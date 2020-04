29/04/2020 : Nextedia – 2019 – Comptes consolidés 0 29/04/2020 | 22:44 Envoyer par e-mail :

NEXTEDIA Etats Financiers Consolidés Annuels 31 décembre 2019 Nextedia S.A. 6 rue Jadin 75017 Paris NEXTEDIA Etats Financiers Consolidés au 31 décembre 2019 Table des matières 1 Présentation du groupe et perspectives 3 2 Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de Nextedia 4 2.1 Compte de Résultat consolidé au 31 décembre 2019 4 2.2 Bilan consolidé au 31 décembre 2019 5 2.3 Tableau des Flux de Trésorerie consolidé au 31 décembre 2019 6 2.4 Etat des variations des capitaux propres consolidés 7 3 Analyse globale des résultats et faits marquants de l'exercice 8 3.1 Analyse globale des résultats 8 3.2 Faits marquants de l'exercice 8 4 Principes de préparation et principales règles et méthodes comptable 9 4.1 Principes de préparation 9 4.2 Principales règles et méthodes comptables du Groupe 11 5 Périmètre de consolidation 13 5.1 Eléments notables sur le périmètre de consolidation 13 5.2 Entités appartenant au périmètre de consolidation au 31 décembre 2019 13 6 Notes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2019 14 6.1 Chiffre d'affaires 14 6.2 Achats et charges externes 14 6.3 Charges de personnel 14 6.4 Autres charges d'exploitation 15 6.5 Impôts et taxes 15 6.6 Dotations aux amortissements et provisions 15 6.7 Résultat financier 15 6.8 Résultat exceptionnel 16 6.9 Impôts sur les résultats 16 6.10 Informations liées aux activités abandonnées 17 6.11 Résultat par action 17 6.12 Ecarts d'acquisition 18 6.13 Immobilisations incorporelles 18 6.14 Immobilisations corporelles 18 6.15 Immobilisations financières 19 6.16 Clients et comptes rattachés 19 6.17 Autres créances et comptes de régularisation 19 6.18 Valeurs mobilières de placement et disponibilités 19 6.19 Provisions pour risques et charges 20 6.20 Emprunts et dettes financières 20 6.21 Fournisseurs et comptes rattachés 20 6.22 Autres dettes et comptes de régularisation 20 6.23 Engagements hors bilan 21 6.24 Autres informations 21 7 Evénements post clôture 22 2/22 NEXTEDIA Etats Financiers Consolidés au 31 décembre 2019 1 Présentation du groupe et perspectives Préambule Conformément au consensus partagé par les commissaires aux comptes et les régulateurs (AMF notamment), les événements postérieurs à la clôture en lien avec l'épidémie COVID-19 n'ont pas donné lieu à des ajustements des montants comptabilisés dans les états financiers au 31 décembre 2019. Dans la mesure où les évènements liés à l'épidémie de COVID-19 ne sont pas, à ce jour, de nature à compromettre irrémédiablement la continuité d'exploitation des sociétés du groupe, leur impact sur les comptes clos au 31 décembre 2019 est limité aux informations appropriées à fournir en annexe (cf §7 - Evènements post clôture du présent rapport). Présentation du Groupe NEXTEDIA est spécialisé dans le conseil et les services à forte valeur ajoutée, dédiés aux métiers de la transformation digitale dans les domaines de la Relation Client, de l'Expérience Client et du Digital Marketing. Fort de plus de 200 experts, Nextedia apporte à ses clients une véritable expertise métier et technologique, doublée d'une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis le conseil jusqu'à la mise en œuvre des principales solutions leaders du marché au travers de ses 4 pôles d'expertises : Gestion de la Relation Client omnicanal (CRM, Centre de contacts, Gestion des interactions multicanales)

Digital Marketing (CRM Marketing & Data Driven)

Digital Experience (Web & Mobile Factory, Design Thinking, UX Design, User Experience)

Digital Transformation (Product Owner, Coach Agile, Business Analyst, RPA et Cybersécurité) NEXTEDIA intervient auprès des Grands comptes et du Mid Market sur 6 secteurs à fort potentiel : 1/ Banque & Assurance, 2/ Santé, Mutuelle & Prévoyance, 3/ Média & Telecom, 4/ Tourisme & Transport, 5/ Retail, Beauté & Luxe, 6/ Industrie & Energie. NEXTEDIA opère sur des marchés dynamiques, tirés par la montée en puissance du digital, où les besoins des entreprises sont croissants et à forte composante technologique. Perspectives En 2020, NEXTEDIA va capitaliser sur ses partenariats majeurs pour développer ses activités Build & Run en mettant en avant le couplage de son expertise métier et de sa capacité industrielle d'intégration des technologies majeures du marché. Pour 2020 et avant prise en compte de la crise majeure liée au Covid-19, le Groupe s'était fixé comme objectif la progression de son chiffre d'affaires au travers d'une croissance organique pérenne par rapport à 2019. Compte-tenu de l'incertitude concernant l'évolution et la durée de cette crise ainsi que ses répercussions sur son carnet de commandes et ses capacités à délivrer les projets dans les délais, NEXTEDIA n'est plus en mesure de confirmer de manière certaine cette hypothèse de croissance forte. Cependant tout a été mis en œuvre au sein des différents départements de l'organisation pour limiter au strict minimum les conséquences directes des mesures de confinement et tous les collaborateurs sont pleinement mobilisés pour assurer le service à tous les clients. Enfin NEXTEDIA entend poursuivre activement sur 2020 l'étude d'opportunités de croissance externe permettant soit de renforcer sa position sur ses expertises existantes soit d'étendre ses expertises sur des domaines en forte croissance. 3/22 NEXTEDIA Etats Financiers Consolidés au 31 décembre 2019 2 Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de Nextedia 2.1 Compte de Résultat consolidé au 31 décembre 2019 En euros Notes 31/12/2019 31/12/2018 Chiffre d'affaires 6.1 24 427 614 22 474 116 Autres produits d'exploitation 393 517 495 979 Produits d'exploitation 24 821 131 22 970 095 Achats et charges externes 6.2 (184 536) (323 427) Charges de personnel 6.3 (11 764 770) (10 538 963) Autres charges d'exploitation 6.4 (11 102 284) (9 726 306) Impôts et taxes 6.5 (317 339) (355 214) Dotations nettes aux amortissements et aux provisions 6.6 (146 642) (200 257) Charges d'exploitation (23 515 571) (21 144 167) Résultat d'exploitation 1 305 560 1 825 928 Résultat financier 6.7 (5 423) (22 594) Résultat courant des entreprises intégrées 1 300 137 1 803 334 Résultat exceptionnel 6.8 (377 471) (298 854) Résultat avant impôt des sociétés intégrées 922 666 1 504 480 Impôts sur les résultats 6.9 25 068 (82 683) Résultat net des sociétés intégrées 947 734 1 421 797 Résultat net des activités poursuivies 947 734 1 421 797 Résultat net des activités abandonnées 6.10 - - Résultat net de l'ensemble consolidé 947 734 1 421 797 Intérêts minoritaires 291 701 - Résultat net - part du groupe 656 033 1 421 797 Résultat de base par action 6.11 0,03 0,07 Résultat de base dilué par action 0,03 0,07 4/22 NEXTEDIA Etats Financiers Consolidés au 31 décembre 2019 EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) En euros 31/12/2019 31/12/2018 Produits d'exploitation 24 821 131 22 970 095 Achats et charges externes (184 536) (323 427) Charges de personnel (11 764 770) (10 538 963) Autres charges d'exploitation (11 102 284) (9 726 306) Impôts et taxes (317 339) (355 214) Dotations aux provisions (58 010) (132 128) EBITDA 1 394 192 1 894 057 2.2 Bilan consolidé au 31 décembre 2019 En euros Notes 31/12/2019 31/12/2018 Brut Dépréciations Net Net Ecarts d'acquisition 6.12 30 298 519 17 506 311 12 792 208 12 195 697 Immobilisations incorporelles 6.13 5 909 469 5 113 982 795 487 539 426 Immobilisations corporelles 6.14 545 199 308 947 236 252 194 693 Immobilisations financières 6.15 518 456 - 518 456 432 305 Actif immobilisé 37 271 643 22 929 240 14 342 403 13 362 121 Clients et comptes rattachés 6.16 8 146 882 768 003 7 378 879 6 346 764 Autres créances 6.17 1 688 774 - 1 688 774 2 772 429 Compte de régularisation 6.17 236 584 - 236 584 201 009 Impôts différés - actif 6.9.3 16 651 - 16 651 Disponibilités 6.18 1 837 431 - 1 837 431 2 136 854 Actif circulant 11 926 322 768 003 11 158 319 11 457 056 Charges à répartir sur plusieurs exercices - - - - Actifs liés aux activités abandonnées 6.10 145 131 - 145 131 144 878 Total Actif 49 343 096 23 697 243 25 645 853 24 964 055 Capital social 2 019 836 1 931 530 Primes d'émission 8 246 034 7 998 062 Réserves consolidées 824 723 (597 411) Réserves de conversion (27 130) (24 650) Résultat part du groupe 656 033 1 421 797 Capitaux propres (part du groupe) 11 719 496 10 729 328 Intérêts minoritaires 19 635 - Provisions pour risques et charges 6.19 223 678 394 464 Impôts différés - passif 6.9.3 - 39 855 Emprunts et dettes financières 6.20 2 118 037 2 344 697 Fournisseurs et comptes rattachés 6.21 3 079 593 2 950 604 Autres dettes et comptes de régularisation - passif 6.22 8 363 322 8 353 894 Dettes 13 560 952 13 649 195 Passifs liés aux activités abandonnées 6.10 122 092 151 213 Total Passif 25 645 853 24 964 055 5/22 NEXTEDIA Etats Financiers Consolidés au 31 décembre 2019 2.3 Tableau des Flux de Trésorerie consolidé au 31 décembre 2019 En euros OPERATIONS D'EXPLOITATION Résultat net de l'ensemble consolidé Résultat des titres mis en équivalence Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'exploitation : Dotation aux amortissements et provisions

