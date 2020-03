NextStage : Actif Net Réévalué et résultats annuels au 31 décembre 2019

Croissance de l’ANR, performance et résilience d’un portefeuille tourné vers l’innovation, premières mesures face à la crise sanitaire du Covid-19

NextStage (Paris:NEXTS), société d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), spécialiste de l’investissement de long terme dans les ETM1 innovantes et de croissance, annonce aujourd’hui ses résultats annuels 2019 et son Actif Net Réévalué au 31 décembre 2019, arrêtés par le Gérant, revus par le Conseil de surveillance le 25 mars 2020 et audités par les commissaires aux comptes. Les comptes de l’exercice 2019 ont été arrêtés en tenant compte de l’environnement économique qui prévalait à fin 2019 et n’incluent pas d’impact de l’émergence de la pandémie du coronavirus.

Nouvelle progression annuelle de l’Actif Net Réévalué (ANR) au 31/12/2019 +14,8% à 260,5 M€ 2 (vs. 226,9 au 31/12/2018) notamment sous l’effet de l’intégration du produit de l’augmentation de capital par placement privé de 22,4 M€ en juillet 2019 ANR/action ordinaire +4,1% à 122,54€ (vs. 117,71€ au 31/12/2018)



Performance de l’ANR investi de +11% en 2019

TRI brut du portefeuille investi à fin 2019 : 16,6%

Croissance annuelle de +16% 3 du chiffre d’affaires annuel pondéré du portefeuille de participations

Poursuite du développement d’une plateforme multi-stratégies d’investissement et de gestion d’actifs

46 M€ investis en 2019, en ligne avec l’objectif d’investissement annuel de 50 M€

Crise sanitaire mondiale du Covid-19 : mesures de protection des collaborateurs et de continuité d’activité du Gérant NextStage AM accompagnement de l’ensemble des participations du portefeuille de NextStage



Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM, Gérant de NextStage :

« La performance économique du portefeuille a été solide, résiliente et a continué sa croissance en 2019. Nous avons poursuivi le déploiement de nos plateformes digitales innovantes (Steel Shed, Oodrive, Dream Yacht Charter, Coorpacademy, Natura Buy, ...) et de la plateforme multi-stratégies d’investissement et de gestion d’actifs qui nous permet d’être un acteur de premier plan grâce à nos participations (Atream, Linxea, Kerala, ...), pour totaliser directement ou indirectement plus de 5 Md€ d’encours gérés et conseillés.

Nous sommes aujourd’hui pleinement mobilisés sur les moyens à déployer pour accompagner nos participations face la crise sanitaire et économique majeure avec en particulier la NS Covid 19 War Room. Nous disposons d’une assise financière solide permettant d’y faire face, notamment car nous n’intégrons pas ou peu de levier dans nos investissements. Nous avons mis en place des mesures de protection de nos équipes en organisant la continuité des activités et nous accompagnons nos participations afin qu’elles fassent de même. Si nos perspectives à moyen et long terme demeurent inchangées, notre priorité immédiate porte sur le renforcement de l’accompagnement stratégique et financier auprès de nos participations et plus particulièrement sur la préservation de la trésorerie. »

1 ETM : Entreprise de Taille Moyenne, chiffre d’affaires compris entre 10 et 500 M€

2 Avant neutralisation des actions de préférence

3 Croissance proform

Progression de l’ANR à 260,5 M€

L’ANR de NextStage atteint 260,5 M€ au 31 décembre 2019 avant neutralisation des actions de préférence, en croissance de +14,8% (vs. 226,9 M€ au 31 décembre 2018) et +15,2% (vs. 226,1 M€ au 30 juin 2019). Cette hausse s’explique par l’intégration du produit de l’augmentation de capital par placement privé de 22,4 M€ en juillet 2019 et par la revalorisation du portefeuille avec 10 sociétés revalorisées à la hausse et 5 à la baisse (les investissements conclus en 2019 dans Bagatelle, Locamod, Yseop et Port Adhoc n’ayant pas fait l’objet d’une revalorisation).

