NEXTSTAGE : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

NextStage, société d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (Paris:NEXTS) (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), spécialiste de l’investissement de long terme dans les ETM1, annonce aujourd’hui la publication de son Bilan semestriel du contrat de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société NEXTSTAGE à ODDO BHF, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

5 504 titres NEXTSTAGE

Espèces : 419 510,40 euros

Il est rappelé qu’à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

4 905 titres NEXTSTAGE

Espèces : 470 203,34 euros

Sur la période du 02 janvier 2020 au 30 juin 2020 ont été exécutés :

213 transactions à l’achat

184 transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

1 619 titres et 149 126,5 euros à l’achat

715 titres et 67 834,5 euros à la vente

Nombre de transactions exécutées à l’achat d’une part et à la vente d’autre part (de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre) Volume échangé à l’achat d’une part et à la vente d’autre part, en nombre de titres et en capitaux (de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre) ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de tires Capitaux Date Nombre de transactions Nombre de tires Capitaux 02/01/2020 01 01 96.5 02/01/2020 01 01 96.5 03/01/2020 01 01 96.5 03/01/2020 01 01 96.5 06/01/2020 01 01 96.0 06/01/2020 01 01 96.0 07/01/2020 01 01 96.0 07/01/2020 02 08 771.5 08/01/2020 01 01 96.5 08/01/2020 02 04 386.0 09/01/2020 01 01 96.0 09/01/2020 01 01 96.0 10/01/2020 01 01 95.5 10/01/2020 01 01 95.5 13/01/2020 01 01 95.5 13/01/2020 01 01 95.5 14/01/2020 01 01 95.5 14/01/2020 02 06 573.0 15/01/2020 01 01 95.5 15/01/2020 01 01 95.5 16/01/2020 03 31 2 945.5 16/01/2020 01 01 95.5 17/01/2020 01 01 94.5 17/01/2020 02 06 569.5 20/01/2020 01 01 95.0 20/01/2020 01 01 95.0 21/01/2020 01 01 95.0 21/01/2020 03 10 954.5 22/01/2020 01 01 95.5 22/01/2020 02 09 859.5 23/01/2020 01 01 96.0 23/01/2020 01 01 96.0 24/01/2020 01 01 96.0 24/01/2020 02 08 768.0 27/01/2020 01 01 96.0 27/01/2020 01 01 96.0 28/01/2020 03 51 4 895.5 28/01/2020 01 01 95.5 29/01/2020 01 01 95.5 29/01/2020 01 01 95.5 30/01/2020 03 26 2 483.0 30/01/2020 01 01 95.5 31/01/2020 02 12 1 140.0 31/01/2020 01 01 95.0 03/02/2020 03 16 1 512.5 03/02/2020 01 01 95.0 04/02/2020 03 32 3 003.0 04/02/2020 02 20 1 909.5 05/02/2020 01 01 93.5 05/02/2020 01 01 93.5 06/02/2020 01 01 94.5 06/02/2020 05 10 945.0 07/02/2020 01 01 94.5 07/02/2020 01 01 94.5 10/02/2020 01 01 94.5 10/02/2020 03 26 2 469.5 11/02/2020 01 01 95.5 11/02/2020 06 76 7 283.5 12/02/2020 01 01 97.0 12/02/2020 02 26 2 534.5 13/02/2020 01 01 97.5 13/02/2020 01 01 97.5 14/02/2020 01 01 98.0 14/02/2020 06 51 5 010.5 17/02/2020 01 01 99.0 17/02/2020 08 56 5 561.5 18/02/2020 01 01 101.0 18/02/2020 06 53 5 382.0 19/02/2020 01 01 102.0 19/02/2020 02 22 2 244.0 20/02/2020 01 01 102.0 20/02/2020 01 01 102.0 21/02/2020 01 01 102.0 21/02/2020 01 01 102.0 24/02/2020 05 76 7 599.5 24/02/2020 01 01 102.0 25/02/2020 02 14 1 386.0 25/02/2020 01 01 99.0 26/02/2020 01 01 99.0 26/02/2020 01 01 99.0 27/02/2020 01 01 99.0 27/02/2020 01 01 99.0 28/02/2020 04 38 3 737.5 28/02/2020 01 01 99.0 02/03/2020 01 01 98.0 02/03/2020 03 26 2 573.0 03/03/2020 01 01 98.5 03/03/2020 01 01 98.5 04/03/2020 02 02 197.5 04/03/2020 00 00 00.0 05/03/2020 02 26 2 548.5 05/03/2020 03 20 1 970.0 06/03/2020 06 86 8 337.5 06/03/2020 02 21 2 057.5 09/03/2020 04 30 2 910.0 09/03/2020 01 