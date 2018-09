Nextedia : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2018

Résultats semestriels 2018

Doublement du chiffre d'affaires

Résultat net +29,8%

NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT), expert de la transformation digitale centrée sur la Relation Client, le Marketing et l'Expérience Client, publie aujourd'hui ses résultats semestriels 2018.

En M€ S1 2018 S1 2017 Var Chiffre d'affaires consolidé 11,4 5,8 + 97,1% EBITDA 0,7 0,7 + 8,8% Résultat d'exploitation 0,7 0,6 + 12,1% Résultat courant avant impôt 0,7 0,6 + 13,0% Résultat net 0,6 0,5 + 29,8%



Très bonne orientation du chiffre d'affaires

NEXTEDIA a réalisé au premier semestre 2018 un chiffre d'affaires consolidé de 11,4 M€, en progression de 97,1% par rapport à 2017. Cette performance est due, d'une part, à la contribution de la société Almavia, acquise fin juin 2017 et, d'autre part, à une croissance pro-forma de l'activité de 15%, soit 1,5 M€.

La Société a poursuivi son développement stratégique en privilégiant la signature de nouveaux contrats de longue durée ou récurrents. Ces derniers représentent aujourd'hui 80% du chiffre d'affaires du Groupe.



Poursuite des investissements en compétences et de l'intégration d'Almavia

Conformément à son plan de développement, NEXTEDIA a intensifié ses investissements en compétences-clés afin de lui permettre d'assurer sa croissance future et d'accroître son savoir-faire autour des solutions et technologies leaders du marché. NEXTEDIA a également poursuivi l'intégration de la société Almavia tant en termes de synergies commerciales que d'efficience opérationnelle.

En conséquence, la part des charges de personnel affiche une hausse de 4 points par rapport à l'exercice précédent, tenant compte des investissements humains et d'un taux de facturation historique sur le périmètre Almavia sensiblement inférieur aux autres entités du groupe.



Croissance du bénéfice net

Le résultat d'exploitation augmente de 12,1% pour atteindre 0,7 M€ grâce à une bonne maîtrise des charges externes.

Le résultat courant avant impôt ressort en ligne avec le résultat d'exploitation en l'absence d'éléments financiers ou exceptionnels.

Après prise en compte d'un impôt quasi-nul, le résultat net ressort en hausse de 29,8% pour atteindre

0,6 M€.



Diminution de la dette et renforcement des fonds propres

Au 30 juin 2018, le montant de la dette, qui inclut l'endettement bancaire à hauteur de 2.7 M€ et les engagements de earn-out à payer sur les 4 prochaines années pour un montant maximum de 8.8 M€, s'élève à 11,5 M€ en diminution de 0,7 M€ par rapport au 31 décembre 2017.

Les fonds propres s'élèvent à 9,2 M€ en hausse de 1 M€, par le double effet de la prise en compte du résultat net de la période et d'une augmentation de capital de 0,4 M€ au titre du paiement des compléments de prix.



Perspectives

« L'arrivée d'Almavia dans le périmètre du Groupe NEXTEDIA a renforcé notre visibilité et notre attractivité sur l'ensemble de la chaîne de valeurs de l'Expérience Client tant chez nos clients historiques qu'auprès des nouvelles signatures. L'intégration de cette dernière dans notre écosystème se déroule conformément au plan de marche. Nous sommes donc résolument optimistes sur la capacité du nouvel ensemble à générer une croissance durable et pérenne. Les efforts aujourd'hui réalisés sur le capital humain de NEXTEDIA porteront leurs fruits à brève échéance et donneront à NEXTEDIA les moyens de devenir un acteur incontournable sur ses segments de marchés, déclare Marc Negroni, Président Directeur Général de NEXTEDIA »

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2018 : 20 février 2019, après Bourse.

A propos de NEXTEDIA

Coté sur Euronext Paris, le groupe NEXTEDIA est spécialisé dans le conseil et les services à forte valeur ajoutée, dédiés aux métiers de la transformation digitale centrée sur la Relation Client, l'Expérience Client et le Smart Data.

Fort de plus de 220 experts, NEXTEDIA apporte à ses clients un accompagnement complet depuis le conseil jusqu'à la mise en œuvre des solutions leaders du marché au travers de ses 3 pôles d'expertises :

Gestion de la Relation Client omnicanal (CRM, Centre de contacts, Gestion des interactions multicanales)

Digital Marketing (CRM Marketing & Data Driven)

Digital Interactive (Web & Mobile Factory, Design Thinking, UX Design, User Experience)

Ces 3 pôles d'expertises s'appuient sur le Smart Data Lab du Groupe pour le développement d'offres métiers packagées « Asset as Service » autour des technologies de la Data Preparation et de l'Intelligence Artificielle.

NEXTEDIA intervient auprès des Grands comptes et du Mid Market sur 6 secteurs à fort potentiel : 1/ Banque & Assurance, 2/ Santé, Mutuelle & Prévoyance, 3/ Média & Telecom, 4/ Tourisme & Transport, 5/ Retail, Beauté & Luxe, 6/ Industrie & Energie.

Le Groupe NEXTEDIA regroupe les filiales Almavia (Pôle de la gestion Relation Client Omnicanal), Novactive et Yuseo (Pôle Digital Interactive).

Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

François Théaudin

Directeur Financier

investisseurs@NEXTEDIA.com Gilles Broquelet

Communication financière

gbroquelet@capvalue.fr