Plus ou moins values de cession

Impôts différés

Intérêts courus non échus

Autres variations y compris écart de change Incidence de la variation des décalages de trésorerie sur opérations d'exploitation : Variations de stock

Variations des dettes et créances d'exploitation dont Variations des créances

dont Variations des dettes

dont Variations des dettes Incidence des variations d'actifs et de passifs liées aux activités abandonnées Flux de trésorerie provenant de l'exploitation OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Acquisitions d'immobilisations incorporelles

Acquisitions d'immobilisations corporelles

Acquisitions d'immobilisations financières

Cessions d'immobilisations corporelles

Diminutions d'immobilisations financières

Entrée de périmètre sur la trésorerie Flux de trésorerie affecté aux opérations d'investissement OPERATIONS DE FINANCEMENT Augmentation de capital

Dividendes versés

Augmentation des emprunts

Remboursement des emprunts Flux de trésorerie provenant des opérations de financement Incidence des différences de change sur la trésorerie VARIATION DE TRESORERIE Trésorerie à l'ouverture Trésorerie à la clôture Disponibilités Valeurs Mobilières de Placement Concours bancaires courants Total 31/12/2019 31/12/2018 947 734 1 421 797 (42 650) 169 957 17 241 - (56 506) 57 741 - - 15 943 - - (1 073 486) (1 166 285) 192 004 435 124 (1 265 490) (1 601 409) (31 270) - (239 193) 499 152 (4 786) (4 666) (124 941) (107 475) (132 661) (167 040) - 3 229 44 530 48 746 48 010 - (169 848) (227 207) 336 278 404 153 - - - 40 000 (139 839) (157 115) 196 439 287 038 - - (212 602) 558 984 1 394 070 835 087 1 181 468 1 394 070 1 832 599 2 132 023 4 832 4 831 (655 962) (742 783) 1 181 469 1 394 071 6/22 NEXTEDIA Etats Financiers Consolidés au 31 décembre 2019 2.4 Etat des variations des capitaux propres consolidés En euros Capital social Primes Résultat de Réserves Réserves de Capitaux propres Intérêts Total d'émission l'exercice consolidées conversion part du groupe minoritaires Situation au 31/12/2017 1 887 600 7 637 837 910 395 (1 515 345) (32 086) 8 888 401 8 888 401 Augmentation de capital 43 929 360 223 404 152 404 152 Ecarts de conversion 7 248 7 248 7 248 Autres variations 1 2 7 539 188 7 730 7 730 Affectation du résultat (910 395) 910 395 - - Résultat de l'exercice 1 421 797 1 421 797 1 421 797 Situation au 31/12/2018 1 931 530 7 998 062 1 421 797 (597 411) (24 650) 10 729 328 10 729 328 Augmentation de capital 88 306 247 972 336 278 336 278 Ecarts de conversion (2 294) (2 294) (2 294) Variation de périmètre - (272 066) (272 066) Autres variations 337 -186 151 151 Affectation du résultat (1 421 797) 1 421 797 - - Résultat de l'exercice 656 033 656 033 291 701 947 734 Situation au 31/12/2019 2 019 836 8 246 034 656 033 824 723 (27 130) 11 719 496 19 635 11 739 131 Les variations des capitaux propres sur l'exercice 2019 correspondent à : -L'affectation du résultat consolidé de l'exercice 2018 dans les réserves consolidées. Aux augmentations de capital réservées d'une part aux cédants des sociétés Novactive et Almavia dans le cadre du paiement de la partie actions de leurs compléments de prix, et d'autre part à l'attribution définitive d'actions gratuites à des managers et dirigeants (cf 3.2 Faits marquants de l'exercice). -La prise en compte du résultat de l'exercice 2019 pour 947.734€, dont 291.701€ d'intérêts minoritaires pour IOOCX. -De l'impact sur les capitaux propres consolidés de l'entrée de IOOCX dans le périmètre de consolidation pour -272.066€. 7/22 3 Analyse globale des résultats et faits marquants de l'exercice 3.1 Analyse globale des résultats Durant l'exercice clos le 31 décembre 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 24.427.614€ contre un chiffre d'affaires de 22.474.116€ au titre de l'exercice précédent, soit une hausse de 8,7%. Cette croissance est notamment liée à la montée en puissance du partenariat stratégique avec Salesforce dans les domaines de la Relation Client et du Marketing Digital. La dynamique de ce partenariat s'est matérialisée par la signature de plus de dix nouvelles références au cours de l'exercice, permettant un accroissement immédiat du chiffre d'affaires projet et à terme de celui des activités récurrentes associées. Elle a également permis une accélération de la pénétration du segment porteur des ETI. Par ailleurs, le lancement réussi en janvier des nouvelles activités sur la plateforme DrupalTM a contribué à la bonne orientation du pôle Digital Interactive. Le résultat d'exploitation consolidé s'élève à 1.305.560€ contre 1.825.928€ au titre de l'exercice précédent, en baisse de -28,5%. La marge opérationnelle est passée de 8,1% en 2018 à 5,3% en 2019. NEXTEDIA a pâti au second semestre 2019 des impacts négatifs des grèves à répétition en France qui ont engendré deux effets défavorables sur son activité. Le Groupe a dû faire face à un nombre plus important d'inter-contrats correspondant à des missions interrompues ou décalées de la part de ses clients avec des conséquences directes de non-facturabilité de ses experts. Le résultat net des sociétés intégrées s'élève à 947.734€ en 2019, contre 1.421.797€ en 2018. Il intègre un résultat financier de -5.423 € principalement généré par les intérêts d'emprunts. Il est également composé par un résultat exceptionnel de -377.471€ imputable, (i) à des provisions pour risque de litiges prudhommaux antérieurs, (ii) à des régularisations de charges sociales et taxes sur les différentes entités. Après prise en compte des intérêts des actionnaires minoritaires de IOOCX, le résultat net part du Groupe ressort à 656.033€ en 2019, contre 1.421.797€ en 2018. La position nette de trésorerie à l'ouverture (après déduction des concours bancaires courants et des dettes à long terme) s'établissait à -207.843€ lorsque la position à la clôture s'établit à -280.606€. Les dettes financières du Groupe s'élèvent au 31 décembre 2019 à 2.118.037€. Elles sont principalement composées pour 1.700.446€ de l'emprunt (principal et intérêts) de la filiale danoise auprès de la Jyske Bank. Les Capitaux Propres (part du Groupe) s'élèvent à 11.719.496€. 3.2 Faits marquants de l'exercice NEXTEDIA a pris en février 2019 une participation majoritaire à hauteur de 52% dans IOOCX, agence experte en accompagnement de projets Data et Digital Marketing. Cette prise de participation majoritaire s'est faite par l'émission d'actions nouvelles de IOOCX consécutive à l'exercice de BSA par NEXTEDIA. La libération de la totalité de la souscription s'est faite par compensation de créance. NEXTEDIA avait réalisé une première augmentation de capital dans IOOCX en juillet 2018, ayant permis à NEXTEDIA de détenir 18% de cette dernière. NEXTEDIA a payé en juillet 2019 aux cédants d'ALMAVIA et de NOVACTIVE des compléments de prix pour un montant de 970.239€, compléments de prix comptabilisés au bilan en autres dettes. Le poste autres dettes a donc diminué de ce montant au bilan. Ce paiement a été fait pour 633.962€ en numéraire et pour 336.277€ dans le cadre d'une augmentation de capital réservée aux cédants. L'augmentation de capital a donné lieu à l'émission de 487.358 actions nouvelles au prix unitaire de 0,69€. L'attribution d'actions gratuites à des managers en juillet 2018 a donné lieu à l'acquisition effective de ces actions gratuites en juillet 2019. Cette acquisition effective a donné lieu à l'émission de 395.697 actions nouvelles au prix unitaire de 0,68€. 8/22 NEXTEDIA Etats Financiers Consolidés au 31 décembre 2019 4 Principes de préparation et principales règles et méthodes comptable 4.1 Principes de préparation 4.1.1 Contexte de la publication Les comptes consolidés annuels du Groupe Nextedia ont été établis de manière volontaire. Ils répondent à une ambition de refléter au mieux les performances financières du Groupe, quand bien même l'établissement de ces comptes consolidés n'est requis ni par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) ni par EURONEXT GROWTH. Les comptes consolidés au 31 décembre 2019 ont été audités par le commissaire aux comptes. 4.1.2 Déclaration de conformité du référentiel du Groupe Les comptes consolidés du Groupe Nextedia ont été établis en conformité avec les principes français relatifs aux comptes consolidés des sociétés commerciales et prévus par les dispositions du règlement 99-02 du Comité de la Réglementation Comptable (CRC) du 22 décembre 1999, et complété par le CRC 2005-10. Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réexaminées de façon continue. L'impact des changements d'estimation comptable est comptabilisé au cours de la période du changement s'il n'affecte que cette période ou au cours de la période du changement et des périodes ultérieures si celles-ci sont également affectées par le changement. Elles concernent principalement la valorisation et les durées d'utilité des actifs opérationnels, corporels, incorporels, écarts d'acquisition et créances clients, le montant des provisions pour risques et autres provisions liées l'activité, ainsi que des hypothèses retenues pour le calcul des obligations liées aux avantages du personnel et des impôts différés. Ainsi les comptes consolidés annuels ont été établis sur la base de paramètres financiers de marché disponibles à la date de clôture. La valeur de ces actifs est appréciée à chaque clôture annuelle sur la base des perspectives économiques à long terme et sur la base de la meilleure appréciation de la Direction du Groupe dans un contexte de visibilité réduite en ce qui concerne les flux futurs de trésorerie. 4.1.6 Méthodes de consolidation Entrent dans le périmètre de consolidation les sociétés placées sous le contrôle exclusif Nextedia, ainsi que les sociétés dans lesquelles le Groupe exerce un contrôle conjoint ou une influence notable. La méthode de consolidation est déterminée en fonction du contrôle exercé. 4.1.3 Base de consolidation Les états financiers consolidés comprennent les états financiers de Nextedia ainsi que ses filiales au 31 décembre 2019 sur la base de méthodes comptables homogènes et selon la convention du coût historique. Toutes les sociétés consolidées clôturent leurs comptes au 31 décembre de chaque année. 4.1.4 Changements de méthode Aucun changement de méthode comptable n'a eu lieu au cours de l'exercice 2019. 4.1.5 Jugements et estimations de la direction du Groupe La préparation des états financiers nécessite de la part de la Direction, l'exercice du jugement, l'utilisation d'estimations et d'hypothèses qui ont un impact sur les montants d'actif et de passif à la clôture ainsi que sur les éléments de résultat de la période. Ces estimations tiennent compte de données économiques susceptibles de variations dans le temps et comportent des aléas. Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réalisées à partir de l'expérience passée et d'autres facteurs considérés comme raisonnables aux vues des circonstances notamment relatives à la crise économique et financière actuelle. Elles servent ainsi de base à l'exercice du jugement rendu nécessaire à la détermination des valeurs comptables d'actifs et de passifs, qui ne peuvent être obtenus directement à partir d'autres sources. Les valeurs réelles peuvent être différentes des valeurs estimées. Contrôle exclusif : le contrôle exclusif est présumé lorsque le Groupe détient directement ou indirectement un pourcentage de contrôle supérieur à 50%, sauf s'il est clairement démontré que cette détention ne permet pas le contrôle. Il existe aussi si le Groupe, détenant la moitié ou moins des droits de vote d'une entreprise, dispose du pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles de l'entreprise, de nommer ou de révoquer la majorité des membres du Conseil d'Administration ou de l'organe de décision équivalent. La méthode retenue est l'intégration globale.

