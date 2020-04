29/04/2020 : Nextedia – 2019 – Rapport CAC comptes sociaux 0 29/04/2020 | 22:59 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires NEXTEDIA SA Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 31 décembre 2019 M A Z A R S S I E G E S O C I A L : 6 1 , R U E H E N R I R E G N A U L T - 9 2 0 7 5 P A R I S L A D É F E N S E C E D E X T E L : + 3 3 ( 0 ) 1 4 9 9 7 6 0 0 0 - F A X : + 3 3 ( 0 ) 1 4 9 9 7 6 0 0 1 SOCIETE ANONYME D EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE - SOCIETE INSCRITE SUR LA LISTE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, RATTACHEE A LA CRCC DE VERSAILLES CAPITAL DE 8 320 000 EUROS - RCS NANTERRE 784 824 153 NEXTEDIA SA Société anonyme au capital de 2 019 836 € Siège social : 6 rue Jardin 75017 PARIS RCS : 429 699 770 PARIS Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 31 décembre 2019 NEXT E DI A S A Comptes Annuels Exercice clos le 31 décembre 2019 Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels À l'Assemblée Générale de la société NEXTEDIA SA Opinion En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société NEXTEDIA SA relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration le 31 mars 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Fondement de l'opinion Référentiel d'audit Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport. Indépendance Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014 ou par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Observation 1 NEXT E DI A S A Comptes Annuels Exercice clos le 31 décembre 2019 Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur : Le litige avec la Jyske Bank danoise, indiqué en note « Provisions pour risques et charges » de l'annexe qui n'a pas connu d'évolution sur l'exercice 2019 Justification des appréciations - Points clés de l'audit En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de l'audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l'audit des comptes annuels de l'exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques. Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. Principes comptables Nous avons vérifié le caractère approprié des principes comptables appliqués et le caractère raisonnable des estimations significatives retenues. Nous avons mis en œuvre des tests, sur la base des informations disponibles à ce jour, pour vérifier par sondage l'application de ces méthodes comptables. Participations et immobilisations financières La note « Participations et immobilisations financières » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à l'évaluation des immobilisations financières. Nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables décrites et des informations s'y rapportant, données dans les notes de l'annexe. Provisions La société constitue des provisions pour couvrir des risques, tels que décrits dans la note Provisions pour risques et charges » de l'annexe. Sur la base des éléments disponibles à ce jour, notre appréciation des provisions s'est fondée sur l'analyse des processus mis en place par la société pour identifier et évaluer les risques. Par entretien avec la direction et sur la base des courriers des conseils externes en charge des dossiers concernés, nous nous sommes assurés que les provisions comptabilisées correspondent à l'évaluation du risque estimé. Dans le cadre de nos appréciations, nous avons vérifié le caractère raisonnable de ces estimations et les informations fournies dans l'annexe. 2 NEXT E DI A S A Comptes Annuels Exercice clos le 31 décembre 2019 Vérifications spécifiques Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration arrêté le 31 mars 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes. Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce. Informations relatives au gouvernement d'entreprise Nous attestons de l'existence, dans le rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, des informations requises par les articles L.225-37-3 et L.225-37-4 du code de commerce. Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L.225-37-3 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sincérité de ces informations. Autres informations En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 3 NEXT E DI A S A Comptes Annuels Exercice clos le 31 décembre 2019 Désignation des commissaires aux comptes Nous avons été nommés commissaire aux comptes de la société NEXTEDIA SA par l'Assemblée Générale du 29 juin 2018. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels Objectif et démarche d'audit Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et 4 NEXT E DI A S A Comptes Annuels Exercice clos le 31 décembre 2019 recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. Fait à Courbevoie, le 29 avril 2020 Le Commissaire aux comptes M A Z A R S FRANCISCO SANCHEZ 5 201 9 COMPTES ANNUELS SA NEXTEDIA EXERCICE CLOS LE 31/12/2019 SIREN : 429 699 770 6 RUE JADIN 75017 PARIS SA NEXTEDIA 2 SA NEXTEDIA I. BILAN AU 31/12/2019 A. Bilan actif Rubrique Montant brut Amort. Prov. Net Net 31/12/2019 31/12/2018 Capital souscrit non appelé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement 255 260 255 260 Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires 26 597 7 234 19 363 19 593 Fonds commercial 2 993 685 2 444 534 