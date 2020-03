NEXTSTAGE : forte croissance de l'ANR en 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’actif net réévalué (ANR) de NextStage a atteint 260,5 millions d'euros au 31 décembre 2019 avant neutralisation des actions de préférence, en croissance de 14,8%. Cette hausse s’explique par l’intégration du produit de l’augmentation de capital par placement privé de 22,4 millions d'euros en juillet 2019 et par la revalorisation du portefeuille avec 10 sociétés revalorisées à la hausse et 5 à la baisse. L'ANR par action ordinaire a augmenté de +4,1% à 122,54 euros.L'ANR de 260,5 millions d'euros au 31 décembre 2019 se répartit entre 240,7 millions d'euros de valorisation des 19 participations (92% de l'ANR) et 19,8 millions d'euros de trésorerie disponible, excluant la ligne de financement mise en place début 2020.46 millions d'euros ont été investis en 2019, contre un objectif de 50 millions. Après prise en compte du résultat de la gestion de trésorerie, le résultat net part du Groupe sur l'exercice 2019 est stable à 14,12 millions d'euros (vs. 14 millions d'euros).Le résultat opérationnel de la société d'investissement au 31 décembre 2019 s'établit à 13,9 millions d'euros contre 14,5 millions d'euros au 31 décembre 2018.A propos du Covid-19, Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM, Gérant de NextStage, a déclaré : " Nous disposons d'une assise financière solide permettant d'y faire face, notamment car nous n'intégrons pas ou peu de levier dans nos investissements. (...) Si nos perspectives à moyen et long terme demeurent inchangées, notre priorité immédiate porte sur le renforcement de l'accompagnement stratégique et financier auprès de nos participations et plus particulièrement sur la préservation de la trésorerie. "A moyen et long terme, NextStage vise 500 millions d'euros de capitaux permanents.