L’ANR par action ordinaire augmente de +4,1% à 122,54€ vs. 117,71€ au 31 décembre 2018 et de +3,2% vs. 118,74€ au 30 juin 2019. A noter que la performance de l’ANR investi est de +11% en 2019.

L’ANR de 260,5 M€ au 31 décembre 2019 se répartit entre 240,7 M€ de valorisation des 19 participations (92% de l’ANR) et 19,8 M€ de trésorerie disponible, excluant la ligne de financement mise en place début 2020.

46 M€ investis en 2019, en ligne avec l’objectif annuel

NextStage a poursuivi son rythme solide de croissance avec 46 M€ investis en 2019, en ligne avec l’objectif d’investissement initial de 50 M€ sur l’exercice :

35,7 M€ d’investissements réalisés sur quatre nouvelles participations (Bagatelle 11,9 M€, Locamod 8,6 M€, Yseop 7,3 M€ et Port-Adhoc 8,0 M€) ;

10,2 M€ réinvestis sur six participations (Londsale, Dream Yacht Charter, Linxea, Adopt’, Bagatelle et Oodrive) pour soutenir leurs ambitions d’acquisition et d’internationalisation. Au total, les réinvestissements dans les participations ont représenté plus de 22% du montant total investi.

Développement de la plateforme multi-stratégies d’investissement et de gestion d’actifs

NextStage compte dans son portefeuille trois sociétés (Linxea, Atream, Kerala) pour lesquelles collecte et croissance ont été particulièrement soutenues sur l’année. NextStage a constitué étape par étape, depuis 2015, une plateforme multi-stratégies d’investissement et de gestion d’actifs : Atream dans le domaine de l’immobilier de loisir avec 3,5 Md€ d’encours gérés et conseillés ; Linxea, plateforme digitale de produits d’épargne gérant 1,6 Md€ ; et Kerala, société spécialisée dans le venture capital et incubateur de nombreuses pépites entrepreneuriales. Ces trois entités combinées aux activités propres de NextStage SCA nous permettent de nous positionner comme un acteur majeur sur le marché français et de renforcer la résilience de notre portefeuille.

Solide performance économique des participations

Le portefeuille de NextStage était constitué de 19 participations au 31 décembre 2019. La performance de l’ANR annualisé (TRI brut du portefeuille investi) et la croissance annuelle du chiffre d’affaires moyen pondéré du portefeuille atteignent respectivement 16,6% et 16% (dont 14,7% de croissance organique). La maturité moyenne du portefeuille est de seulement 2,1 ans et la poursuite de la dynamique positive reflète la qualité de nos investissements.

Au 31 décembre 2019, les effectifs totaux des participations ont enregistré une progression de +11% avec une création nette de +513 emplois.

L’innovation au cœur de la stratégie d’investissement

L’innovation fait partie intégrante de l’ADN de NextStage. La société s’emploie en permanence à accompagner le développement de l’innovation au sein de son portefeuille et l’Europe est un puissant réservoir d’entrepreneurs-créateurs. NextStage a toujours placé l’innovation au cœur de sa stratégie en investissant dans des participations évoluant sur les tendances de la 3e révolution industrielle. Les sociétés disposant de plateformes innovantes représentent à fin décembre 2019 près de 44% de l’ANR investi. Ces entreprises sont plus résilientes et génèrent un bon niveau de rentabilité.

Résultats financiers annuels

Le résultat opérationnel de NextStage au 31 décembre 2019 s’établit à 13,9 M€ vs. 14,5 M€ au 31 décembre 2018. Les principaux éléments de composition du résultat opérationnel sont :

variation de la juste valeur des actifs financiers non courants à 17,09 M€ (vs. 17,56 M€) ;

revenus des actifs financiers non courants à 1,75 M€ (vs. 1,67 M€) ;

charges externes de 4,92 M€ (vs. 4,69 M€).

