NEXTSTAGE : et Mirova assistent Port Adhoc dans son développement européen

NextStage, plateforme d’investissement, et Mirova via le fonds BTP Impact Local, annoncent investir aux côtés notamment de Naxicap et NGE dans Port Adhoc, leader privé des ports de plaisance en France, pour amorcer son développement européen à l’occasion de l’acquisition de 3 marinas en Hollande.Créée en 2004, Port Adhoc est une société française dédiée à la plaisance dont le savoir-faire repose sur la gestion et le développement de ports de plaisance à flot ou à sec dans les territoires, ainsi que l'amélioration de "l'expérience plaisance" à travers le développement de services en BtoC et BtoB.L'opération d'augmentation de capital de 22 millions à laquelle participent notamment NextStage, Mirova via le fonds BTP Impact Local, Naxicap et Esfin Participations doit permettre à Port Adhoc d'accélérer la transformation de ses actifs existants, développer de nouveaux services pour les plaisanciers (Eco-borne, digitalisation de la capitainerie…) et amorcer son développement européen avec l'acquisition de 3 marinas en Hollande.Situées près d'Amsterdam et Rotterdam, les marinas de Naarden, Muiderzand et Bruinisse sont cédées par le groupe familial Den Daas Groep et disposent en tout de près de 3 000 places à destination des plaisanciers. Réputés pour la qualité de leurs installations et leur environnement, ces 3 ports constituent une opportunité de choix pour le développement du groupe en Europe et de son offre de loisir centrée sur le nautisme.