Contrôle conjoint : le contrôle conjoint se justifie par le partage, en vertu d'un accord contractuel, du contrôle d'une activité économique. Il nécessite l'accord unanime des associés pour les décisions opérationnelles, stratégiques et financières. La méthode retenue est l'intégration proportionnelle.

Influence notable : l'influence notable se détermine par le pouvoir de participer aux décisions de politique financière et opérationnelle de l'entreprise détenue, sans toutefois exercer un contrôle sur ces politiques. Elle est présumée si le Groupe détient directement ou indirectement un pourcentage supérieur à 20% des droits de vote dans une entité. La méthode retenue est la mise en équivalence.

4.1.7 Regroupements

d'entreprises et écarts d'acquisition la date d'acquisition, les actifs, passifs, éléments de hors-bilan et passifs éventuels identifiables des entités acquises sont évalués individuellement. Les analyses et expertises nécessaires à l'évaluation initiale de ces éléments, ainsi que leur correction éventuelle en cas d'informations nouvelles, peuvent intervenir au plus tard à la clôture de l'exercice ouvert postérieurement à celui ayant constaté l'acquisition. 9/22 NEXTEDIA Etats Financiers Consolidés au 31 décembre 2019 L'écart d'acquisition positif entre le coût d'acquisition des titres de l'entité (y compris les frais afférents nets d'impôts) et la quote-part acquise de l'actif net ainsi réévalué est inscrit à l'actif du bilan consolidé dans la rubrique "Écarts d'acquisition"; en cas d'écart négatif, celui-ci est enregistré en provisions pour risques et charges. Les écarts d'acquisition font l'objet d'un test de perte de valeur au moins une fois par an ou plus fréquemment s'il existe des indices de perte de valeur. Le test de perte de valeur consiste à comparer la valeur nette comptable de l'actif à sa valeur recouvrable, qui est la valeur la plus élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de cession et sa valeur d'utilité. La valeur d'utilité est obtenue selon la même méthode que celle utilisée au moment des acquisitions. Lorsque les tests effectués mettent en évidence une perte de valeur, celle- ci est comptabilisée afin que la valeur nette comptable de ces actifs n'excède pas leur valeur recouvrable. Lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la valeur nette comptable de l'actif (ou groupe d'actifs), une perte de valeur est enregistrée en résultat pour le différentiel. 4.1.8 Date de clôture des exercices des sociétés consolidées Les sociétés sont consolidées sur la base de leur bilan arrêté au 31 décembre 2019 d'une durée de 12 mois, à l'exception des sociétés créées ou acquises entrant dans le périmètre dont la durée est fonction de leur date de création ou d'acquisition. 4.1.9 Conversion des comptes exprimés en devises Les bilans des sociétés étrangères sont convertis en euros au taux de change de clôture, à l'exception des capitaux propres et des écarts d'acquisition qui sont maintenus au taux de change historique. Les comptes de résultat en devises sont convertis au taux moyen annuel. Les écarts de conversion résultant de ces différents taux sont comptabilisés dans les capitaux propres sous la rubrique « Réserve de conversion ». 4.1.10 Elimination des opérations internes au Groupe Les transactions, ainsi que les actifs et passifs réciproques entre les entreprises consolidées par intégration globale sont éliminés, de même que les résultats internes au groupe (dividendes, provisions pour risques et charges constituées en raison de pertes subies par les entreprises consolidées, plus-values ou moins-values dégagées à l'occasion de cessions internes au groupe). L'élimination des résultats internes est répartie entre la part groupe et les intérêts minoritaires dans l'entreprise ayant réalisé les résultats. Les pertes intra-groupes entre les entreprises intégrées ne sont éliminées que dans la mesure où elles ne nécessitent pas une dépréciation. Les résultats sur les opérations internes avec des entreprises mises en équivalence sont éliminés au prorata du pourcentage d'intérêt du groupe dans ces entreprises. 10/22 NEXTEDIA Etats Financiers Consolidés au 31 décembre 2019 4.2 Principales règles et méthodes comptables du Groupe Les comptes consolidés sont établis dans le respect des principes comptables : de continuité d'exploitation,

d'indépendance des exercices,

et de permanence des méthodes. 4.2.5 Immobilisations financières Les titres de participation des sociétés non consolidées et les autres immobilisations financières figurent au bilan à leur coût d'acquisition et sont, si nécessaire, dépréciés pour tenir compte de leur valeur actuelle. 4.2.1 Immobilisations incorporelles Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'entrée. Elles sont dépréciées lorsque leur valeur d'inventaire devient inférieure à leur valeur brute. 4.2.2 Frais de recherche et développement - Brevet et licences La partie du coût d'acquisition correspondant à des projets de recherche appliquée et de développement en cours, identifiables et évaluables de manière fiable, nettement individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale, est immobilisée. Les durées d'utilité des immobilisations incorporelles du Groupe sont les suivantes : Frais de recherche et développement 1 à 3 ans Logiciels et licences 1 à 5 ans 4.2.3 Immobilisations corporelles Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût historique. L'amortissement est calculé de manière linéaire sur la durée de vie utile de l'actif. Les durées d'utilité des immobilisations corporelles du Groupe sont les suivantes : Agencement et aménagement des constructions 3 à 9 ans Matériel de bureau et informatique 2 à 3 ans Mobilier 5 ans 4.2.4 Immobilisations financées en crédit- bail Les immobilisations financées par crédit-bail sont comptabilisées à l'actif du bilan pour leur valeur stipulée au contrat. Elles sont amorties selon les mêmes règles que si elles avaient été acquises en pleine propriété. Ces immobilisations sont considérées comme achetées à crédit : la dette correspondante est ainsi inscrite au passif et fait l'objet d'une charge financière. 4.2.6 Valeurs mobilières de placement Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur valeur d'inventaire si celle-ci est inférieure. Dans le cas où leur valorisation à la date de clôture fait apparaître une moins- value globale par catégorie de titres, une provision pour dépréciation est comptabilisée à due concurrence. 4.2.7 Dépréciation des actifs Lorsqu'il existe un quelconque indice démontrant que la valeur des immobilisations corporelles et incorporelles est susceptible d'être remise en cause à la clôture, un test de dépréciation est effectué. La valeur nette comptable de l'actif immobilisé est alors comparée à sa valeur actuelle et une dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable. La valeur actuelle est la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d'usage. Cette dernière est calculée par une approche multicritère, notamment en fonction des flux nets de trésorerie attendus de ces actifs. 4.2.8 Activités abandonnées Une activité abandonnée est une composante de l'activité de Nextedia qui représente une ligne d'activité ou une région géographique significative et distincte, qui a été cédée ou qui est détenue en vue de la vente ou de l'abandon. La classification comme activité abandonnée a lieu au moment de la cession ou antérieurement dès que l'activité satisfait aux critères pour être classée comme telle. 4.2.9 Actifs et passifs non courants liés aux activités abandonnées ou cédées Les actifs non courants (ou groupe d'actifs et passifs) liés aux activités abandonnées ou cédées sont classés sur des lignes distinctes du bilan « Actifs liés aux activités abandonnées » et « Passifs liés aux activités abandonnées » et évalués au plus faible de leur valeur comptable et de leur juste valeur diminuée des coûts de la vente. Les actifs amortissables ne sont plus amortis à compter de leur classement dans cette catégorie. 4.2.10 Résultat des activités abandonnées Le résultat net des activités cédées ou en cours de cession ainsi que, le cas échéant, les résultats de cession et les pertes de valeur consécutives à l'évaluation des actifs en juste valeur nette de frais de cession, sont 11/22 NEXTEDIA Etats Financiers Consolidés au 31 décembre 2019 présentés au compte de résultat sous la rubrique « Résultat des activités abandonnées ». Lorsqu'une composante de l'activité est classée en « Activités abandonnées », les comptes de résultat comparatifs sont retraités comme si cette composante avait été classée en « Activités abandonnées dès l'ouverture de chacune des périodes comparatives antérieures.