Après prise en compte du résultat de la gestion de trésorerie, le résultat net part du Groupe sur l’exercice 2019 est stable à 14,12 M€ (vs. 14,0 M€).

Crise sanitaire Covid-19 : actions prises par NextStage

Face à la crise sanitaire mondiale liée à la propagation du Covid-19, NextStage AM a rapidement pris des mesures visant à protéger la santé de ses collaborateurs, tout en assurant la poursuite de son activité. NexStage a informé l’ensemble de ses participations en veillant à ce qu’elles prennent des dispositions similaires. Les équipes NextStage échangent en permanence avec les participations pour s'assurer de la prise des mesures et pour partager les différents retours d’expérience.

Plus spécifiquement, l’équipe d’investissement collabore avec les participations sur un ensemble de terrains :

mesures d’information et de protection des collaborateurs ;

impact et résilience à court et moyen terme : ressources humaines, trésorerie, décalage d’investissements non prioritaires, besoins de refinancement ;

recours aux mesures décidées par les pouvoirs publics pour les entreprises : création d’une « War Room » sur LinkedIn afin d’informer l’écosystème de NextStage AM en temps réel ;

construction d'un scénario dégradé et effets sur la continuité de l'activité et sur la trésorerie ;

opportunités éventuelles ;

anticipation de la sortie de crise et préparation à la reprise de l’activité.

Exposition des participations à la crise du Covid-19

NextStage a identifié trois principaux risques affectant le portefeuille de 19 participations :

risque de trésorerie (besoin de financement potentiellement nécessaire) ;

risque lié au confinement (outil de production et/ou points de vente B2C ou sites ouverts au public fermés) ;

risque de rupture de la chaîne logistique (liens directs avec les acteurs / fournisseurs dont l’activité est arrêtée).

Ci-contre un schéma montrant l’exposition identifiée des risques sur les participations. A noter que 4 participations présentent peu de risques à date.

Portefeuille de participations : situation différenciée

La conjoncture a impacté une majorité des participations dont l’activité a ralenti, toutefois leur diversité, leur résilience et leur marché préservent NextStage d’un arrêt total de l’activité du portefeuille. Sur les 19 ETM en portefeuille, plus de la moitié sont toujours en activité à date.

Arrêt temporaire : 9 participations. Il s’agit d’entreprises ayant des activités d’accueil du public ou qui n’ont plus les moyens logistiques de poursuivre leur activité (exemple : sites d’Arkose et de Bagatelle à l’arrêt complet).

Activité partielle : 3 participations. L’activité de ces entreprises s’est dégradée mais elles continuent de générer des revenus en lien avec certains segments d’activité toujours opérationnels.

Poursuite d’activité : 7 participations. NextStage a investi dans des plateformes digitales et innovantes ainsi que dans des entreprises générant des revenus récurrents (type SaaS) telles qu’Oodrive, dont les niveaux d’activité sont peu impactés par la crise à date.

Un portefeuille qui pourrait largement bénéficier des mesures du gouvernement

La majorité des participations et de leurs effectifs sont basés en France (plus de 80% des employés des participations de NextStage) et bénéficient à ce titre des dispositions d’urgence mises en place par le gouvernement français (chômage partiel, délais de paiement et remises d’impôts).

Situation à court terme

Dans son activité d’investissement en capital développement, NextStage intervient en fonds propres avec peu ou pas d’effet de levier type LBO, diminuant significativement le risque opérationnel pesant sur les participations. Néanmoins, compte tenu de l’ampleur de la crise et selon les évaluations de NextStage à date, certaines participations en portefeuille pourraient nécessiter un complément de financement de leur activité si la situation venait à se prolonger.

A cet égard, NextStage bénéficie d’une situation financière solide, étant financée intégralement en fonds propres sans aucune dette financière, avec la possibilité de tirer, si besoin, une ligne de crédit confirmée de 17 M€ s’ajoutant à une trésorerie disponible de 19,8 M€ au 31 décembre 2019.

