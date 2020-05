Nextedia : Assemblée Générale 2020 de la société NEXTEDIA

Données financières (EUR) CA 2019 - EBIT 2019 1,66 M Résultat net 2019 1,16 M Dette 2019 4,01 M Rendement 2019 - PER 2019 7,15x PER 2020 - VE / CA2019 - VE / CA2020 - Capitalisation 8,67 M Graphique NEXTEDIA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique NEXTEDIA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Recommandation moyenne - Nombre d'Analystes Objectif de cours Moyen Dernier Cours de Cloture 0,43 Ecart / Objectif Haut - Ecart / Objectif Moyen - Ecart / Objectif Bas - Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Marc Negroni Chairman & Chief Executive Officer Thibault Poutrel Director Pascal Chevalier Director Jean-Daniel Camus Director François Theaudin Director & Deputy Chief Executive Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) NEXTEDIA -41.71% 9 MICROSOFT CORPORATION 14.48% 1 369 038 ADOBE INC. 7.76% 171 227 ORACLE CORPORATION -0.13% 166 856 SAP SE -13.65% 133 686 INTUIT INC. 7.00% 73 057