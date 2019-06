NextStage : Contrat de liquidité avec NATIXIS ODDO BHF

Paris, le 28 juin 2019

CONTRAT DE LIQUIDITE AVEC NATIXIS ODDO BHF

NEXTSTAGE (ISIN FR0012789386) annonce qu'il a signé avec Natixis ODDO BHF, en date du 25 juin 2019, un contrat de liquidité, en remplacement à l'identique d'un précédent contrat de liquidité signé avec Portzamparc Société de Bourse, portant sur ses actions ordinaires admises aux négociations sur Euronext Paris, conforme à la décision AMF n°2018-01 du 2 juillet 2018 portant instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel, à la date du 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

4 905 titres NEXTSTAGE, Espèces : 470 203,34 euros €

propos de NextStage

NextStage est une plateforme spécialisée dans l'investissement à long terme dans des entreprises de taille moyenne de croissance et innovantes, créée en mars 2015 et cotée sur Euronext Paris (compartiment B) depuis décembre 2016. Elle offre ainsi l'accès à une classe d'actifs non cotés et peu accessibles, porteuse de croissance, de création d'emplois et de performance. Ses investissements sont réalisés en fonds propres avec peu ou pas d'effet de levier, sans limite de durée, afin de financer la croissance des ETM et leur capacité à innover sur leur cœur de métier, aux côtés d'entrepreneurs visionnaires. NextStage s'appuie sur le savoir-faire et la solidité de la société de gestion NextStage AM créée en 2002. NextStage bénéficie du régime fiscal de SCR. Son capital est détenu par des actionnaires de premier plan tels que Amundi, Ardian, AXA, Téthys, Temaris,... NextStage construit une démarche novatrice et ambitieuse avec pour objectif d'accélérer la croissance des ETM championnes autour des quatre tendances de fond transversales issues de la 3e révolution industrielle : l'économie liée à la valeur de nos émotions et la qualité de l'expérience client, l'économie on-demand et du partage, l'internet industriel et la croissance positive (ou croissance verte).

NextStage est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris Compartiment B (ISIN : FR0012789386,

Mnémonique : NEXTS). www.nextstage.com/sca