549 151 549 151 Autres immobilisations incorporelles Avances, acomptes sur immo. incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques, mat. et outillage Autres immobilisations corporelles 20 413 11 982 8 432 5 678 Immobilisations en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS FINANCIERES Participations par mise en équivalence Autres participations 30 421 244 17 922 748 12 498 496 12 075 488 Créances rattachées à des participations 1 110 002 1 089 588 20 414 20 414 Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 6 854 6 854 36 727 ACTIF IMMOBILISE 34 834 056 21 476 086 13 357 970 12 707 051 STOCKS ET EN-COURS Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances, acomptes versés sur commandes CREANCES Créances clients et comptes rattachés 4 053 957 661 952 3 392 004 2 742 790 Autres créances 2 118 911 1 220 000 898 911 2 332 095 Capital souscrit et appelé, non versé DIVERS Valeurs mobilières de placement 4 832 4 832 4 831 (Donc actions propres) : Disponibilités 594 618 594 618 412 119 COMPTES DE REGULARISATION Charges constatées d'avance 44 825 44 825 42 645 ACTIF CIRCULANT 6 817 143 1 881 952 4 935 190 5 534 479 Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des obligations Ecarts de conversion actif TOTAL GENERAL 41 651 199 23 358 038 18 293 160 18 241 530 3 SA NEXTEDIA B. Bilan passif Rubriques Exercice Exercice 2019 2018 Capital social ou individuel (dont versé : 2 019 836 ) 2 019 836 1 931 530 Primes d'émission, de fusion, d'apport 7 903 291 7 655 319 Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence : ) Réserve légale 193 153 41 440 Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées (dont rés. Prov. Fluct cours : ) Autres réserves (dont achat œuvres orig. artistes : ) Report à nouveau 965 453 362 912 RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 102 394 754 254 Subventions d'investissement Provisions réglementées CAPITAUX PROPRES 11 184 126 10 745 455 Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées AUTRES FONDS PROPRES Provisions pour risques 203 678 329 464 Provisions pour charges PROVISIONS 203 678 329 464 DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 178 184 143 221 Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic : ) 700 000 251 874 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 327 908 1 684 535 Dettes fiscales et sociales 860 379 1 254 800 DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 2 838 886 3 815 206 COMPTES DE REGULARISATION Produits constatés d'avance 16 975 DETTES 6 905 356 7 166 611 Ecarts de conversion passif TOTAL GENERAL 18 293 160 18 241 530 4 SA NEXTEDIA II. COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2019 Rubriques Exercice 2019 Exercice 2018 France Exportation Total Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services 5 476 237 5 476 237 5 540 215 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS 5 476 237 5 476 237 5 540 215 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges 21 909 53 619 Autres produits 2 530 11 PRODUITS D'EXPLOITATION 5 500 676 5 593 845 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 28 Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 4 253 182 3 129 928 Impôts, taxes et versements assimilés 6 819 54 602 Salaires et traitements 613 042 789 572 Charges sociales 288 251 371 256 Dotations d'exploitation : Sur immobilisations : dotations aux amortissements 9 063 16 024 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations 132 128 Dotations aux provisions Autres charges 20 772 30 734 CHARGES D'EXPLOITATION 5 191 155 4 524 243 RESULTAT D'EXPLOITATION 309 521 1 069 602 OPERATIONS EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré PRODUITS FINANCIERS -584 121 Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé -584 121 Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement CHARGES FINANCIERES 5 200 6 502 Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 5 200 6 502 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement RESULTAT FINANCIER -5 784 -6 381 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 303 736 1 063 221 PRODUITS EXCEPTIONNELS 107 064 70 045 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 13 Produits exceptionnels sur opérations en capital 31 818 Reprises sur provisions et transferts de charges 107 064 38 215 CHARGES EXCEPTIONNELLES 308 406 379 012 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 308 406 262 608 Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 116 404 RESULTAT EXCEPTIONNEL -201 342 -308 967 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices TOTAL DES PRODUITS 5 607 156 5 664 011 TOTAL DES CHARGES 5 504 762 4 909 757 BENEFICE OU PERTE 102 394 754 254 5 SA NEXTEDIA III. ANNEXE 1. ACTIVITE DE LA SOCIETE ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE..................................... 8 1.1. ACTIVITE DE LA SOCIETE...................................... 8 1.2. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE............ 8 1.2.1 Augmentation du capital ....................... 8 1.2.2 Acquisition de société........................... 9 1.2.3 Complément de prix .............................. 9 2. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE........... 10 3. REGLES ET METHODES COMPTABLES ............................... 10 3.1 IMMOBILISATIONS .............................................. 