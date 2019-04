19/04/2019 : Nextedia – 2018 – Comptes Sociaux

SA NEXTEDIA

Siège social : 6 Rue du Jadin

France Paris 17e 75017

SIREN : 429699770

COMPTES SOCIAUX

Exercice clos le 31 décembre 2018

NEXTEDIA

Sommaire : Comptes sociaux au 31/12/2018

Généralités

Faits marquants 1

Principes, règles et méthodes comptables 2

Etats de Gestion

Bilan Actif (Système de Base) 4

Bilan Passif (Système de Base) 5

Compte de résultat 6

Autres informations

Chiffres Clés 8

Liste des Filiales 9

Liste des Participations 10

Filiales et Participations 11

Composition du capital social 12

Variation des capitaux propres 13

Rémunérations des dirigeants 14

Transactions avec des parties liées 15

Effectifs 16

Honoraires des commissaires aux comptes 17

Evènements postérieurs à la clôture 18

Notes sur le bilan

Immobilisations 19

Immobilisations corporelles 20

Immobilisations financières 21

Amortissements 22

Dépréciations 23

Produits à recevoir 24

Produits constatés d'avance 25

Charges constatées d'avance 26

Charges à payer 27

Echéances des créances 28

Etat des créances 29

Créances de l'actif immobilisé 30

Créances clients 31

Autres créances 32

Etat des échéances des dettes 33

Emprunts et dettes financières 34

Dettes d'exploitation 35

Dettes diverses 36

Provisions 37

Provisions pour risques et charges 39

Trésorerie et équivalents 40

Notes sur le resultat

Autres produits d'exploitation 41

Autres achats et charges externes 42

Transfert de charges 43

Résultat financier 44

Résultat exceptionnel 45

FAITS MARQUANTS

1- Augmentation de capital

En date du 1er août 2018, il a été réalisé une augmentation de capital réservée d'un montant total, prime d'émission incluse de 404 152,32 € se décomposant en 43 929,60€ de valeur nominale et en 360 222,72€ de prime d'émisssion par création et émission de 439 296 actions nouvelles.

Cette augmentation de capital a été réservée aux cédants des sociétés YUSEO, ESI DIGITAL, NOVACTIVE et ALMAVIA dans le cadre du paiement des compléments de prix.

2- Prise de participation

Nextedia est rentré dans le capital de la société M2 CONSULTING en date du 27 Août 2018 et a transféré une partie de son personnel.

Le transfert de charges est comptabilisé en "Transfert de charges d'exploitation".

Nextedia a acquis 485 bons de souscriptions d'actions au sein de la société TALE OF DATA le 28 Septembre 2018.

Les éventuels compléments de prix à payer au titre des acquisitions réalisées sont comptabilisés en "autres dette"s pour un montant de 3785476,36€.

3- BSPCE

Nous vous rappelons que le Conseil d'Administration en date du 6 mai 2014 agissant sur délégation de l'Assemblée Générale du 28 juin 2013 a émis 362.490 BSPCE au profit de M. Marc NEGRONI.

Chaque BSPCE donne droit à souscrire à une action au prix unitaire de 0,92 € se décomposant en 0,10 € de valeur nominale et 0,82 € de prime d'émission. Ils sont exerçables depuis le 6 mai 2014 et deviendront caducs de plein droit le 6 mai 2019.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels de l'excercice au 31/12/2018 ont été établis conformément au règlement de l'autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n° 2016-07 du 26 décembre 2016;

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

- indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels applicables en France, et notamment les règlements CRC suivants:

Continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels applicables en France, et notamment le règlement ANC 2014-03 et modifié par 2017-03 du 12/01/2018.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits dans les comptes annuels est la méthode des coûts historiques.

La société n'a pas opté pour la comptabilisation des engagements de retraite et avantages similaires conformément à la recommandation 03-01 du CNC du 1er avril 2003 mais l'information est présentée en note dans l'annexe.

COMPARABILITE DES COMPTES

Les comptes annuels sont établis conformément aux principes et méthodes du Plan Comptable Général et selon les mêmes règles que les comptes arrêtés au 31 décembre 2017.

PRESENTATION DES PRINCIPALES METHODES UTILISEES

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1- Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'entrée. Elles sont dépréciées lorsque leur valeur d'inventaire devient inférieure à leur valeur brute.

2- Frais de recherche et développement- Brevet et licences

La partie du coût d'acquisition correspondant à des projets de recherche appliquée et de développement en cours, identifiables et évaluables de manière fiable, nettement individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale, est immobilisée.

Les durées d'utilité des immobilisations incorporelles de NEXTEDIA

Frais de recherche et développement Logiciels et licences

1 à 3 ans 1 à 5 ans

3 -Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

L'application des règlements CRC 02-10 et CRC 04-06 n'a pas eu d'incidence sur les comptes dans la mesure où les immobilisations utilisées par l'entreprise ne sont pas décomposables.

L'analyse des durées d'utilisation des biens immobilisés ne fait pas ressortir de différence significative par rapport aux durées d'usage. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Les durées d'utilité des immobilisations corporelles de NEXTEDIA

Seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissements dérogatoires.

4 -Participations et immobilisations financières

Conformément au règlement ANC 2014-03, les titres de participations acquis au cours de l'exercice sont valorisés au coût d'acquisition qui est constitué du prix d'achat majoré des frais d'acquisition directement attribuables à la préparation en vue de l'utilisation envisagée, sous déduction