01 97.0 10/03/2020 02 12 1 164.0 10/03/2020 01 01 97.0 11/03/2020 07 151 14 422.0 11/03/2020 00 00 00.0 12/03/2020 15 298 27 410.5 12/03/2020 01 01 94.5 13/03/2020 10 251 22 240.0 13/03/2020 01 01 90.0 16/03/2020 10 116 9 987.0 16/03/2020 01 01 87.0 17/03/2020 01 01 85.0 17/03/2020 01 01 85.0 18/03/2020 01 01 85.0 18/03/2020 01 01 85.0 19/03/2020 01 01 86.5 19/03/2020 01 01 86.5 20/03/2020 04 22 1 903.0 20/03/2020 01 01 86.5 23/03/2020 04 13 1 124.5 23/03/2020 01 01 86.5 24/03/2020 02 20 1 720.5 24/03/2020 00 00 00.0 25/03/2020 01 01 86.0 25/03/2020 01 01 86.0 26/03/2020 01 01 86.0 26/03/2020 01 01 86.0 27/03/2020 01 01 87.0 27/03/2020 02 02 175.0 30/03/2020 01 01 87.0 30/03/2020 01 01 87.0 31/03/2020 01 01 87.5 31/03/2020 01 01 87.5 01/04/2020 01 01 87.5 01/04/2020 01 01 87.5 02/04/2020 03 51 4 425.0 02/04/2020 01 01 87.5 03/04/2020 01 01 87.5 03/04/2020 03 21 1 837.5 06/04/2020 02 11 957.5 06/04/2020 01 01 87.5 07/04/2020 01 01 87.0 07/04/2020 03 12 1 055.0 08/04/2020 01 01 88.0 08/04/2020 02 05 440.0 09/04/2020 01 01 88.0 09/04/2020 03 21 1 848.0 14/04/2020 02 10 875.0 14/04/2020 01 01 87.5 15/04/2020 01 01 87.5 15/04/2020 01 01 87.5 16/04/2020 01 01 87.5 16/04/2020 01 01 87.5 17/04/2020 01 01 87.5 17/04/2020 01 01 87.5 20/04/2020 01 01 87.5 20/04/2020 01 01 87.5 21/04/2020 01 01 87.5 21/04/2020 02 26 2 300.0 22/04/2020 01 01 88.5 22/04/2020 01 01 88.5 23/04/2020 01 01 88.5 23/04/2020 01 01 88.5 24/04/2020 01 01 88.5 24/04/2020 02 11 973.5 27/04/2020 01 01 88.5 27/04/2020 02 11 973.5 28/04/2020 01 01 88.5 28/04/2020 02 05 442.5 29/04/2020 01 01 88.5 29/04/2020 01 01 88.5 30/04/2020 01 01 88.5 30/04/2020 01 01 88.5 04/05/2020 01 01 89.0 04/05/2020 02 07 623.0 05/05/2020 01 01 89.0 05/05/2020 01 01 89.0 06/05/2020 01 01 89.0 06/05/2020 01 01 89.0 07/05/2020 02 09 806.0 07/05/2020 00 00 00.0 08/05/2020 01 01 89.5 08/05/2020 02 03 268.5 11/05/2020 01 01 89.5 11/05/2020 01 01 89.5 12/05/2020 01 01 89.5 12/05/2020 01 01 89.5 13/05/2020 02 14 1 253.0 13/05/2020 02 26 2 339.5 14/05/2020 01 01 89.5 14/05/2020 01 01 89.5 15/05/2020 01 01 89.5 15/05/2020 01 01 89.5 18/05/2020 02 09 805.5 18/05/2020 01 01 89.5 19/05/2020 01 01 89.5 19/05/2020 02 04 358.0 20/05/2020 01 01 89.5 20/05/2020 01 01 89.5 21/05/2020 01 01 89.5 21/05/2020 02 04 358.0 22/05/2020 01 01 89.5 22/05/2020 01 01 89.5 25/05/2020 02 20 1 790.0 25/05/2020 01 01 89.5 26/05/2020 01 01 89.5 26/05/2020 02 04 358.0 27/05/2020 01 01 89.5 27/05/2020 01 01 89.5 28/05/2020 01 01 89.5 28/05/2020 01 01 89.5 29/05/2020 01 01 89.5 29/05/2020 01 01 89.5 01/06/2020 01 01 89.5 01/06/2020 01 01 89.5 02/06/2020 01 01 89.5 02/06/2020 01 01 89.5 03/06/2020 01 01 90.0 03/06/2020 00 00 00.0 04/06/2020 01 01 89.5 04/06/2020 01 01 89.5 05/06/2020 01 01 89.5 05/06/2020 01 01 89.5 08/06/2020 01 01 89.5 08/06/2020 01 01 89.5 09/06/2020 01 01 89.5 09/06/2020 01 01 89.5 10/06/2020 01 01 89.5 10/06/2020 02 09 805.5 11/06/2020 01 01 89.5 11/06/2020 01 01 89.5 12/06/2020 02 26 2 314.5 12/06/2020 01 01 89.5 15/06/2020 01 01 88.5 15/06/2020 01 01 88.5 16/06/2020 01 01 88.5 16/06/2020 01 01 88.5 17/06/2020 01 01 89.0 17/06/2020 01 01 89.0 18/06/2020 01 01 89.0 18/06/2020 01 01 89.0 19/06/2020 02 14 1 252.5 19/06/2020 01 01 89.0 22/06/2020 01 01 89.5 22/06/2020 01 01 89.5 23/06/2020 01 01 89.5 23/06/2020 01 01 89.5 24/06/2020 01 01 89.5 24/06/2020 01 01 89.5 25/06/2020 03 37 3 282.5 25/06/2020 01 01 89.5 26/06/2020 01 01 88.0 26/06/2020 01 01 88.0 29/06/2020 01 01 88.0 29/06/2020 01 01 88.0 30/06/2020 01 01 88.0 30/06/2020 01 01 88.0