Perspectives

A moyen et long terme, NextStage réitère ses ambitions de croissance et sa stratégie de développement avec un objectif d’atteinte d’une taille de 500 M€ de capitaux permanents.

Agenda

17 juin 2020 : Assemblée générale annuelle

À propos de NextStage

NextStage est une plateforme spécialisée dans l’investissement à long terme dans des entreprises de taille moyenne de croissance et innovantes, créée en mars 2015 et cotée sur Euronext Paris (compartiment B) depuis décembre 2016. Elle offre ainsi l’accès à une classe d’actifs non cotés et peu accessibles, porteuse de croissance, de création d’emplois et de performance. Ses investissements sont réalisés en fonds propres avec peu ou pas d’effet de levier, sans limite de durée, afin de financer la croissance des ETM et leur capacité à innover sur leur cœur de métier, aux côtés d’entrepreneurs visionnaires. NextStage s’appuie sur le savoir-faire et la solidité de la société de gestion NextStage AM créée en 2002. NextStage bénéficie du régime fiscal de SCR. Son capital est détenu par des actionnaires de premier plan tels que Amundi, Ardian, AXA, Téthys, Swiss Life, Rothschild, Temaris... NextStage construit une démarche novatrice et ambitieuse avec pour objectif d’accélérer la croissance des ETM championnes autour des quatre tendances de fond transversales issues de la 3e révolution industrielle : l’économie liée à la valeur de nos émotions et la qualité de l’expérience client, l’économie on-demand et du partage ( les plateformes digitales) , l’internet industriel et la croissance positive (ou croissance verte). NextStage est cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris Compartiment B (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS). www.nextstage.com/sca

Annexes

Compte de résultats (IFRS) au 31 décembre 2019 avec mise à la juste valeur des participations au 31 décembre 2019

ETAT DU RESULTAT GLOBAL (en milliers d'euros) 31/12/2018

(12 mois) 31/12/2019

(12 mois) Variation de juste valeur des actifs financiers non courants 17 563 17 091 Revenus des actifs financiers non courants 1 673 1 749 Charges externes -4 692 -4 919 RESULTAT OPERATIONNEL 14 544 13 922 Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie -744 -68 Coût de l'endettement financier brut - - COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET -744 -68 Autres produits financiers 204 261 Autres charges financières - - RESULTAT NET 14 004 14 115 Variation de la réserve de conversion - - Gains et pertes actuariels - - Variation de la Juste valeur des actifs financiers - - RESULTAT GLOBAL 14 004 14 115 Résultat par action ordinaire (€) 7,33 7,03 Résultat dilué par action ordinaire (€) 7,33 7,03

Bilan (IFRS) au 31 décembre 2019 avec mise à la juste valeur des participations au 31 décembre 2019

ACTIF (en k€) 31/12/2018 31/12/2019 ACTIFS NON COURANTS : Actifs financiers non courants : Actions 152 677 202 616 Actifs financiers non courants : Obligations 21 718 29 825 Actifs financiers non courants : Avances comptes courants - 7 801 TOTAL ACTIFS NON COURANTS 174 395 240 242 ACTIFS COURANTS : Autres actifs 6 222 505 Equivalents de trésorerie 47 838 19 311 Trésorerie 1 490 1 297 TOTAL ACTIFS COURANTS 55 551 21 113 TOTAL ACTIF 229 946 261 355 PASSIF (en k€) 31/12/2018 31/12/2019 CAPITAUX PROPRES : Capital 7 543 8 170 Primes liées au capital 183 966 202 973 Réserves 21 367 35 255 Résultat de l'exercice 14 004 14 115 TOTAL CAPITAUX PROPRES 226 880 260 512 PASSIFS COURANTS : Dettes sur actifs financiers non courants 2 385 - Dettes fournisseurs et autres dettes 681 843 TOTAL PASSIFS COURANT 3 066 843 TOTAL PASSIF 229 946 261 355

