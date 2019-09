24/09/2019 : Nextedia – Résultats semestriels 2019

Communiqué de presse

Résultats semestriels S1 2019

Paris, le 24 septembre 2019, 18h

Hausse de la rentabilité opérationnelle au 1er semestre 2019

Chiffre d'affaires : +10%

Résultat d'exploitation : +17%

NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT), expert de la transformation digitale centrée sur la Relation Client, le Marketing et l'Expérience Client, publie aujourd'hui ses résultats semestriels 2019.

En M€ S1 2019 S1 2018 Var Chiffre d'affaires consolidé 12,5 11,4 + 9,8% EBITDA 0,9 0,7 + 24,4% Résultat d'exploitation 0,8 0,7 + 17,0% Résultat courant avant impôt 0,7 0,6 + 6,4% Résultat net 0,6 0,6 - 1,2%

Poursuite de la croissance du chiffre d'affaires

L'activité progresse au 1er semestre 2019 avec un chiffre d'affaires consolidé de 12,5 M€, soit une croissance organique de 9,8%.

Cette croissance est notamment portée par la dynamique de signatures de grands projets stratégiques sur l'ensemble des pôles d'expertise, et tout particulièrement sur les activités CRM et Data & Marketing. Sur les 12 derniers mois, cela représente 40 nouveaux clients principalement sur le segment des ETI, où la transformation digitale, et plus précisément celle de l'expérience client, est un enjeu majeur.

La signature de ces nouveaux projets est la concrétisation des partenariats stratégiques et des investissements réalisés auprès des grands acteurs technologiques. Ils seront bien entendu contributifs à moyen terme à la croissance des activités récurrentes.

Par ailleurs, les activités de conseil « long terme » qui représentent 59% du revenu du Groupe poursuivent également leur croissance principalement auprès des grands comptes avec de nouveaux référencements.

Enfin, le parc de clients historiques reste extrêmement fidèle et permet aujourd'hui de développer l'ensemble de la chaine de valeur au travers des synergies entre les différents pôles d'expertise du Groupe.

Amélioration de la marge opérationnelle

NEXTEDIA a adapté sa structure de charges à la croissance de son activité. En conséquence, les frais de personnel affichent une hausse identique à celle du chiffre d'affaires, soit +9,8%, pour atteindre 6,0 M€. A contrario, le poste « sous-traitance », à 4,1 M€, ressort en progression plus limitée de +5,6%.

Après déduction des impôts et taxes et des dotations aux amortissements et provisions, le Résultat d'exploitation du 1er semestre 2019 ressort à 0,8 M€, soit une augmentation de 17,0% par rapport à la même période de 2018.

Le Résultat courant avant impôt, qui intègre pour 0,1 M€ de charges exceptionnelles liées à des litiges, atteint 0,7 M€, en accroissement de 6,4% par rapport au 1er semestre 2018. Une fois déduit l'impôt sur les sociétés à concurrence de 0,1M€, le Résultat net ressort quasi-stable à 0,6M€.