11 3.1.1. Immobilisations incorporelles ........ 11 3.1.2. Immobilisations corporelles ........... 11 3.1.3. Immobilisations financières............ 11 3.1.3. Créances et dettes ............................. 12 3.1.4. Provisions pour risques et charges..12 4. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF.................................. 13 4.1. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES ....................................................... 13 4.1.1. Tableau des acquisitions et des cessions de l'exercice .................................. 13 4.1.2. Tableau des amortissements.......... 14 4.1.3. Provision pour dépréciation des immobilisations............................................. 14 4.2. IMMOBILISATIONS FINANCIERES ......................... 15 4.3. PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET DES CREANCES .................................................... 15 4.4. ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES............... 16 4.5. CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES .... 17 4.6. PRODUITS A RECEVOIR ...................................... 17 4.7. CHARGES CONSTATEES D'AVANCE..................... 18 4.8. CREANCES SUR LES ENTREPRISES LIEES............ 18 5. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF................................ 19 5.1. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL .................... 19 5.2. CAPITAUX PROPRES ......................................... 19 5.3. ETAT DES PROVISIONS ...................................... 20 5.3.1. Provisions pour risques ................. 20 5.3.2. Provisions pour charges ................ 20 5.3.3. Provision pour dépréciation des immobilisations ............................................ 21 5.3.4. Provisions pour dépréciation des créances ........................................................ 21 5.4. ETATS DES ECHEANCES DES DETTES ................. 22 5.5. DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES.............................................................. 23 5.6. CHARGES A PAYER ........................................... 23 5.7. COMPTES DE REGULARISATION ......................... 24 5.7.1. Produits constatés d'avance.......... 24 5.8. DETTES SUR LES ENTREPRISES LIEES ................ 24 6. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT ............... 25 6.1. VENTILATION DU MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES.............................................................. 25 6.2. AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION................. 27 6.3. REMUNERATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ................................................................. 27 6.4. RESULTAT FINANCIER ...................................... 28 6.5. RESULTAT EXCEPTIONNEL ............................ 29 7. TRESORIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE .................................29 8.INFORMATIONS DIVERSES ............... 30 8.1.1. EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL SALARIE ET INTERIMAIRE............................................................. 30 8.1.2. IDENTITE DE LA SOCIETE MERE CONSOLIDANTE 30 L ISTE DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS . 31 R EMUNERATION DES ORGANES D'ADMINISTRATION ................................................... 31 8.1.5 ENGAGEMENTS SUR LE PERSONNEL ............... 32 8.1.5.1. Engagement en matière d'indemnité de départ à la retraite .............. 32 8.1.5.2. Les hypothèses de tarification ...... 32 6 SA NEXTEDIA 7 SA NEXTEDIA 1.ACTIVITE DE LA SOCIETE ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE 1.1. Activité de la société NEXTEDIA est spécialisé dans le conseil et les services à forte valeur ajoutée, dédiés aux métiers de la transformation digitale dans les domaines de la Relation Client, de l'Expérience Client et du Digital Marketing. Fort de plus de 200 experts, NEXTEDIA apporte à ses clients une véritable expertise métier et technologique, doublée d'une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis le conseil jusqu'à la mise en œuvre des principales solutions leaders du marché au travers de ses 4 pôles d'expertises : Gestion de la Relation Client omnicanal (CRM, Centre de contacts, Gestion des interactions multicanales)

Digital Marketing (CRM Marketing & Data Driven)

Digital Experience (Web & Mobile Factory, Design Thinking, UX Design, User Experience)

Digital Transformation (Product Owner, Coach Agile, Business Analyst, RPA et Cybersécurité) NEXTEDIA intervient auprès des Grands comptes et du Mid Market sur 6 secteurs à fort potentiel : 1/ Banque & Assurance, 2/ Santé, Mutuelle & Prévoyance, 3/ Média & Telecom, 4/ Tourisme & Transport, 5/ Retail, Beauté & Luxe, 6/ Industrie & Energie. NEXTEDIA opère sur des marchés dynamiques, tirés par la montée en puissance du digital, où les besoins des entreprises sont croissants et à forte composante technologique 1.2. Faits caractéristiques de l'exercice Les comptes de l'exercice ci-après couvrent la période du 01/01/2019 au 31/12/2019 soit une durée de 12 mois. 1.2.1 Augmentation du capital Au cours de l'exercice 2019, NEXTEDIA a procédé à deux augmentations de capital : Une augmentation de capital a été faite par émission de 395 697 d'actions gratuites à des managers en juillet 2019.

