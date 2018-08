NextStage : 38 millions d'euros investis depuis début 2018

09/08/2018 | 07:36

NextStage, spécialiste de l'investissement de long terme dans les entreprises de taille moyennes, annonce avoir engagé à ce jour 38 millions d'euros sur son objectif d'investissement de 50 millions sur l'année 2018.



Au-delà des ré-investissements réalisés sur plusieurs participations en pleine croissance, le groupe a finalisé au 8 août trois opérations, dont deux nouveaux investissements déjà réalisés, et un protocole signé en vue d'une nouvelle prise de participation.



Dans ce contexte, NextStage annonce également, sous réserve des conditions de marché, un projet d'augmentation de capital par placement privé au cours des prochains mois afin de poursuivre le renforcement de sa capacité d'investissement et de réinvestissement.



