur NEXT FIFTEEN COMMUNICATION 07/04/20 Année 2020 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 3 Objectif de cours Moyen 635,00 GBp Dernier Cours de Cloture 4,80 GBp Ecart / Objectif Haut 13 233% Ecart / Objectif Moyen 13 129% Ecart / Objectif Bas 13 025% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Timothy John Bruce Dyson Chief Executive Officer & Executive Director Richard Anthony Eyre Non-Executive Chairman Peter Jonathan Harris Chief Financial Officer & Executive Director Penelope Anne Ladkin-Brand Non-Executive Director Helen Hunter Independent Non-Executive Director