4.2.11 Provisions pour risques et charges Les provisions sont constatées lorsque, à la date de clôture, il existe une obligation du Groupe à l'égard d'un tiers résultant d'un événement passé dont le règlement devrait se traduire pour le Groupe par une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques. L'estimation du montant figurant en provision correspond à la sortie de ressources qu'il est probable que le Groupe doive supporter pour éteindre son obligation. Si aucune évaluation fiable ne peut être réalisée, aucune provision n'est comptabilisée. Une information est alors fournie en annexe. Le Groupe est engagé en tant que demandeur ou défenseur dans un certain nombre de litiges dont l'issue ne peut être estimée de façon précise. Pour autant, la direction estime, le cas échéant, que des provisions suffisantes ont été constituées pour faire face aux conséquences financières défavorables des litiges. 4.2.12 Chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires de Nextedia est constitué des revenus de ses activités de conseils et services en digital marketing. L'activité de conseils et services est facturée soit forme de contrats au forfait, de run et de régies sur des durées variant de 6 à 12 mois. au bilan lors de leur attribution mais uniquement lors de la levée de l'option. En cas d'engagement de rachat donné par le Groupe sur les actions accordées, la différence entre la valeur comptable consolidée des titres et leur prix de rachat est comptabilisé en charge lors de leur rachat effectif. Cette charge fait néanmoins l'objet d'une provision dès que l'engagement de rachat est susceptible de générer une charge et que la levée de l'option est probable. 4.2.16 Opérations en devises Les transactions libellées en devises sont converties au taux de change en vigueur au moment de la transaction. En fin d'exercice, les créances et les dettes libellées en devises sont converties : sur la base du taux de change de clôture pour les opérations non couvertes ;

sur la base de taux de couverture à terme pour les opérations couvertes. Les écarts de conversion qui en résultent sont comptabilisés en résultat financier. 4.2.13 Résultat exceptionnel Sont comptabilisés en résultat exceptionnel, les produits et les charges qui, par leur nature, leur occurrence, ou leur caractère significatif, ne relèvent pas des activités courantes du Groupe. 4.2.14 Impôts exigibles et différés Les effets d'impôt résultant des éléments suivants ont été comptabilisés décalages temporaires entre comptabilité et fiscalité,

retraitements et éliminations imposés par la consolidation,

déficits fiscaux reportables et dont l'imputation sur des bénéfices futurs est probable (aucun déficit reportable n'est activé au 31 décembre 2019).

