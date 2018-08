Nextedia : Nomination de Marc Negroni au poste de Président-Directeur Général de Nextedia

NEXTEDIA, (Euronext Growth Paris, FR0004171346 ALNXT), expert de la transformation digitale dans les domaines de la Relation et de l'Expérience Client annonce qu'à l'occasion de son Conseil d'Administration tenu le 25 juillet 2018, M. Marc NEGRONI a été nommé Président du Conseil d'administration et Directeur Général permettant ainsi de réunir les deux fonctions. M. François THEAUDIN a également été nommé Directeur Général Délégué. Ces nominations prennent effet au 1er Août 2018.



Le Conseil d'Administration est à ce jour composé comme suit :

M. Marc NEGRONI, administrateur, Président Directeur Général

M. François THEAUDIN, administrateur et Directeur Général Délégué

M. Pascal CHEVALIER, administrateur

ALDERVILLE HOLDING, administrateur représentée par M. David DOMINGUES

M. Jean-Daniel CAMUS, administrateur

Marc Negroni, 51 ans, est diplômé de l'école d'ingénieurs en informatique EPITA. Expert en management de sociétés innovantes, principalement dans le secteur du conseil en nouvelles technologies, il a notamment passé plus de 12 ans chez IBM Global Business Services, en tant qu'Executive Partner & Strategic development Leader avant de rejoindre Nextedia en mars 2014 pour occuper le poste de Directeur Général.

Marc Negroni, Président-Directeur général de Nextedia déclare : « Je tiens avant tout à remercier tous les administrateurs pour leur confiance. Durant ces 4 dernières années, nous avons transformé Nextedia avec enthousiasme et passion. Nous avons aujourd'hui de réels atouts et conservons la même énergie pour poursuivre cette belle aventure humaine avec succès ».

Prochaine publication : Résultats semestriels 2018 : mardi 25 septembre 2018, après Bourse.

A propos de Nextedia

Nextedia est spécialisé dans le conseil et les services à forte valeur ajoutée, dédiés aux métiers de la transformation digitale dans les domaines de la Relation Client, de l'Expérience Client et du Smart Data.

Fort de plus de 200 experts, le Groupe apporte à ses clients une véritable expertise métier et technologique, doublée d'une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis le conseil jusqu'à la mise en œuvre des principales solutions leaders du marché au travers de ses 4 pôles d'expertise :

Gestion de la Relation Client omnicanal (CRM, Centre de contacts, Interactions multicanales)

Digital Marketing (CRM Marketing & Data Driven)

Digital Experience (Web & Mobile Factory, Design Thinking, UX Design, User Experience)

Smart Data (Big Data Preparation, IA, Data Science)

Nextedia intervient auprès de Grands comptes sur 6 secteurs à fort potentiel : 1/ Banque & Assurance, 2/ Santé, Mutuelle & Prévoyance, 3/ Média & Telecom, 4/ Tourisme & Transport, 5/ Retail, Beauté & Luxe, 6/ Industrie & Energie.

Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

