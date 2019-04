19/04/2019 : Nextedia – 2018 – Rapport de gestion

NEXTEDIA

Société Anonyme au capital de 1.931.530,10 €

Siège Social : 6, rue Jadin - 75017 PARIS 429 699 770 RCS PARIS

RAPPORT DE GESTION SUR LES COMPTES SOCIAUX ET CONSOLIDES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018 INCLUANT LE RAPPORT SUR LE

GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

Chers Actionnaires,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, conformément à la loi et aux statuts, en vue notamment (i) d'approuver les comptes sociaux de l'exercice social clos le 31 décembre 2018 de la société NEXTEDIA (la « Société »), (ii) d'en affecter le résultat et (iii) d'approuver les comptes consolidés établis par la Société pour son compte et celui de ses filiales (le « Groupe » ou le « Groupe NEXTEDIA ») au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Il vous sera, par ailleurs, donné lecture des rapports dans lesquels votre Commissaire aux Comptes relate les conditions d'exercice de sa mission et fait état des conclusions auxquelles l'ont amené les divers contrôles et vérifications effectués par ses soins dans le cadre du mandat que vous lui avez confié.

Nous vous précisons que le présent rapport, les rapports sur les comptes annuels et spécial du Commissaire aux Comptes ainsi que le bilan, le compte de résultat et l'annexe des comptes sociaux et de comptes consolidés et, de façon générale, l'ensemble des documents sur lesquels porte le droit de communication des actionnaires, ont été tenus à votre disposition dans les conditions de forme et de délais prévues par la réglementation en vigueur et les statuts de la Société. Nous vous précisons également que la Société a établi des comptes consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018 de manière volontaire.

Enfin, nous vous précisons qu'aucune modification n'a été apportée au mode de présentation des comptes annuels ou aux méthodes d'évaluation suivies les années précédentes.

1.

Activités du Groupe et évènements importants survenus en 2018

1.1 Activités de la Société

NEXTEDIA est spécialisée dans le conseil et les services à forte valeur ajoutée, dédiés aux métiers de la transformation digitale sur les domaines de la Relation Client, de l'Expérience Client et du Digital Marketing.

Fort de plus de 200 experts, NEXTEDIA apporte à ses clients une expertise métier et technologique, doublée d'une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis le conseil jusqu'à la mise en œuvre des principales solutions leaders du marché au travers de ses trois pôles d'expertises :

• Gestion de la Relation Client omnicanale (CRM, Centre de contacts, Gestion des interactions multicanales)

• Data & Digital Marketing (Customer Journey, Marketing Automation, Data Science)

• Digital Interactive (Web & Mobile Factory, Design Thinking, UX Design, User Experience)

• Digital Transformation (Product Owner, Coach Agile, Business Analyst, RPA et Cybersécurité)

Ces 3 pôle d'expertises s'appuient également sur le Smart Data Lab du Groupe pour le développement d'offres métiers packagées « Asset as Service » autour des technologies de la Data Preparation et de l'Intelligence Artificielle.

NEXTEDIA intervient auprès de Grands comptes et du Mid Market sur six secteurs à fort potentiel :

1/ Banque & Assurance, 2/ Santé, Mutuelle & Prévoyance, 3/ Média & Telecom, 4/ Tourisme & Transport, 5/ Retail, Beauté & Luxe, 6/ Industrie & Energie.

NEXTEDIA opère sur des marchés dynamiques, tirés par la montée en puissance du digital, où les besoins des entreprises sont croissants et à forte composante technologique.

NEXTEDIA est aujourd'hui Business Partner sur les solutions Digital Marketing de Salesforce, d'Adobe, d'IBM, Google et d'autres leaders majeurs sur ce marché.

1.2 Activités du Groupe

En 2018, NEXTEDIA a poursuivi l'intégration d'Almavia, acquise et devenue filiale courant 2017.

- Evolution prévisible et perspectives d'avenir

NEXTEDIA va poursuivre l'accélération de sa croissance organique sur son périmètre historique, en s'appuyant notamment sur l'accélération du développement des synergies avec sa filiale ALMAVIA.

La réunion de l'ensemble des équipes NEXTEDIA (hors ALMAVIA) est un catalyseur de synergies et d'accélération de l'activité.

L'orientation commerciale est à la fois grands comptes et Mid-Market, notamment auprès des principaux acteurs du secteur banque / assurances / mutuelles.

En termes de partenariats technologiques, NEXTEDIA souhaite accélérer celui avec Salesforce.

- Evénements significatifs de l'exercice

• Augmentation de capital

Agissant sur délégation de compétence de l'Assemblée Générale du 7 juin 2017, le Conseil d'Administration a décidé en date du 15 juin 2018 de procéder à une augmentation de capital réservée d'un montant total (prime d'émission incluse) de 404.152,32 €. L'augmentation de capital a été réalisée le 1er août 2018, 439.296 actions nouvelles ont été émises au prix unitaire de 1,08 €.

Cette augmentation de capital a été réservée aux cédants des sociétés YUSEO, ESI DIGITAL, NOVACTIVE et ALMAVIA dans le cadre du paiement des compléments de prix.

- Activité en matière de recherche et de développement

Le Groupe a réalisé des travaux de recherche et de développement en matière de :

- Réconciliation des données online et offline pour un usage digital marketing

- Automatisation de la cartographie des données personnelles au sein d'un système d'information

Ces travaux ont permis au Groupe de solliciter du crédit impôt recherche au titre de l'exercice 2018.