4.2.15 Emission de « stock- options » Les « stock-options » accordés aux salariés sous forme d'options donnant droit à la souscription d'actions ou de Bon de Souscription de Parts de Créateur d'Entreprise (BSPCE) ne font l'objet d'aucune comptabilisation 12/22 NEXTEDIA Etats Financiers Consolidés au 31 décembre 2019 5 Périmètre de consolidation 5.1 Eléments notables sur le périmètre de consolidation Suite à la prise de participation majoritaire dans IOOCX en février 2019, le périmètre de NEXTEDIA intègre 8 entités au 31 décembre 2019, contre 7 entités au 31 décembre 2018. Au 31 décembre 2019, les actifs et passifs ainsi que le résultat de Come & Stay Spain SL, Come&Stay Sp. z.o.o, Come & Stay DKH et Come&Stay facility AS sont classés au bilan et au compte de résultat sur des lignes spécifiques « Activités abandonnées ». 5.2 Entités appartenant au périmètre de consolidation au 31 décembre 2019 Méthode de 31/12/2019 31/12/2018 Sociétés du périmètre de consolidation Pourcentage Pourcentage Pourcentage Pourcentage consolidation d'intérêt de contrôle d'intérêt de contrôle NEXTEDIA Intégration n° SIRET 429 699 770 00062 100% 100% 100% 100% Globale 6 rue Jadin 75017 Paris YUSEO Intégration n° SIRET 434 045 084 00077 100% 100% 100% 100% Globale 6 rue Jadin 75017 Paris EXPERTISE SOURCING INNOVATION Intégration n° SIRET 530 262 435 00023 100% 100% 100% 100% Globale 6 rue Jadin 75017 Paris NOVACTIVE Intégration n° SIRET 408 999 233 00070 100% 100% 100% 100% Globale 6 rue Jadin 75017 Paris ALMAVIA Intégration n° SIRET 450 510 060 00020 100% 100% 100% 100% Globale 18 rue d'Hauteville 75010 Paris IOOCX Intégration n° SIRET 840 568 943 00012 52% 52% 18% 18% Globale 6 rue Jadin 75017 Paris NOVACTIVE INC Intégration Société étrangère 100% 100% 100% 100% Globale Etats-Unis COME & STAY DKH A/S Intégration Société étrangère 100% 100% 100% 100% Globale Danemark COME & STAY FACILITY SERVICE A/S Intégration Société étrangère 100% 100% 100% 100% Globale Danemark COME & STAY SP. Z.O.O. Intégration Société étrangère 100% 100% 100% 100% Globale Pologne COME & STAY SP. SPAIN SL Intégration Société étrangère 100% 100% 100% 100% Globale Espagne 13/22 NEXTEDIA Etats Financiers Consolidés au 31 décembre 2019 6 Notes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2019 6.1 Chiffre d'affaires En euros France Autres Pays Elimination TOTAL Chiffre d'affaire externe 22 405 927 68 189 - 22 474 116 Chiffre d'affaire intercompagnie 1 308 044 194 088 (1 502 132) - Chiffre d'affaires au 31/12/2018 23 713 971 262 277 (1 502 132) 22 474 116 Chiffre d'affaire externe 24 323 870 103 744 24 427 614 Chiffre d'affaire intercompagnie 2 841 075 293 176 (3 134 251) - Chiffre d'affaires au 31/12/2019 27 164 945 396 920 (3 134 251) 24 427 614 La hausse du chiffre d'affaires est notamment portée par la dynamique de signature de grands projets stratégiques sur l'ensemble des pôles d'expertises et tout particulièrement sur les activités CRM et Data & Marketing. Sur les 12 derniers mois, cela représente 40 nouveaux clients principalement sur le segment des ETI, segment stratégique où la transformation digitale et tout particulièrement celle de l'expérience client est un enjeu majeur. La signature de ces nouveaux projets est la concrétisation des partenariats stratégiques et des investissements réalisés auprès des grands acteurs technologiques. Par ailleurs, les activités de conseil « long terme » qui représentent 76% de l'activité du Groupe poursuivent égalementleur croissance principalement auprès des grands comptes avec de nouveaux référencements. Le parc client historique reste extrêmement fidèle et permet aujourd'hui de développer l'ensemble de la chaine de valeur au travers des synergies entre les différents pôles d'expertises du Groupe. Le chiffre d'affaire « autres pays » n'est réalisé que par la société Novactive Inc., filiale de Novactive, basée à San Francisco. 6.2 Achats et charges externes En euros 31/12/2019 31/12/2018 Achats consommés (184 536) (323 427) Achats et charges externes (184 536) (323 427) Ce poste est principalement constitué du coût des ventes des prestations au forfait de type projets réalisées pour les clients. La baisse de ce poste correspond à un recours accru à des ressources internes pour délivrer ces projets, et donc en conséquence à un moindre recours à la sous-traitance. 6.3 Charges de personnel En euros 31/12/2019 31/12/2018 Salaires et traitements (8 296 056) (7 363 513) Charges sociales (3 468 714) (3 175 450) Participation - - Charges de personnel (11 764 770) (10 538 963) L'évolution de ce poste est étroitement liée à la croissance du chiffre d'affaires. Ce poste a augmenté de 11,6%, une hausse supérieure à celle du chiffre d'affaires. Le renforcement des ressources sur le développement commercial et les fonctions transverses explique cette croissance de la masse salariale supérieure à celle du chiffre d'affaires. 14/22 NEXTEDIA Etats Financiers Consolidés au 31 décembre 2019 6.4 Autres charges d'exploitation En euros 31/12/2019 31/12/2018 Locations, entretiens, assurances (930 453) (754 842) Transports, déplacements, réceptions (258 505) (158 575) Frais postaux et télécommunications (59 141) (54 083) Autres charges (9 854 186) (8 758 806) Autres charges d'exploitation (11 102 285) (9 726 306) Le poste autres charges est constitué pour 7.95M€ de la sous-traitance à laquelle les filiales ont recours dans le cadre de l'exécution de leurs prestations de conseil en régie chez leurs clients. Son augmentation de 9,5% est corrélée à celle du chiffre d'affaires, et représente 32,5% du chiffre d'affaires en 2019, contre 32,3% en 2018. La hausse du poste locations, entretien, assurance s'explique par l'effet à plein sur l'exercice de la prise de nouveaux locaux en mars 2018 de la filiale ALMAVIA, afin de pouvoir absorber la croissance de ses effectifs. L'augmentation du poste Transports, déplacements et réceptions est directement corrélé à celle de l'activité de prospection commerciale et de relation client. 