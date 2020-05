14/05/2020 : Nextedia – Lettre aux actionnaires – Mai 2020

Ainsi, dès le début de cette crise, Nextedia a pris toutes les mesures sanitaires afin d'assurer en premier lieu la sécurité de ses collaborateurs. Les locaux des différents établissements ont été fermés dès les annonces gouvernementales du lundi 16 mars au soir. Tous les salariés ont été placés en télétravail avec pour but au sein des différents départements de l'organisation de limiter au strict minimum les conséquences directes des mesures de confinement sur l'activité. Les collaborateurs sont pleinement mobilisés pour assurer le service à tous les clients et la continuité d'exploitation.

Marc Negroni,

Président Directeur Général de Nextedia

d'occupation des équipes en retrait par rapport à ses prévisions de début 2020 sur le 1er semestre. La baisse de notre chiffre d'affaires sur le 2ème trimestre 2020 devrait être limité grâce à la solidité et à la fidélité des clients à notre égard et également en raison de la nature même des nos prestations jugées majeures par nos clients dans le cadre de la relance de leur activité.

Néanmoins en raison du manque de visibilité sur le rythme de la reprise de l'économie et plus particulièrement de notre marché, le Groupe n'est plus en mesure de confirmer de manière certaine ses hypothèses de croissance pour 2020.

La situation exceptionnelle que nous vivons en ce moment ne remet absolument pas en cause notre plan stratégique Nextedia 2023. Certes, nous avons à ce jour une réelle inconnue sur l'impact de la crise. Néanmoins cette période offre de nouvelles opportunités de création de valeur que nous examinons. Par ailleurs, avec plus de 200 collaborateurs, dont je me félicite chaque jour de l'engagement, et des partenariats stratégiques de qualité, Nextedia possède les atouts qui nous permettent de passer cette période délicate et de confirmer nos ambitions sur les 3 à 4 prochaines années.