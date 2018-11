NextStage : Actif Net Réévalué du 3e trimestre 2018 Accélération des investissements et première cession d’une participation

Actif Net Réévalué du 3e trimestre 2018

Accélération des investissements et première cession d'une participation

Paris, France, le 21 novembre 2018 - NextStage, société d'investissement cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), spécialiste de l'investissement de long terme dans les ETM1, annonce aujourd'hui la publication de son Actif Net Réévalué pour le troisième trimestre 20182.

▪ Nouvelle progression de l'Actif Net Réévalué (ANR) de +1% à 222,8 M€ au 30/9/2018 et ANR/action en hausse de +1% à 115,56 euros

▪ Accélération du rythme d'investissement avec deux prises de participation dans Arkose et Atream pour un montant total de 21,3 M€, un protocole d'investissement pour 8,4 M€, ainsi que deux réinvestissements dans LinXea pour 3,3 M€ et post 30/09 Dream Yacht Charter pour financer l'acquisition de SamBoat pour 2,9 M€

▪ Signature d'un protocole sous conditions suspensives en vue de la cession d'EFESO consulting : closing de l'opération prévu en janvier 20193

▪ 41 M€ d'investissement réalisés ou engagés en 2018 à ce stade, en ligne avec les objectifs et confirmation du projet d'augmentation de capital par placement privé d'ici fin 2018 ou début 2019, sous réserve des conditions de marché

Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM, Gérant de NextStage, déclare : « Cette nouvelle progression de l'ANR récompense notre modèle d'investissement et valide la qualité de notre portefeuille de PME championnes, positionnées sur des marchés en forte croissance. En ce sens, les deux derniers investissements réalisés offrent un fort potentiel de création de valeur, par leur croissance rentable et leur capacité de résilience. Nous réinvestissons également dans les participations les plus dynamiques en soutient de leur transformation et poursuivons nos efforts visant à constituer un portefeuille de 40 à 50 PME performantes à long terme. »

▪ ANR au 30 septembre 2018 : nouvelle progression de +1% à 222,8 M€

Au 30 septembre 2018, l'Actif Net Réévalué de NextStage progresse de +1% à 222,8 M€ (vs. 220,6 M€ au 30 juin 2018), soutenue par la revalorisation de l'une des participations au regard de sa forte croissance. Bien que les valorisations des participations non cotées soient semestrielles, en cas de survenance d'un évènement jugé significatif, la juste valeur d'une participation peut être actualisée lors d'un calcul d'ANR trimestriel. De plus, quatre des quinze participations du portefeuille acquises en 2017 sont toujours valorisées à leur prix d'acquisition et bénéficient d'une dynamique solide de développement.

1 ETM : Entreprise de Taille Moyenne, chiffre d'affaires compris entre 10 et 500 M€

2 Etats financiers ayant fait l'objet d'un examen limité des Commissaires Aux Comptes

L'Actif Net Réévalué par action ordinaire au 30 septembre 2018 ressort à 115,56 euros, en hausse de +1% (vs. 114,42 euros au 30 juin 2018), après neutralisation des actions de préférence.

L'ANR de 222,8 M€ de NextStage au 30 septembre 2018 se répartit entre 161,1 M€ de valorisation des 15 participations et 61,6 M€ de trésorerie nette de Besoin en Fonds de Roulement (BFR)4. Après prise en compte du protocole d'investissement dans une nouvelle participation de 8,4 M€, en passe d'être finalisé, ainsi que du réinvestissement de 2,9 M€ du 6 novembre 2018 dans Dream Yacht Charter, la trésorerie nette de BFR s'élève à 50,7 M€ au 21 novembre 2018. NextStage porte ainsi à 41 M€ le montant engagé à cette date sur l'objectif de 50

M€ sur l'année 2018.

Evolution de l'ANR par action ordinaire

▪ Deux investissements majeurs dans Arkose et Atream, sur des marchés en forte croissance

L'escalade en France : plus de 2 millions de pratiquants, nouvelle discipline aux prochains Jeux d'été de Tokyo qui fait partie des trois activités sportives les plus demandées par les enfants.

Le 3 septembre 2018, NextStage a investi 7 M€5 dans le groupe Arkose, leader en France du marché en forte croissance de l'escalade de bloc, qui développe des espaces de vie urbains éco-responsables en adossant à ses blocparks de multiples activités connexes6. Comptant plus de 100.000 visiteurs mensuels, Arkose a franchi une nouvelle étape de son plan de marche avec l'acquisition en juillet dernier du réseau de salles MurMur, référence de l'escalade de voie à Paris depuis 1996. Le groupe vise d'ici 2022 l'exploitation d'une cinquantaine de salles et l'emploi d'environ 600 personnes en France et en Europe, contre respectivement 13 établissements et plus de 200 personnes aujourd'hui.

