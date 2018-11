NEXTRADIOTV : candidate pour lancer trois radios en DAB+

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans le cadre de l’appel aux candidatures métropolitain en DAB+ (Digital Audio Broadcasting) du Conseil supérieur de l’audiovisuel, Alain Weill, Président directeur général d’Altice France, a affirmé sa volonté de lancer trois radios en DAB+, à savoir RMC et BFM Business mais aussi une nouvelle radio, BFM Radio."Ces trois radios seront un gage d'attractivité et de pluralisme pour le DAB+, et l'occasion de rééquilibrer le paysage radiophonique où en FM, NextRadioTV est le seul groupe important à n'avoir que deux réseaux (RMC et BFM Business), dont chacun est doté d'un parc incomplet de fréquences," précise un communiqué.