À propos de NextStage

NextStage est une plateforme spécialisée dans l’investissement à long terme dans des entreprises de taille moyenne de croissance et innovantes, créée en mars 2015 et cotée sur Euronext Paris (compartiment B) depuis décembre 2016. Elle offre ainsi l’accès à une classe d’actifs non cotés et peu accessibles, porteuse de croissance, de création d’emplois et de performance. Ses investissements sont réalisés en fonds propres avec peu ou pas d’effet de levier, sans limite de durée, afin de financer la croissance des ETM et leur capacité à innover sur leur cœur de métier, aux côtés d’entrepreneurs visionnaires. NextStage s’appuie sur le savoir-faire et la solidité de la société de gestion NextStage AM créée en 2002. NextStage bénéficie du régime fiscal de SCR. Son capital est détenu par des actionnaires de premier plan tels que Amundi, Ardian, AXA, Téthys, Temaris,... NextStage construit une démarche novatrice et ambitieuse avec pour objectif d’accélérer la croissance des ETM championnes autour des quatre tendances de fond transversales issues de la 3e révolution industrielle : l’économie liée à la valeur de nos émotions et la qualité de l’expérience client, l’économie on-demand et du partage, l’internet industriel et la croissance positive (ou croissance verte).

NextStage est cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris Compartiment B (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS). www.nextstage.com/sca

Plus d’informations sur info-investor@nextstage.com

1 ETM : Entreprise de Taille Moyenne, chiffre d’affaires compris entre 10 et 500 M€

