NextStage : Poursuite du développement de NextStage Croissance Acquisition par NextStage Croissance d'actions NextStage

COMMUNIQUE DE PRESSE

Poursuite du développement de NextStage Croissance

Acquisition par NextStage Croissance d'actions

NextStage

Paris, France, le 23 janvier 2019 - NextStage Croissance, société par actions simplifiées à capital variable présidée par NextStage AM, a informé ce jour avoir fait l'acquisition d'actions de NextStage (la « Société »).

▪ Investissement d'Ageas France dans NextStage Croissance à hauteur d'environ un million d'euros

▪ Poursuite du développement de l'offre en assurance-vie de NextStage Croissance

▪ Acquisition d'actions ordinaires NextStage par NextStage Croissance à hauteur de 6.000 actions

▪ Développement de l'offre assurantielle de NextStage Croissance

NextStage Croissance est une Unité de Compte (UC) de capital investissement dédiée à l'assurance-vie créée en août 2016 par NextStage AM, dont une partie du capital est détenue par des assureurs de premier plan, tels que Axa, Apicil Intencial et Spirica, en représentation d'UC. Les assurés souscripteurs de NextStage Croissance ont ainsi, dans le cadre de l'assurance-vie, un accès au capital développement sans contrainte de durée grâce à ce véhicule nourricier de NextStage.

NextStage Croissance a réalisé, en décembre 2018, une augmentation de capital à hauteur d'environ un million d'euros au bénéfice d'AGEAS France, permettant ainsi à AGEAS France de désormais proposer le support NextStage Croissance à ses assurés.

Conformément à sa politique d'investissement (selon laquelle NextStage Croissance est tenue d'investir au moins 90% de son actif dans la Société), NextStage Croissance a décidé de réinvestir une partie du montant levé par acquisition d'actions de NextStage à hauteur de 6.000 actions.

NextStage Croissance a annoncé avoir acquis 6.000 actions de la Société le 10 janvier 2019. Le nombre de droits de vote de NextStage Croissance est ainsi passé de 469 668 à 475 668, soit 12,93% des droits de vote sur la base de la déclaration du nombre de droits de vote de la Société au 31 décembre 2018.

▪ Agenda

- 20 mars 2019 : Actif Net Réévalué du quatrième trimestre 2018 et résultats annuels 2018

- 11 juin 2019 : Assemblée générale annuelle

À propos de NextStage

NextStage est une plateforme spécialisée dans l'investissement à long terme dans des entreprises de taille moyenne de croissance et innovantes, créée en mars 2015 et cotée sur Euronext Paris (compartiment B) depuis décembre 2016. Elle offre ainsi l'accès à une classe d'actifs non cotés et peu accessibles, porteuse de croissance, de création d'emplois et de performance. Ses investissements sont réalisés en fonds propres avec peu ou pas d'effet de levier, sans limite de durée, afin de financer la croissance des ETM et leur capacité à innover sur leur cœur de métier, aux côtés d'entrepreneurs visionnaires. NextStage s'appuie sur le savoir-faire et la solidité de la société de gestion NextStage AM créée en 2002. NextStage bénéficie du régime fiscal de SCR. Son capital est détenu par des actionnaires de premier plan tels que Temaris, Téthys, AXA, Ardian, Amundi... NextStage construit une démarche novatrice et ambitieuse avec pour objectif d'accélérer la croissance des ETM championnes autour des quatre tendances de fond transversales issues de la 3e révolution industrielle : l'économie liée à la valeur de nos émotions et la qualité de l'expérience client, l'économie on-demand et du partage, l'internet industriel et la croissance positive (ou croissance verte).

NextStage est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris Compartiment B (ISIN : FR0012789386,

Mnémonique : NEXTS).www.nextstage.com/sca

Contacts

NextStage

Communication Gwenael Hedoux gh@nextstage.com +33 1 53 93 49 40

Relations Investisseurs Stéphanie Nizard sn@nextstage.com +33 1 44 29 99 01

Agence Shan Communication financière

Florent Alba florent.alba@shan.fr +33 1 44 50 51 71

Alexandre Daudin alexandre.daudin@shan.fr +33 1 44 50 51 76

Plus d'informations sur info-investor@nextstage.com