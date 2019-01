15/01/2019 | 10:01

Portzamparc confirme ce matin son conseil de renforcer l'action du capital investisseur français NextStage. Même si l'objectif de cours est écrêté de 112,3 à 100,6 euros (- 10,4%) en raison notamment de la baisse du titre Fountaine Pajot.



Lors du salon technologique CES de Las Vegas, les spécialistes des 'smidcaps' parisiennes ont rencontré Boris Brault, patron et fondateur de BOW, société connue notamment pour ses 'montres intelligentes' MyKronoz 'qui fait partie du top 5 des participations de NextStage.' Après une très forte croissance jusqu'en 2017, '2018 a été une année de consolidation', en raison notamment d'acquisitions. Mais selon une note, la croissance de BOW sera de retour en 2019 grâce à une distribution plus efficace et aux nouveaux produits.



Bref, 'de manière générale, le portefeuille de NextStage semble plutôt bien se comporter', estime Portzamparc. Même si la récente baisse du titre du constructeur nautique Fountaine Pajot, première participation de NextStage, devrait peser sur l'ANR, d'où la réduction de l'objectif de cours.