Une augmentation de capital réservée d'un montant total de 336 277€ se décomposant en 48 735€ de valeur nominale et en 287 541k€ de prime d'émission par création et émission de 487 358 actions nouvelles actions au prix unitaire de 0,69€ de se décomposant en 0,10€ de valeur nominale et en 0,59€ de prime d'émission. 8 SA NEXTEDIA 1.2.2 Acquisition de société NEXTEDIA a pris une participation majoritaire en février 2019 portant ainsi la participation dans IOOCX à 52%, agence experte en accompagnement de projets Data et Digital Marketing. Cette prise de participation majoritaire s'est faite par l'émission d'actions nouvelles de IOOCX consécutive à l'exercice de BSA par NEXTEDIA. La libération de la totalité de la souscription s'est faite par compensation de créance. NEXTEDIA avait réalisé une première augmentation de capital dans IOOCX en juillet 2018, ayant permis à NEXTEDIA de détenir 18% de cette dernière. Le 28 Septembre 2018, Nextedia a acquis 485 bons de souscriptions d'actions au sein de la société TALE OF DATA et a poursuivi son entrée dans le capital de cette dernière en 2019 en acquérant 272 actions au prix unitaire de 454€. Un montant de 123 370€ s'est faite par compensation de créance et un montant de 118€ en numéraire. 1.2.3 Complément de prix Les éventuels compléments de prix à payer au titre des acquisitions réalisées sont comptabilisés en « autres dettes » pour un montant de 2 815 237,30€. NEXTEDIA a payé en juillet 2019 aux cédants d'ALMAVIA et de NOVACTIVE des compléments de prix pour un montant de 970.239€, compléments de prix comptabilisés au bilan en autres dettes. Le poste autres dettes a donc diminué de ce montant au bilan. 9 SA NEXTEDIA 2.EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE l'EXERCICE Avant même, l'allocution présidentielle de jeudi 12 mars 2020, nous avons informé les salariés des risques de l'épidémie et des recommandations ont été mis en place. Pour NEXTEDIA, la volonté d'assurer la pérennité de l'activité est fortement présente malgré quelques pertes de missions non représentatives. La première responsabilité de NEXTEDIA est celle de la protection de ses salariés face à la propagation du coronavirus et il a été mis en place le travail à distance. La société continue à honorer ses charges fiscales/sociales et ses dettes vis-à-vis de ses fournisseurs. Toutefois, NEXTEDIA, afin de préserver son niveau de trésorerie à court terme, a recours aux mesures et aides que le gouvernement a mis à la disposition des entreprises. Ces mesures ont concerné : Le report du paiement des cotisations URSSAF du mois de mars

La suspension du remboursement des crédits bancaires en court auprès de la BPI et du CDN pour une durée de six mois 3.REGLES ET METHODES COMPTABLES Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général et les règlements qui l'ont modifié ultérieurement. Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. . 10 SA NEXTEDIA 3.1 Immobilisations 3.1.1. Immobilisations incorporelles Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'entrée. Elles sont dépréciées lorsque leur valeur d'inventaire devient inférieure à leur valeur brute. Seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissements dérogatoires. Les durées d'utilité des Immobilisations incorporelles immobilisations incorporelles Frais de recherche et développement 1 à 3 ans Logiciels et licences 1 à 5 ans 3.1.2. Immobilisations corporelles Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations). L'application des règlements CRC 02-10 et CRC 04-06 n'a pas eu d'incidence sur les comptes dans la mesure où les immobilisations utilisées par l'entreprise ne sont pas décomposables. L'analyse des durées d'utilisation des biens immobilisés ne fait pas ressortir de différence significative par rapport aux durées d'usage. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue. Les durées d'utilité des Immobilisations corporelles immobilisations corporelles Agencement et aménagement des constructions 3 à 9 ans Matériel de bureau et informatique 2 à 3 ans Mobilier 5 ans 3.1.3. Immobilisations financières Conformément au règlement CRC 2004-06 du 23 novembre 2004, les titres de participations acquis au cours de l'exercice sont valorisés au coût d'acquisition qui est constitué du prix d'achat majoré des frais d'acquisition directement attribuables à la préparation en vue de l'utilisation envisagée, sous déduction des dépréciations nécessaires, estimées en fonction de leur valeur d'usage. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du de la différence. 11 SA NEXTEDIA 3.1.3. Créances et dettes Les créances sont comptabilisées pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable 3.1.4. Provisions pour risques et charges Les provisions sont constatées lorsque, à la date de clôture, il existe une obligation de NEXTEDIA à l'égard d'un tiers résultant d'un événement passé dont le règlement devrait se traduire pour NEXTEDIA par une sortie de ressources futures. 