- Principaux risques et incertitudes auxquels le Groupe est confrontée

Les principaux risques auxquels le Groupe est confronté sont les suivants :

▪ Risques liés à l'environnement concurrentiel :

Apparition de nouveaux concurrents ou renforcement des concurrents existants sur le cœur de l'offre de NEXTEDIA. Le Groupe s'est doté des moyens de maintenir la qualité de son offre, de son avance technologique et créative grâce à une équipe formée des meilleurs talents du marché, une innovation constante et renouvelée, et une structure extrêmement agile.

▪ Risques liés aux fournisseurs et aux clients :

Perte de fournisseurs, afin de pallier ce risque le Groupe a mis en place des partenariats stratégiques avec ses fournisseurs clef (Salesforce, Adobe, IBM).

Risque de trop grande dépendance, le Groupe a su élargir et cibler au plus proche du besoin des clients son vivier de fournisseurs.

Risque d'impayés clients, le Groupe travaille essentiellement avec de grands comptes, de plus il s'est doté d'une réelle politique de crédit management.

Risques liés à l'internet et à l'envoi de messages via mobile ou email, le Groupe maintient une veille renforcée qui lui permet d'anticiper les évolutions des technologies et de s'y adapter rapidement en acquérant ou développant les outils les plus à la pointe des nouveautés. Le Groupe s'est organisé de façon agile.

▪ Risques liés à l'application du règlement européen et de la Directive du 27 avril 2016 plus communément appelé Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) :

A compter du 25 mai 2018 est entré en application le règlement européen concernant la nouvelle règlementation sur la protection des données.

Le Groupe est en conformité avec la loi depuis le 25 mai 2018. Cette loi porte essentiellement sur le consentement de l'utilisateur quant à l'utilisation de ses données personnelles, son stockage, sa sécurisation et son exploitation. Cette loi est principalement interprétée comme une loi de formalisation des procédures relatives à la donnée personnelle.

Le Groupe est d'ores et déjà en conformité avec l'ensemble des dispositions des régulateurs locaux (CNIL en France par exemple) concernant la collecte de données. Par ailleurs, le Groupe travaille principalement avec des entreprises internationales extrêmement sensibilisées à ces questions.

▪

Risques financiers :

Ces risques liés à l'internationalisation sont principalement des risques de change. Ceux-ci sont limités du fait de la faible exposition en termes de volume et de localisation (Europe, Pologne, Danemark).

▪

Risques liés à la sécurité informatique:

Une sécurité informatique défectueuse (cyber-attaques, pertes de données, discontinuité de l'information) pourrait perturber significativement l'activité du Groupe et serait susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur ses résultats. Afin de préserver la sécurité des systèmes d'information, le Groupe a formalisé des règles régissant l'utilisation des ressources et outils informatiques mis à la disposition de ses collaborateurs.

- Prises de participations significatives dans les sociétés ayant leur siège social en France ou prises de contrôle de telles sociétés intervenues au cours de l'exercice

NEXTEDIA a souscrit en date du 28 septembre 2018 un nombre total de 345 actions nouvelles de la société TALE OF DATA (802.068.858 RCS NANTERRE) sur exercice de BSA lui permettant de détenir ainsi environ 13% de la société TALE OF DATA.

NEXTEDIA a souscrit en juillet 2018 à une augmentation de capital de la société IOOCX (840 568 943 RCS PARIS), agence experte en accompagnement de projets Data et Digital Marketing, lui ayant permis de détenir 18% de cette dernière.

- Création de sociétés filiales ayant leur siège social en France

Néant

- Evénements intervenus depuis la clôture

NEXTEDIA a souscrit en février 2019 à une augmentation de capital de la société IOOCX (840 568 943 RCS PARIS), agence experte en accompagnement de projets Data et Digital Marketing, lui ayant permis de détenir 52% de cette dernière.

- Indication sur l'utilisation des instruments financiers

NEXTEDIA n'a recours à aucun instrument financier (couverture de change ou couverture de taux).

2.

Analyse objective et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société et des sociétés du Groupe

Résultat du Groupe NEXTEDIA (comptes consolidés)

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2018, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 22.474.116€ € contre un chiffre d'affaires de 16.682.852 € au titre de l'exercice précédent, soit une hausse de 37%.

Cette hausse est essentiellement imputable à l'apport sur une année pleine du chiffre d'affaires de la société ALMAVIA acquise en juillet 2017.

En complément de cette croissance externe, la stratégie commerciale orientée vers l'ouverture de grands comptes a permis de soutenir la croissance organique du Groupe.

Le résultat d'exploitation consolidé s'élève à 1.825.928€ contre 1.571.038€ au titre de l'exercice précédent.

Le groupe a bénéficié de l'apport du résultat d'exploitation de la société ALMAVIA, tout en maintenant un niveau de profitabilité significatif sur son périmètre historique.

Le résultat net part du Groupe ressort à 1.421.797€ au 31 décembre 2018, contre 910.395€ au 31 décembre 2017.

Il intègre un résultat financier de (22.594 €) principalement généré par les variations de taux de change USD / EURO avec la filiale Novactive Inc basée aux Etats-Unis ainsi que les intérêts d'emprunts.