6.5 Impôts et taxes En euros 31/12/2019 31/12/2018 Impôts et taxes sur rémunérations (90 020) (150 570) Autres impôts et taxes (227 319) (204 644) Impôts et taxes (317 339) (355 214) Pas de variation significative de ce poste sur l'exercice 2019 par rapport à 2018. 6.6 Dotations aux amortissements et provisions En euros 31/12/2019 31/12/2018 Dotations aux amortissements (88 632) (68 129) Dotations aux provisions (58 010) (132 128) Dotations aux amortissements et provisions (146 642) (200 257) Les dotations aux amortissements correspondent essentiellement à l'amortissement de matériel informatique et de mobilier de bureau. Les dotations aux provisions correspondent à la dépréciation de créances douteuses. 6.7 Résultat financier En euros 31/12/2019 31/12/2018 Produits financiers 589 3 765 Charges financières (6 012) (26 359) Résultat financier (5 423) (22 594) Le résultat financier est principalement composé des charges d'intérêts sur les emprunts BPI et CDN. 15/22 NEXTEDIA Etats Financiers Consolidés au 31 décembre 2019 6.8 Résultat exceptionnel En euros 31/12/2019 31/12/2018 Produits exceptionnels 244 082 127 940 Charges exceptionnelles (621 553) (426 794) Résultat exceptionnel (377 471) (298 854) Le résultat exceptionnel est constitué : Du coût et de la provision pour le litige prud'hommal d'anciens salariés pour 113K€ De régularisations au bilan de Nextedia de comptes de TVA collectée pour les années 2013 à 2015 pour 179K€ Des régularisations de taxes sur salaires dans le cadre du contrôle fiscal de Novactive pour 77K€ 6.9 Impôts sur les résultats 6.9.1 Ventilation de la charge d'impôt au compte de résultat En euros 31/12/2019 31/12/2018 Impôts différés 56 506 (57 741) Impôt exigible (31 438) (24 942) Impôts sur les résultats 25 068 (82 683) 6.9.2 Rapprochement entre la charge d'impôt au compte de résultat et la charge d'impôt théorique En milliers d'euros 31/12/2019 31/12/2018 Résultat net de l'ensemble consolidé 947 734 1 421 797 Résultat des activités abandonnées - - Impôts 25 068 (82 683) Résultat consolidé avant impôt 922 666 1 504 480 Taux courant d'impôt en France 28,00% 28,00% Impôt théorique (258 346) (421 254) Effets sur l'impôt théorique - non activation du déficit reportable (113 384) - - utilisation du déficit non activé 289 616 104 870 - des différences permanentes 6 445 39 113 - des éléments taxés à des taux réduits - - du crédit d'impôt recherche et innovation 78 357 11 760 - du crédit d'impôt compétitivité emploi 0 - des autres différences 22 026 - Impôt au taux courant 283 060 155 743 Charge d'impôt du groupe 25 068 (82 683) 16/22 NEXTEDIA Etats Financiers Consolidés au 31 décembre 2019 6.9.3 Impôts différés comptabilisés au bilan En euros 31/12/2019 31/12/2018 Impôts différés actifs 16 651 - Impôts différés passifs - (39 855) Impôts différés nets 16 651 (39 855) 6.10 Informations liées aux activités abandonnées Le bilan des activités abandonnées au 31 décembre 2019 correspond aux entités Come & Stay Spain SL, Come&Stay Sp. z.o.o et Come & Stay DKH et Come&Stay facility AS. Les données reclassées en activités abandonnées sont détaillées ci-dessous : En euros 31/12/2019 31/12/2018 Immobilisations incorporelles - Immobilisations corporelles 602 602 Immobilisations financières 4 000 4 000 Actif immobilisé 4 602 4 602 Clients et comptes rattachés 119 717 119 567 Autres créances 10 611 10 582 Comptes de régularisation 745 692 Impôts différés - actif - - Disponibilités 9 504 9 435 Actif circulant 140 577 140 276 Total Actif 145 179 144 878 Intérêts minoritaires - - Provisions pour risques et charges - - - Fournisseurs et comptes rattachés 98 715 127 840 Autres dettes et comptes de régularisation - passif 23 377 23 373 Dettes 122 092 151 213 Total Passif 122 092 151 213 6.11 Résultat par action En euros 31/12/2019 31/12/2018 Résultat Net - Part du groupe 656 033 1 421 797 Nombre moyen d'actions en circulation 20 198 356 19 315 301 Résultat de base par action 0,03 0,07 Nombre moyen d'actions gratuites en période d'acquisition - 362 490 Nombre moyen d'actions en circulation et dilutives 20 198 356 19 677 791 Résultat de base dilué par action 0,03 0,07 17/22 NEXTEDIA Etats Financiers Consolidés au 31 décembre 2019 6.12 Ecarts d'acquisition En euros 31/12/2018 Dotations Reprises Entrée de 31/12/2019 périmètre Valeurs brutes 29 702 008 - 596 511 30 298 519 Amortissements (17 506 311) - - - (17 506 311) Valeurs nettes des écarts d'acquisition 12 195 697 - - 596 511 12 792 208 En application du règlement ANC 2015-07 du 23/11/2015 homologué par arrêté du 04/12/2015, les écarts d'acquisitions positifs constatés à compter du 1er janvier 2017, et avec une durée d'utilisation non limitée, font l'objet de tests de dépréciation et cessent d'être amortis. Les Business Plan utilisés dans le cadre des impairment tests tiennent compte de la situation existant au 31 décembre 2019. A cette date, il n'existait pas d'indicateur de perte de valeur des actifs résultant des évènements liés au COVID-19. En conséquence, les flux de trésorerie de ces Business Plan utilisés ne tiennent pas compte des effets de l'épidémie. Des écarts d'acquisition positifs ont été constatés en 2016 et 2017 : Un écart d'acquisition positif a été constaté en 2016 suite à l'acquisition de Yuseo par Nextedia pour un montant de 375K€. Aucune dépréciation n'est constatée au 31 décembre 2019.