12 SA NEXTEDIA 4.INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF 4.1. Immobilisations corporelles et incorporelles 4.1.1. Tableau des acquisitions et des cessions de l'exercice Virements Au de poste à Au Chiffres exprimés en euros 31/12/2018 Acquisitions poste et Cessions 31/12/2019 corrections +/- Frais d'établissement et de 255 260 255 260 développement Autres postes d'immobilisation 3 016 699 3 583 3 020 283 incorporelles Total 1 Incorporelles 3 016 699 258 843 0 0 3 275 543 Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations, agencements….. Installations générales et agencements Installations techniques, matériels et outillages Matériel de transport Matériel de bureau et 17 177 5 699 2 463 20 413 informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Total 2 Corporelles 17 177 5 699 0 2 463 20 413 Immobilisations corporelles en cours (1) Total 3 Encours Corporelles 0 0 0 0 0 Acomptes TOTAL 3 033 876 264 542 0 2 463 3 295 956 Les variations des postes d'immobilisations corporelles et incorporelles d'un exercice à l'autre sont dues à des mouvements d'acquisitions et de cessions d'actifs réalisées par la société pour les besoins de son activité. 13 SA NEXTEDIA 4.1.2. Tableau des amortissements Les amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif, selon la nature des biens, et en fonction de la durée de vie prévue. Tableau des amortissements techniques : Chiffres exprimés en euros Au 31/12/2018 Dotations Diminutions ou Au 31/12/2019 reprises Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles 3 421 5 844 2 031 7 234 Total 1 3 421 5 844 2 031 7 234 Terrains Constructions Installations générales et agencements Installations techniques, matériels et outillages Matériel de transport Matériel de bureau informatique, 11 498 5 249 4 766 11 982 mobilier Emballages récupérables et divers Total 2 11 498 5 249 4 766 11 982 TOTAL 14 919 11 093 6 797 19 216 4.1.3. Provision pour dépréciation des immobilisations Se référer au paragraphe 5.2. Etat des provisions. 14 SA NEXTEDIA 4.2. Immobilisations financières Tableau des mouvements de l'exercice : Valeur Brute Acquisitions Cessions et Valeur Brute Valeur Nette Chiffres exprimés en au et Virements Virements au Provision au euros 31/12/2018 de poste à de poste à 31/12/2019 31/12/2019 poste poste Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations 31 108 238 423 008 31 531 246 19 012 336 12 518 910 Autres titres immobilisés Prêts et autres 36 727 3 720 33 593 6 854 6 854 immobilisations financières TOTAL 31 144 965 426 728 33 593 31 538 100 19 012 336 12 525 764 4.3. Provisions pour dépréciation des stocks et des créances Se référer au paragraphe 5.2. Etat des Provisions. 15 SA NEXTEDIA 4.4. Etat des échéances des créances Les créances détenues par la société s'élèvent à 7 334 549 € en valeur brute au 31/12/2019 et elles se décomposent comme suit : Chiffres exprimés en euros Montant Brut A un an au plus A plus d'un an ACTIF IMMOBILISE : 1 116 856 1 116 856 0 Créances rattachées à des 1 110 002 1 110 002 participations Prêts Autres immobilisations financières 6 854 6 854 ACTIF CIRCULANT : 6 217 693 6 217 693 0 Clients 3 260 009 3 260 009 Clients douteux 793 948 793 948 Personnel et comptes rattachés 615 615 Organismes sociaux 6 783 6 783 Etat : impôts et taxes diverses 414 652 414 652 Groupe et associés 1 482 818 1 482 818 Débiteurs divers 214 043 214 043 Charges constatées d'avance 44 825 44 825 TOTAL 7 334 549 7 334 549 0 Montants des prêts accordés en cours 45 000 d'exercice Montant des remboursements obtenus 859 920 en cours d'exercice Prêts et avance consentis aux associés (personnes physiques) 16 SA NEXTEDIA 4.5. Créances clients et comptes rattachés CREANCES Montant Amort. Prov. Net Net brut 31/12/2019 31/12/2018 Créances clients et comptes rattachés 4 053 957 661 952 3 392 005 2 742 790 Autres créances 2 118 911 1 220 000 898 911 2 332 095 Capital souscrit et appelé, non versé TOTAL 6 172 868 1 881 952 4 290 916 5 074 885 Dont créances Groupe : Chiffres exprimés en euros 2019 2018 Clients sociétés affiliées consolidées France 2 641 230 2 451 827 Clients sociétés mères et Divers Clients sociétés affiliées consolidées Clients factures à établir Groupe 21 792 TOTAL 2 663 021 2 451 827 Les provisions sont établies selon les modalités décrites au paragraphe 5.2.6. 