NEXTSTAGE : quasi-stabilité de l'actif net réévalué au 30 juin

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

NextStage, société d’investissement, a dévoilé un actif net réévalué (ANR) en repli de 0,2% au 30 juin 2019 à 226,4 millions d’euros comparativement à fin décembre 2018 (vs. 226,9 millions d’euros), réparti entre 202,5 millions d’euros de valorisation des 17 participations (89% de l’ANR) et 23,9 millions d’euros de trésorerie nette disponible.Cette stabilité sur le semestre traduit une appréciation du portefeuille investi sous la poursuite du développement des participations, contrebalancée par la baisse de la valorisation de l'une d'entre elles pour prendre en compte des performances opérationnelles en progression mais inférieures aux estimations ayant servi à la valorisation au 31 décembre 2018.L'ANR par action ordinaire au 30 juin 2019 progresse de 0,9% à 118,74 euros.NextStage a réalisé une importante activité d'investissement depuis le début de l'année en portant à 34,9 millions d'euros le montant total investi au 31 août 2019. Le Groupe a finalisé 3 nouveaux investissements (Bagatelle et Locamod sur le premier semestre pour 11,9 millions d'euros et 7,6 millions d'euros, Yseop sur le troisième trimestre pour 7,2 millions d'euros) et réinvesti 8,2 millions d'euros sur 4 participations (Lonsdale Développement, Dream Yacht Charter, Linxea et Adopt sur le premier semestre, Bagatelle sur le troisième trimestre).NextStage est en cours d'étude approfondie sur plusieurs opportunités d'investissement et réaffirme sa confiance pour la réalisation de son objectif d'investissement de 50 millions d'euros sur l'année 2019.