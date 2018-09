NextStage : NEXSTAGE envisage d'augmenter son capital par placement privé

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au 30 juin 2018, l’actif net réévalué de NextStage a progressé de 3,9% par rapport au 31 décembre à 220,6 millions d’euros. Rapporté au nombre d’actions, il a progressé de 3,7% à 114,42 euros. « Cette appréciation de l’ANR sur le semestre est principalement due à la revalorisation du portefeuille investi, soutenue par l’évolution du cours de la participation cotée Fountaine Pajot », a expliqué la société d’investissement.Cinq des treize participations du portefeuille ont été acquises en 2017 et sont de fait toujours valorisées à leur prix d'acquisition au 30 juin 2018, en dépit d'une dynamique solide de développement.La valorisation de 220,6 millions d'euros de l'ANR de NextStage au 30 juin 2018 est répartie entre 133,2 millions d'euros de valorisation des 13 participations et 87,4 millions d'euros de trésorerie nette de Besoin en fonds de roulement. Après prise en compte des investissements réalisés post 30 juin 2018, portant à 37,7 millions d'euros le montant engagé sur l'année, la trésorerie disponible de NextStage s'élève à 54,8 millions d'euros au 31 août 2018.NextStage a réaffirmé sa confiance pour la réalisation de son objectif d'investissement de 50 millions d'euros sur l'année 2018.Le montant engagé de 37,7 millions d'euros d'investissement au 31 août 2018 couvre la majorité de l'enveloppe de 48,3 millions d'euros levée lors de l'augmentation de capital de novembre 2017. Ainsi, afin d'accompagner la croissance de ses participations et de déployer sa stratégie d'investissement de long terme (portefeuille de 40 à 50 sociétés pour un capital de 500 millions), NextStage envisage d'augmenter son capital par placement privé.Cette opération pourrait être réalisée d'ici fin 2018, sous réserve des conditions de marché et de la poursuite de son programme d'investissement. D'autres opérations pourront être envisagées à l'avenir en fonction du rythme d'investissement.Le résultat net part du groupe sur le premier semestre 2018 s'est établi à 7,50 millions d'euros contre 7,86 millions au 30 juin 2017. Sur la même période, le résultat opérationnel est passé 7,9 à 7,97 millions d'euros.