Un écart d'acquisition positif a été constaté en 2016 suite à l'acquisition de ESI par Nextedia pour un montant de 610K€. Aucune dépréciation n'est constatée au 31 décembre 2019.

Un écart d'acquisition positif a été constaté en 2016 suite à l'acquisition de Novactive par Nextedia pour un montant de 3 377K€. Aucune dépréciation n'est constatée au 31 décembre 2019.

Un écart d'acquisition positif a été constaté en 2017 suite à l'acquisition de Almavia par Nextedia pour un montant de 7.831K€. Aucune dépréciation n'est constatée au 31 décembre 2019. L'augmentation du poste écart d'acquisition concerne l'écart d'acquisition positif comptabilisé suite à la prise de participation majoritaire dans la société IOOCX en février 2019. 6.13 Immobilisations incorporelles En euros 31/12/2018 Acquisitions Cessions Entrée de Autres variations 31/12/2019 Dotations Reprises périmètre Valeurs brutes 5 654 728 260 046 (5 306) - - 5 909 469 Frais de recherches et développement 2 322 846 2 322 847 Autres immobilisations incorporelles 3 331 882 260 046 (5 306) 3 586 622 Amortissements (5 115 302) (3 985) 5 306 - - (5 113 982) Frais de recherches et développement (2 322 846) (2 322 847) Autres immobilisations incorporelles (2 792 456) (3 985) 5 306 (2 791 135) Valeurs nettes 539 426 256 061 - - - 795 487 6.14 Immobilisations corporelles En euros 31/12/2018 Acquisitions Cessions Entrée de Autres variations 31/12/2019 Dotations Reprises périmètre Valeurs brutes 446 693 124 940 (26 435) - - 545 198 Install Agenc divers 137 647 68 425 - - - 206 072 Matériel de bureau 93 564 22 144 (15 641) - - 100 066 Matériel de transport - - - - - Matériel informatique 176 739 34 372 (10 794) - - 200 317 Autres immobilisations corporelles 38 744 (1) - - - 38 743 Immobilisations corporelles en cours - - - - - - Amortissements (252 000) (83 680) 26 735 - - (308 946) Installations techniques (47 850) (22 675) - - - (70 525) Matériel de bureau (71 863) (17 493) 16 078 - - (73 277) Matériel de transport - - - - - Matériel informatique (108 314) (40 688) 10 656 - - (138 346) Autres immobilisations corporelles (23 974) (2 824) - - - (26 798) Immobilisations corporelles en cours - - - - - - Valeurs nettes 194 693 41 260 300 - - 236 252 La hausse du poste, tant en valeurs brutes qu'en amortissements, est lié : 18/22 NEXTEDIA Etats Financiers Consolidés au 31 décembre 2019 -A la prise de nouveaux locaux, notamment chez Almavia, qui ont nécessité des aménagements et l'acquisition de mobilier de bureau -A des renouvellements de matériel informatique 6.15 Immobilisations financières En euros 31/12/2018 Acquisitions Cessions Entrée de 31/12/2019 Dotations Reprises périmètre Valeurs brutes 432 305 130 681 (44 530) - 518 456 Autres immobilisations financières 432 305 130 681 (44 530) - 518 456 Provisions - - - - - Provisions pour dépréciation - - - - - Valeurs nettes 432 305 130 681 (44 530) - 518 456 Les autres immobilisations financières intègrent les titres de participations qui ne rentrent pas dans le périmètre de consolidation du fait de leur niveau de détention. Notamment la participation à hauteur 18,93% de dans la société Tale of Data, spécialiste de la data préparation. La diminution du poste correspond à la diminution du dépôt de garantie HSBC Factor. 6.16 Clients et comptes rattachés En euros < à 1 an de 1 à 5 ans > à 5 ans 31/12/2019 31/12/2018 Valeurs brutes 8 146 882 - - 8 146 882 7 070 775 Provisions pour dépréciation (768 003) - - (768 003) (724 011) Valeurs nettes 7 378 879 - - 7 378 879 6 346 764 La hausse du poste clients est lié : A l'apport des créances de IOOCX pour 316K€ suite à son entrée dans le périmètre de consolidation début 2019. A la croissance du chiffre d'affaires 6.17 Autres créances et comptes de régularisation En euros < à 1 an de 1 à 5 ans > à 5 ans Autres créances 1 688 774 - Charges constatées d'avance 236 584 - Valeurs nettes 1 925 358 - Les autres créances sont principalement composées de créances fiscales et notamment de créances de TVA. 31/12/2019 31/12/2018 - 1 688 774 2 772 429 - 236 584 201 009 - 1 925 358 2 973 438 6.18 Valeurs mobilières de placement et disponibilités En euros 31/12/2019 31/12/2018 D D Valeurs mobilières de placement 4 832 4 831 Disponibilités 1 832 599 2 132 023 Disponibilités 1 837 431 2 136 854 La diminution de la trésorerie active provient principalement d'un financement accru du besoin en fonds de roulement. 19/22 NEXTEDIA Etats Financiers Consolidés au 31 décembre 2019 6.19 Provisions pour risques et charges En euros 31/12/2018 Dotations Reprises Entrée de 31/12/2019 périmètre Provisions pour litiges 65 000 65 000 Autres provisions pour risques 329 464 - (170 786) - 158 678 - Provisions pour risques et charges 394 464 - (170 786) - 223 678 Les litiges prudhommaux sont provisionnés sur la base de l'évaluation du risque probable estimée par la société et ses conseils juridiques. Les reprises de provision font suite à l'extinction des conséquences du contrôle fiscal, qui portait sur les exercices 2013 à 2015. Le litige né avec la Jyske Bank avait trouvé une évolution en 2017, avec une demande de la part de la banque danoise d'un remboursement de la dette figurant dans les comptes de la filiale COME&STAY Facility A/S pour un montant de 1.76M€. Nextedia estimait que la demande de la Jyske Bank n'était pas opposable à la société, en vertu d'une lettre d'intention signée en 2006 par la Directrice Générale mais jamais avalisée par le Conseil d'Administration de la société. Le Tribunal de Grande Instance de Paris, dans son jugement rendu le 11 juin 2018, a débouté la Jyske Bank de ses demandes. La Jyske Bank, par le biais de son conseil, a depuis manifesté son intention de faire appel de ce jugement, sans que Nextedia en ait été formellement notifié à ce jour. Le délai d'appel de la part de la Jyske Bank s'éteindra le 10 juin 2020, soit à l'issue de la durée légale de 24 mois. 6.20 Emprunts et dettes financières En euros < à 1 an de 1 à 5 ans > à 5 ans 31/12/2019 31/12/2018 Dettes financières diverses 1 372 218 93 368 - 1 462 075 1 601 914 Concours bancaires courants 655 962 - - 655 962 742 783 Emprunts et dettes financières 2 028 180 93 368 - 2 118 037 2 344 697 Ce poste comprend : L'emprunt Jyske Bank pour 1.1M€ et ses intérêts pour 0,6M€ (cf. commentaires en 6.19)