4.6. Produits à recevoir Le montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan s'élève à : Chiffres exprimés en euros Au 31/12/2019 Au 31/12/2018 Rabais, remises, Ristournes à obtenir Produits à recevoir Clients - Factures à établir 32 520 17 670 Intérêts courus sur dépôts et cautionnements Intérêts courus sur compte courant TOTAL 32 520 17 670 17 SA NEXTEDIA 4.7. Charges constatées d'avance Les charges constatées d'avance s'élèvent à 44 825 €. Chiffres exprimés en euros Au 31/12/2019 Au 31/12/2018 Charges d'exploitation 44 825 10 144 Charges financières Charges exceptionnelles TOTAL 44 825 10 144 4.8. Créances sur les entreprises liées Chiffres exprimés en euros Au 31/12/2019 Au 31/12/2018 Expertise sourcing innovation 243 074 Novactive 877 360 1 069 580 Yuseo 557 973 486 259 Almavia 668 024 61 176 Ioocx 316 590 834 812 Total Groupe et Associés 2 663 021 2 451 827 18 SA NEXTEDIA 5. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF 5.1. Composition du capital social Chiffres exprimés en Au Crées Remboursés Au Valeur pendant pendant euros 31/12/2018 31/12/2019 nominale l'exercice l'exercice Actions ordinaires 19 315 301 883 055 20 198 356 0,10 € Actions amorties Actions à dividende prioritaire sans droit de vote Actions préférentielles Parts sociales Certificats d'investissement TOTAL 19 315 301 883 055 0 20 198 356 5.2. Capitaux propres Affectation des résultats de l'exercice 2018 : Les comptes de l'exercice 2018 ont fait apparaître un résultat de 754 254 €. Selon la décision de l'AGO statuant sur les comptes, ce profit a été affecté comme suit : 151 713,08€ à la réserve légale,

le solde au poste « Report à nouveau ». Au Affectation Résultat Autres Au Chiffres exprimés en euros Variation du résultat de variations 31/12/2019 31/12/2018 2018 l'exercice Capital social 1 931 530 88 305 2 019 835 Primes d'émission 7 655 319 247 971 7 903 290 Ecart de réévaluation Réserve légale 41 440 151 713 193 153 Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau 362 912 602 541 965 453 Résultat de l'exercice 754 254 -754 254 102 394 102 394 Subventions d'investissement Provisions réglementées TOTAL 10 745 455 487 989 -151 713 102 394 11 184 125 19 SA NEXTEDIA 5.3. Etat des provisions Le détail des provisions par nature est le suivant : 5.3.1. Provisions pour risques Chiffres exprimés Au 31/12/2018 Dotations Reprises Au 31/12/2019 en euros Provisions pour litige 125 680 18 722 106 958 prud'homal Provisions pour garantie Clients Provisions pour perte de marchés à terme Provisions pour 196 284 107 064 89 221 amendes pénalité Provisions pour pertes de change TOTAL 321 964 0 125 786 196 179 5.3.2. Provisions pour charges Chiffres exprimés en euros Au 31/12/2018 Dotations Reprises Au 31/12/2019 Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Provisions pour gros entretiens Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et 7 500 7 500 charges TOTAL 7 500 0 0 7 500 Le litige né avec la Jyske Bank avait trouvé une évolution en 2017, avec une demande de la part de la banque danoise d'un remboursement de la dette figurant dans les comptes de la filiale COME&STAY Facility A/S pour un montant de 1.76M€. Nextedia estimait que la demande de la Jyske Bank n'était pas opposable à la société, en vertu d'une lettre d'intention signée en 2006 par la Directrice Générale mais jamais avalisée par le Conseil d'Administration de la société. 20 SA NEXTEDIA Le Tribunal de Grande Instance de Paris, dans son jugement rendu le 11 juin 2018, a débouté la Jyske Bank de ses demandes. La Jyske Bank, par le biais de son conseil, a depuis manifesté son intention de faire appel de ce jugement, sans que Nextedia en ait été formellement notifié à ce jour. 5.3.3. Provision pour dépréciation des immobilisations Chiffres exprimés en euros Au 31/12/2018 Dotations Reprises Au 31/12/2019 Provisions sur immos 2 444 534 2 444 534 incorporelles Provisions sur immos corporelles Provisions sur titres mis en équivalence Provisions sur titres de 17 922 748 17 922 748 participations Provisions autres immos 1 089 588 1 089 588 financières TOTAL 21 456 870 0 0 21 456 870 5.3.4. Provisions pour dépréciation des créances Chiffres exprimés en euros Au 31/12/2018 Dotations Reprises Au 31/12/2019 Poste : Clients douteux 661 952 661 952 Poste : Autres créances TOTAL 661 952 0 0 661 952 21 SA NEXTEDIA 5.4. Etats des échéances des dettes DETTES Montant brut Moins d'1 an 1 à 5 ans Plus de 5 ans fin ex. Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit : à 1 an maximum à l'origine à plus d'1 an à l'origine 178 184 88 318 89 865 Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 2 327 908 2 327 908 Personnel et comptes rattachés 57 382 57 382 Sécurité sociale et autres organismes 48 669 48 669 sociaux Etat et autres collectivités publiques : Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée 583 429 583 429 Obligations cautionnées Autres impôts et comptes rattachés 170 900 170 900 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés 700 000 700 000 Autres dettes 2 838 886 2 838 886 Dette rep.de titres emp. ou remis en garantie Produits constatés d'avance TOTAL 6 905 358 6 815 493 89 865 0 Emprunts souscrits en cours d'exercice Emprunts remboursés en cours 82 008 d'exercice 22 SA NEXTEDIA 5.5. Dettes fournisseurs et comptes rattachés Chiffres exprimés en