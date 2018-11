Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au 30 septembre 2018, l’actif net réévalué de NextStage progresse de +1% à 222,8 millions d'euros (vs. 220,6 millions d'euros au 30 juin 2018), soutenue par la revalorisation de l’une des participations au regard de sa forte croissance. " Bien que les valorisations des participations non cotées soient semestrielles, en cas de survenance d’un évènement jugé significatif, la juste valeur d’une participation peut être actualisée lors d’un calcul d’ANR trimestriel ", a précisé la société d’investissement.L'ANR par action ordinaire au 30 septembre 2018 ressort à 115,56 euros, en hausse de 1% (vs. 114,42 euros au 30 juin 2018), après neutralisation des actions de préférence.L'ANR de 222,8 millions d'euros de NextStage au 30 septembre 2018 se répartit entre 161,1 millions d'euros de valorisation des 15 participations et 61,6 M€ de trésorerie nette de Besoin en Fonds de Roulement (BFR). Après prise en compte du protocole d'investissement dans une nouvelle participation de 8,4 millions d'euros, en passe d'être finalisé, ainsi que du réinvestissement de 2,9 millions d'euros du 6 novembre 2018 dans Dream Yacht Charter, la trésorerie nette de BFR s'élève à 50,7 millions d'euros au 21 novembre 2018. NextStage porte ainsi à 41 millions d'euros le montant engagé à cette date sur l'objectif de 50 millions d'euros sur l'année 2018.