Un emprunt BPI pour 62K€ (montant initial de 124K€ souscrit en 09/2017)

Un emprunt CDN pour 111K€ (montant initial de 225K€ souscrit en 12/2017)

Un crédit assurance prospection Coface pour 167K€ 6.21 Fournisseurs et comptes rattachés En euros < à 1 an de 1 à 5 ans > à 5 ans 31/12/2019 31/12/2018 Fournisseurs et comptes rattachés 3 079 593 - - 3 079 593 2 950 604 Avances et acomptes reçus - - - - - Fournisseurs et comptes rattachés 3 079 593 - - 3 079 593 2 950 604 6.22 Autres dettes et comptes de régularisation En euros < à 1 an de 1 à 5 ans > à 5 ans 31/12/2019 31/12/2018 Dettes fiscales et sociales 4 289 740 - - 4 289 740 3 799 331 Autres dettes 3 114 264 - - 3 114 264 3 916 140 Comptes de régularisation 959 318 - - 959 318 638 423 Autres dettes et comptes de régularisation 8 363 322 - - 8 363 322 8 353 894 La hausse des dettes fiscales et sociales est liée tant à la croissance du chiffre d'affaires que celle des charges de personnel. 20/22 NEXTEDIA Etats Financiers Consolidés au 31 décembre 2019 La baisse des autres dettes correspond au paiement des compléments de prix réalisés en juillet 2019 au profit des cédants de Novactive et Almavia, respectivement pour 545K€ et 425K€. Ces paiements ont été faits pour 634K€ en numéraire et 336K€ en émission d'actions nouvelles dans le cadre d'une augmentation de capital réservée en juillet 2019. La hausse des comptes de régularisation correspond à une augmentation du montant des produits constatés d'avance, en lien avec celle du chiffre d'affaires. 6.23 Engagements hors bilan 6.23.1 Engagements de retraite Les engagements de retraite actualisés au 31 décembre 2019 au sein du Groupe s'élèvent à 319.384 euros. 6.23.2 Cautions, avals et garanties Dans le cadre d'un contrat d'affacturage conclu avec HSBC FACTORING France, HSBC FACTORING France a sollicité la mise en place d'une caution solidaire de NEXTEDIA aux fins de garantir les engagements pris par sa filiale NOVACTIVE en cas de survenance de certains évènements. La caution porte sur la somme de cent mille euros (100.000 €) en principal augmentée des intérêts, commissions, frais et accessoires. En garantie de la bonne exécution de ses engagements à l'égard des cédants de la société ALMAVIA concernant le paiement des compléments de prix, NEXTEDIA a remis aux cédants en nantissement les Actions de la société ALMAVIA par la signature d'une convention de nantissement. Le montant des dépots de garantie au titre des baux des locaux occupés par Almavia rue d'Hauteville et rue des Messageries s'élève à 74.658€. 6.24 Autres informations 6.24.1 Rémunération des dirigeants La hausse de ce poste correspond à la rémunération 2019 perçue par les dirigeants de la filiale IOOCX, suite à l'entrée de cette société dans le périmètre de consolidation début 2019. 6.24.2 Effectifs 31/12/2019 31/12/2018 Hommes 105 107 Femmes 47 44 Effectifs 152 151 31/12/2019 31/12/2018 Cadres 145 142 Non cadres 7 9 Effectifs 152 151 21/22 NEXTEDIA Etats Financiers Consolidés au 31 décembre 2019 6.24.3 Honoraires des commissaires aux comptes En euros Mazars Autres intervenants Montant HT % Montant HT % Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et 62 100 100% 0 0% consolidés Sous-total 62 100 100% 0 0% 7 Evénements post clôture Le principal fait majeur du premier trimestre 2020 est la crise liée au Covid-19, dont nous ne connaissons à ce jour ni la durée ni l'intensité. Depuis le début de cette crise, NEXTEDIA a pris toutes les mesures sanitaires afin d'assurer la sécurité de ses collaborateurs. Les locaux des différents établissements ont été fermés dès les annonces du gouvernement le lundi 16 mars au soir. Les salariés ont tous été placés en télétravail. Les collaborateurs se trouvant dans l'impossibilité de télétravailler font soit l'objet de mesure de chômage partiel total ou limité soit d'arrêt de travail afin d'assurer la garde de leurs enfants de moins de 16 ans. Informations portant sur les impacts et incertitudes liés à l'épidémie de COVID-19 et ses conséquences. Chiffre d'affaires : Nous identifions, à ce jour, 2 phénomènes : Un carnet de commandes qui assure au Groupe de la production de revenus et un taux d'occupation des équipes conformes aux prévisions de début 2020 sur les mois de mars, avril, mai et juin

Un fort ralentissement de la prospection et de la dynamique commerciale de signatures de nouvelles affaires et projets. Cela pourrait avoir pour conséquence une baisse d'activité au cours du 3 ème trimestre, le temps que nos clients et prospects se remettent également dans une dynamique d'activité. Valeur des actifs : Créance clients : Une politique renforcée de recouvrement des créances a été mise en place afin de s'assurer que les clients du Groupe ne profitent pas de cette période pour tirer sur leurs paiements fournisseurs. Immobilisations incorporelles : Comme précisé au §6.12, et conformément aux recommandations des commissaires aux comptes et des régulateurs, les Business Plan utilisés dans le cadre des impairment tests ont tenu compte de la situation existant au 31 décembre 2019. A cette date, il n'existait pas d'indicateur de perte de valeur des actifs résultant des évènements liés au COVID-19. En conséquence, les flux de trésorerie de ces Business Plan utilisés ne tiennent pas compte des effets de l'épidémie. Le Groupe n'est pas en capacité, à ce jour, d'évaluer les conséquences de la crise sur les Business Plan servant aux impairment tests. Dans le cadre de l'arrêté de ses comptes au 30 juin 2020 qui seront publiés courant septembre 2020, le Groupe saura en capacité d'évaluer les impacts de cette crise sur les Business Plan révisés. Trésorerie et endettement : Le Groupe, afin de préserver son niveau de trésorerie à court terme, a recours aux mesures et aides que le gouvernement a mises à la disposition des entreprises. Ces mesures ont concerné : Le report du paiement des cotisations URSSAF du mois de mars

La suspension du remboursement des crédits bancaires en court auprès de la BPI et du CDN pour une durée de six mois En termes d'endettement, aucun des contrats bancaires que détient le Groupe n'intègre d'engagement de respecter des ratios de type effet de levier, capacité de remboursement ou encore couverture des frais financiers. Le Groupe n'est donc pas exposé aux conséquences de « bris de convenant ». 22/22 La Sté Nextedia SA a publié ce contenu, le 29 avril 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