euros Au Au 31/12/2019 31/12/2018 Fournisseurs Groupe 1 189 995 616 693 Fournisseurs France 1 002 306 664 167 Fournisseurs Etrangers Effets à Payer autres que le Groupe Effets à payer Groupe Fournisseurs factures non parvenues 135 607 139 390 Valeurs nettes comptables 2 327 908 1 420 250 5.6. Charges à payer Le montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan s'élève à : Rubriques Exercice Exercice 2019 2018 DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 327 908 1 681 021 Dettes fiscales et sociales 860 379 1 254 800 DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 178 184 395 088 Emprunts et dette financières divers (dt empr. partic : ) 700 000 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 2 838 886 3 818 720 COMPTES DE REGULARISATION Produits constatés d'avance 16 975 DETTES 6 905 358 7 166 611 23 SA NEXTEDIA 5.7. Comptes de régularisation 5.7.1. Produits constatés d'avance Les produits constatés d'avance s'analysent comme suit : Chiffres exprimés en euros Au Au 31/12/2019 31/12/2018 Produits d'exploitation 0 16 975 Produits financiers Produits exceptionnels TOTAL 0 16 975 5.8. Dettes sur les entreprises liées Les montants concernant les entreprises liées correspondent à : Chiffres exprimés en euros Au 31/12/2019 Au 31/12/2018 Ioocx 336 551 Expertise sourcing innovation 196 315 85 117 Novactive 59 271 Yuseo 475 050 425 075 Almavia 822 809 106 500 Total Groupe et Associés 1 889 995 616 692 24 SA NEXTEDIA 6. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT 6.1. Ventilation du montant net du chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires de l'exercice 2019 se ventile de la façon suivante : Chiffres exprimés en euros Exercice 2019 Exercice 2018 France CEE + Export Total Total Ventes de marchandises Ventes de produits finis Production vendue de services 5 476 237 5 476 237 5 540 215 Chiffre d'affaires 5 476 237 5 476 237 5 540 215 % 100,00 % % 100,00 % 25 SA NEXTEDIA 26 SA NEXTEDIA 6.2. Autres produits d'exploitation Chiffres exprimés en euros Au Au 31/12/2019 31/12/2018 Production stockée Production immobilisée Autres produits divers de gestion et subvention d'exploitation 2 530 Reprise sur amortissement et provisions, transfert de charges 21 909 53 630 TOTAL 24 439 53 30 6.3. Rémunération du Commissaire aux comptes Chiffres exprimés en euros Au 31/12/2019 Honoraires sociaux 30 000 TOTAL 30 000 27 SA NEXTEDIA 6.4. Résultat financier Le résultat financier de l'exercice s'élève à -5 784 € et s'analyse de la façon suivante : Rubriques Exercice Exercice 2019 2018 PRODUITS FINANCIERS -584 121 Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé -584 121 Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement CHARGES FINANCIERES 5 200 6 502 Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 5 200 6 502 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement RESULTAT FINANCIER -5 784 -6 381 28 SA NEXTEDIA 6.5. Résultat exceptionnel Le résultat exceptionnel de l'exercice de -201 342 € s'analyse de la façon suivante : Rubriques Exercice Exercice 2019 2018 PRODUITS EXCEPTIONNELS 107 064 70 045 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 13 Produits exceptionnels sur opérations en capital 31 818 Reprises sur provisions et transferts de charges 107 064 38 215 CHARGES EXCEPTIONNELLES 308 406 379 012 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 308 406 262 608 Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 116 404 RESULTAT EXCEPTIONNEL -201 342 -308 967 7. TRESORIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE 31/12/2019 31/12/2018 Chiffres exprimés en euros Brut Dépréciations Net Variation nette Brut Dépréciations Net Valeurs mobilières de placement 4 832 4 832 4 832 4 832 Comptes bancaires et autres 585 422 585 422 173 303 412 119 412 119 disponibilités Dettes financières à moins d'un an 704 597 704 597 561 376 143 221 143 221 Compte courant de trésorerie TOTAL 1 294 851 1 294 851 734 681 560 170 560 170 29 SA NEXTEDIA 8.INFORMATIONS DIVERSES 8.1.1. Effectif moyen du personnel salarié et intérimaire Sur l'année fiscale 2019, l'effectif moyen du personnel s'analyse comme suit : Année fiscale 2019 Effectif Cadres 8 Agents de maîtrise, techniciens et employés Ouvriers TOTAL 8 8.1.2. Identité de la société mère consolidante NEXTEDIA est la société mère qui consolide. Les états consolidés à consulter sont à l'adresse suivante : https://www.nextedia.com/finance-investisseurs/informations-reglementaires/ 30 SA NEXTEDIA 8.1.3 Liste des filiales et des participations Valeur Valeur comptable comptable Chiffres exprimés % détenu Capital brute des brute des Chiffre Résultat en euros titres titres d'affaires d'exercice détenus détenus 2018 2019 Filiales étrangères Come&Stay DKH 100 17 906 567 17 906 567 Come&Stay 100 13 175 13 175 S.p.z.o.o Pologne Come&Stay Spain 100 3 006 3 006 SL Novactive Inc 100 362 362 