L'immobilier de tourisme, une approche industrielle porteuse

Le 9 septembre 2018, NextStage a réalisé un investissement de 14,3 M€ dans Atream, leader en Europe de la gestion d'immobilier de tourisme. Grâce à une vision industrielle unique de la transformation de l'hôtellerie, le groupe a su générer, en moins de 10 ans, un montant d'encours sous gestion de 1,5 milliard d'euros7, avec un objectif de plus de 2 milliards d'euros pour fin 2018. Forte de la gestion de 117 hôtels et 350 cottages, son équipe

4 BFR = Besoin en Fonds de Roulement

5 Investissement total 10 M€ : 7 M€ via NextStage et 3 M€ via NextStage AM

6 restauration, yoga, kids zones, climbing shops, vente d'équipements et vêtements de grimpe, brasseries locales

7 Au 31 décembre 2017 2

d'entrepreneurs est reconnue et bénéficie d'une véritable légitimité et expérience dans un marché de l'immobilier de tourisme parfois cyclique mais résilient et performant. Atream a piloté des opérations majeures avec des acteurs de référence comme le groupe Accor Hôtels ou Pierre & Vacances - Center Parcs.

▪ Cession d'EFESO consulting sous conditions suspensives : closing de l'opération prévu en janvier 2019

Cliquer ici pour visualiser le communiqué de presse3.

▪ Transformation des participations et croissance externe : l'opportunité rencontre la stratégie

La dynamique solide de transformation des participations se traduit notamment par l'intégration structurante de sociétés fortement complémentaires. L'acquisition récente par Dream Yacht Charter de SamBoat, l'un des leaders de la location de bateaux entre particuliers sur internet, s'inscrit dans ce cadre. NextStage a réinvesti 2,9 M€ dans Dream Yacht Charter le 6 novembre 2018 (postérieurement à l'arrêté des comptes trimestriels) pour financer cette acquisition et aider le groupe à asseoir sa position de leader mondial de la location de bateaux de plaisance.

▪ Confirmation du projet de renforcement des fonds propres

Le montant engagé de 41 M€ d'investissement au 21 novembre 2018 couvre la majorité de l'enveloppe de 48,3.M€ levée lors de l'augmentation de capital de novembre 2017. Afin d'accompagner la croissance de ses participations et de déployer sa stratégie d'investissement de long terme visant un portefeuille de 40 à 50 sociétés pour un capital de 500 M€, NextStage envisage d'augmenter son capital par placement privé. Cette opération pourrait être réalisée d'ici fin 2018 ou début 2019, sous réserve des conditions de marché. D'autres opérations pourraient être envisagées à l'avenir en fonction du rythme d'investissement.

▪ Agenda

- 20 mars 2019 : Actif Net Réévalué du quatrième trimestre 2018 et résultats annuels 2018

- 11 juin 2019 : Assemblée générale annuelle

À propos de NextStage

NextStage est une plateforme spécialisée dans l'investissement à long terme dans des entreprises de taille moyenne de croissance et innovantes, créée en mars 2015 et cotée sur Euronext Paris (compartiment B) depuis décembre 2016. Elle offre ainsi l'accès à une classe d'actifs non cotés et peu accessibles, porteuse de croissance, de création d'emplois et de performance. Ses investissements sont réalisés en fonds propres avec peu ou pas d'effet de levier, sans limite de durée, afin de financer la croissance des ETM et leur capacité à innover sur leur cœur de métier, aux côtés d'entrepreneurs visionnaires. NextStage s'appuie sur le savoir-faire et la solidité de la société de gestion NextStage AM créée en 2002. NextStage bénéficie du régime fiscal de SCR. Son capital est détenu par des actionnaires de premier plan tels que Temaris, Téthys, AXA, Ardian, Amundi... NextStage construit une démarche novatrice et ambitieuse avec pour objectif d'accélérer la croissance des ETM championnes autour des quatre tendances de fond transversales issues de la 3e révolution industrielle : l'économie liée à la valeur de nos émotions et la qualité de l'expérience client, l'économie on-demand et du partage, l'internet industriel et la croissance positive (ou croissance verte).

NextStage est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris Compartiment B (ISIN : FR0012789386,

Mnémonique : NEXTS).www.nextstage.com/sca

