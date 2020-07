22/07/2020 : Nextedia – Chiffre d'affaires du 1er semestre 2020

Communiqué de presse

Chiffre d'affaires S1 2020

Paris, le 22 juillet 2020, 18h

Activité du 1er semestre 2020 en léger recul

Chiffre d'affaires : 11,8 M€ (-5,6%)

(-5,6%) Croissance du revenu généré par les offres combinées de services

Impact défavorable de la crise sanitaire sur l'activité régie mais bonne résilience globale du modèle économique « Build & Run »

NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT), expert de la transformation digitale centrée sur la Relation Client, l'Expérience Client et le Smart Data, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires à fin juin 2020.

Au 30 juin en M€, French GAAP, S1 2020 S1 2019 Variation comptes non audités. Chiffre d'affaires consolidé 11,8 12,5 - 5,6%

NEXTEDIA affiche au 1er semestre 2020 un chiffre d'affaires consolidé de 11,8 M€, en diminution de 5,6% par rapport à la même période de 2019.

Cette décroissance est uniquement liée aux effets exceptionnels de la crise du Covid-19 dont les répercutions se sont faites sentir sur le chiffre d'affaires du Groupe dès la mi-mars 2020. A compter de cette date, NEXTEDIA a été impactée sur ses activités d'intégration et de conseil, pour lesquelles l'accès des consultants aux sites de certains clients est devenu impossible pendant plusieurs semaines. Toutefois la mise en place rapide de solutions de communication à distance et de télétravail a permis de compenser partiellement les effets des mesures drastiques de distanciation sociale.

A contrario, le 1er semestre 2020 a enregistré l'augmentation des ventes de solutions en mode combiné, composé des offres Interactive, Data Marketing et Relation Client omnicanal. Celles-ci croissent de 2,1 % pour atteindre 10,3 M€. Cette performance valide l'évolution stratégique vers le couplage de l'expertise métier et de la capacité industrielle d'intégration des technologies majeures du marché sur laquelle NEXTEDIA fonde son développement futur. A titre illustratif, le Groupe a enregistré plusieurs signatures de premier plan au cours du semestre écoulé, parmi lesquelles Rent A Car, KFC, Ministère de la Culture et HomeServe (les communiqués peuvent être consultés sur https://www.nextedia.com/actualites/). Ces succès commerciaux ont été rendus possibles par la contribution des savoir-faire historiques du Groupe avec ceux des acquisitions faites au cours des dernières années.

Perspectives

NEXTEDIA prévoit une reprise très progressive de son activité au cours du 2ème semestre avec la réouverture des sites de ses clients, l'adoption renforcée des nouveaux modes de travail à distance et le démarrage de nouveaux projets.

Au 2ème trimestre, NEXTEDIA a apporté une attention particulière à ses dépenses et à ses investissements. Des mesures exceptionnelles de réduction de coûts ont été prises dès le début du confinement avec notamment le recours ponctuel au chômage partiel, l'arrêt des recrutements de personnel non immédiatement nécessaires et plus généralement la forte baisse des dépenses en vue de préserver sa trésorerie.

Prochaine publication : Résultats semestriels 2020 : 23 septembre 2020, après Bourse.