396 920 -36 840 Filiales françaises ESI 100 10 000 964 154 964 154 964 610 -344 670 Novactive 100 132 576 1 682 616 1 682 616 4 214 860 418 912 Almavia 100 100 000 8 755 571 8 755 571 14 087 449 170 240 Ioocx 52 17 300 1 980 301 500 2 050 178 608 003 Yuseo 100 77 595 414 539 414 539 371 610 -19 130 Participations à -de 50% Tale of Data 18,93 32 590 156 630 280 118 Reworld media 9,65 1 036 333 99 996 99 996 8.1.4 Rémunération des organes d'administration Fonction Président Directeur général Directeur général délégué Rémunération fixe brut 84 000 100 000 31 SA NEXTEDIA 8.1.5 Engagements sur le personnel 8.1.5.1. Engagement en matière d'indemnité de départ à la retraite Les engagements de retraite actualisés au 31 décembre 2019 au sein de NEXTEDIA s'élèvent à 170 906€. Les engagements de retraite concernant la société n'ont donné lieu à aucune comptabilisation. Les salariés de NEXTEDIA appartiennent au secteur privé et le régime de retraite de base est la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) 8.1.5.2. Les hypothèses de tarification Pour estimer le montant de l'engagement passé et futur de votre entreprise et définir le plan de financement personnalisé, l'étude actuarielle est réalisée à partir de paramètres économiques, sociaux et techniques propres à votre entreprise que vous nous avez transmis Paramètres économiques : L'augmentation annuelle des salaires : 3% Constant pour la catégorie : Cadres Le taux d'actualisation et de revalorisation annuelle nette du fonds est de : 2.5 % (inflation comprise). Paramètres sociaux : Le départ est prévu, sauf dérogation individuelle, à : 67 ans pour la catégorie : Cadres Le taux de rotation retenu est : Fort pour la catégorie : Cadres Le taux de charges sociales patronales est : 40 % pour la catégorie : Cadres Le départ intervient à l'initiative du salarié. Paramètres techniques : L'année des calculs retenue est 2019. La table de mortalité utilisée est la table réglementaire TPRV 93. La méthode de calcul retenue est la méthode : Rétrospective Prorata Temporis. 32 SA NEXTEDIA Les plans de financement établis tiennent compte de l'ensemble des salariés. La tarification est établie soit sur la base de cotisations lissées, soit sur la base de versement(s) unique(s) assorti(s) de cotisations lissées dans le temps. Les cotisations sont supposées être payées annuellement d'avance, les départs étant prévus en début d'année. Le fonds collectif est utilisé pour le remboursement des seules indemnités de fin de carrière, les cotisations sont donc exonérées de la taxe sur les conventions d'assurances. 33 SA NEXTEDIA 34 SA NEXTEDIA 35 SA NEXTEDIA 36 SA NEXTEDIA 0006 Rue du Jadin 75017 Paris 17e FRANCE Tel : @ : La Sté Nextedia SA a publié ce contenu, le 29 avril 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le29 avril 2020 20:58:02 UTC. Document originalhttps://investisseurs.doc.nextedia.com/informations-reglementaires/29042020 Nextedia – 2019 – Rapport CAC comptes sociaux .pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/611AD10C86ACF32BD61C195259873901AF9FA315 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur NEXTEDIA 29/04 29/04/2020 : Nextedia – 2019 – Rapport CAC comptes sociaux PU 29/04 29/04/2020 : Nextedia – 2019 – Rapport CAC comptes consolidés PU 29/04 29/04/2020 : Nextedia – 2019 – Comptes Sociaux PU 29/04 29/04/2020 : Nextedia – 2019 – Rapport de gestion PU 29/04 29/04/2020 : Nextedia – 2019 – Comptes consolidés PU 27/04 EN DIRECT DES MARCHES : Airbus, Air-France KLM, Renault, Orange, EOS Imaging, Ad.. 27/04 Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 27 avril 2020 AO 27/04 En mai, fais ce qu'il te plaît ? 27/04 NEXTEDIA : A suivre aujourd'hui AO 24/04 Les valeurs à suivre lundi 27 avril 2020 à la Bourse de Paris AO Recommandations des analystes sur NEXTEDIA 2014 NEXTEDIA : Portzamparc relève à 'renforcer'. CF 2010 COME&STAY : Portzamparc relève de deux crans son opinion. CF

Données financières (EUR) CA 2019 - EBIT 2019 1,66 M Résultat net 2019 1,16 M Dette 2019 4,01 M Rendement 2019 - PER 2019 6,75x PER 2020 - VE / CA2019 - VE / CA2020 - Capitalisation 8,18 M Graphique NEXTEDIA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique NEXTEDIA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Recommandation moyenne - Nombre d'Analystes Objectif de cours Moyen Dernier Cours de Cloture 0,41 Ecart / Objectif Haut - Ecart / Objectif Moyen - Ecart / Objectif Bas - Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Marc Negroni Chairman & Chief Executive Officer Thibault Poutrel Director Pascal Chevalier Director Jean-Daniel Camus Director François Theaudin Director & Deputy Chief Executive Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) NEXTEDIA -43.34% 9 MICROSOFT CORPORATION 7.68% 1 291 583 ORACLE CORPORATION 0.74% 167 771 ADOBE INC. 1.10% 160 656 SAP SE -9.54% 140 483 INTUIT INC. 1.67% 69 371