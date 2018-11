COMMUNIQUE DE PRESSE

NextStage accompagne Vinci Technologies dans son développement, un leader mondial dans le domaine de l'instrumentation scientifique

Paris, le 26 Novembre 2018 - NextStage, plateforme d'investissement cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), annonce aujourd'hui avoir réalisé un investissement de 8,4M€ dans Vinci Technologies, l'un des leaders mondiaux de l'instrumentation de niche destinée à l'exploration et la valorisation des ressources naturelles souterraines. Les solutions développées par Vinci Technologies permettent notamment aux industries énergétiques, ainsi qu'à de nombreuses universités et centres de recherche d'optimiser la sécurité, la fiabilité et la productivité de leurs opérations. Cet investissement est la troisième prise de participation de NextStage en 2018 après Arkose et Atream. NextStage compte désormais 16 entreprises dans son portefeuille.

Créé il y a plus de 50 ans, Vinci Technologies est un groupe international basé en France, aux Etats-Unis et en Inde via sa filiale Xytel. Ses solutions, déployées dans le monde entier, permettent à ses clients de renforcer la sécurité, la fiabilité et la productivité de leurs opérations d'exploration et d'exploitation tout en favorisant l'innovation dans le traitement de ces dernières (ex : substituts au gaz et au pétrole dérivés de la biomasse, séquestration de CO2, détecteur de polluants de sols, bio-carburants …).

Positionné à la fois en amont et en aval de l'exploitation, le groupe a bâti sa notoriété notamment sur son innovation continue, investissant près de 10% de son chiffre d'affaires en R&D chaque année. Le savoir-faire du groupe et les solutions proposées permettent sur la base des datas et analyses fournies d'améliorer les processus à mettre en place et de mieux maitriser l'utilisation des ressources.

Vinci Technologies répond également aux attentes importantes du marché en termes de gestion des impacts environnementaux (protection des nappes phréatiques lors de l'exploration, diminution des forages exploratoires…) et d'optimisation des travaux d'exploration. Cette dimension est un atout clé qui renforce la pertinence de la réponse du groupe, proposant des solutions toujours plus qualitatives et innovantes. Vinci technologies s'est de plus diversifié dans le secteur des nanotechnologies en développant des instruments permettant aux physiciens d'élaborer de nouveaux matériaux.

Le groupe a également noué des partenariats de 1er plan avec de très grandes universités (Stanford, Université de Lorraine, New York University…) et centres de recherche (Commissariat à l'Énergie Atomique et aux énergies alternatives…) pour enrichir et accélerer ses travaux de recherche.

Repris en 1997 par Renaud Presberg, Président, et dirigé avec trois autres entrepreneurs-actionnaires, Georges Constantinou, Directeur du département Géophysique, Stéphane Legrand, Directeur du département Exploration & Production, et Olivier Clause, Directeur du département unités pilotes et de Xytel, le groupe devrait réaliser en 2018 un chiffre d'affaires de 36M€.

Vinci Technologies emploie essentiellement des ingénieurs sur une équipe de 147 personnes dont 85 basées en France, le reste se répartissant aux Etats Unis et en Inde. Leur vocation est d'améliorer de façon continue les solutions existantes et d'innover afin de renforcer la position d'acteur international majeur du groupe sur ses marchés et de se déployer vers de nouveaux débouchés comme la pharmacie et le nucléaire.

1

COMMUNIQUE DE PRESSE

En entrant au capital, NextStage apportera son expertise du développement pour permettre au groupe de tirer profit au mieux de sa croissance organique grâce à sa stratégie d'innovation, mais aussi de l'accompagner dans les prochaines étapes de sa stratégie de croissance externe.

« Nous sommes ravis de compter NextStage comme actionnaire de référence au capital de Vinci Technologies. Nous cherchions un partenaire pour consolider notre position de leader sur nos marchés, mais aussi pour saisir les opportunités créées par les nouveaux enjeux de l'industrie énergétique : surveillance des fracturations, détecteurs de polluants de sols, bio carburants, séquestration de CO2... Avec NextStage nous avons trouvé un partenaire qui partage notre vision et notre ambition. » a déclaré Renaud Presberg, Président.

« Vinci Technologies est une très belle entreprise, qui s'intéresse à tout le potentiel de ce monde qui se trouve sous nos pieds, et est déjà l'un des leaders mondiaux de son marché. L'équipe d'entrepreneurs, en s'inscrivant dans le développement du marché de l'internet industriel, continue d'innover pour œuvrer à la sécurité, la pertinence et la fiabilité des conditions d'exploitation de ses clients. Nous sommes par ailleurs convaincus de la dimension fortement innovante de son offre, car elle permet également d'améliorer et d'optimiser la performance environnementale des acteurs en optimisant le potentiel des ressources naturelles. » a commenté Grégoire

Sentilhes, Président de NextStage AM et gérant de NextStage.

Site internet : http://www.vinci-technologies.com

INTERVENANTS

Entrepreneurs : Renaud Presberg (Président), Georges Constantinou (Directeur du département Géophysique), Stéphane Legrand (Directeur du département Exploration & Production), Olivier Clause (Directeur du département unités pilotes et de Xytel)

NextStage AM : Grégoire Sentilhes (Président), Michael Strauss-Kahn (Directeur de Participations), Jérémy Ballet (Chargé d'Affaires)

Banque Conseil : Societex CF (Pascal Rivière, Alexandre Perez)

Avocat NextStage AM et Audit Juridique : Latournerie Wolfrom (Christian Wolfrom, Justine Conrad, Anne-Cécile Deville, Cristina Narvaez)

Avocat Vinci Technologie : Tessler Avocats (Jean-François Tessler, Solène Tessler, Laurence Dumas), Mamou&Boccara Avocats (Elie Boccara)

Audit Financier : KPMG (Charles Abbey, Adrien Vita)

À propos de NextStage

NextStage est une plateforme spécialisée dans l'investissement à long terme dans des entreprises de taille moyenne de croissance et innovantes, créée en mars 2015 et cotée sur Euronext Paris (compartiment B) depuis décembre 2016. Elle offre ainsi l'accès à une classe d'actifs non cotés et peu accessibles, porteuse de croissance, de création d'emplois et de performance. Ses investissements sont réalisés en fonds propres avec peu ou pas d'effet de levier, sans limite de durée, afin de financer la croissance des ETM et leur capacité à innover sur leur cœur de métier, aux côtés d'entrepreneurs visionnaires. NextStage s'appuie sur le savoir-faire et la solidité de la société de gestion NextStage AM créée en 2002. NextStage bénéficie du régime fiscal de SCR. Son capital est détenu par des actionnaires de premier plan tels que Temaris, Téthys, AXA, Ardian, Amundi... NextStage construit une démarche novatrice et ambitieuse avec pour objectif d'accélérer la croissance des ETM championnes autour des quatre tendances de fond transversales issues de la 3e révolution industrielle : l'économie liée à la valeur de nos émotions et la qualité de l'expérience client, l'économie on-demand et du partage, l'internet industriel et la croissance positive (ou croissance verte).

NextStage est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris Compartiment B (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS).www.nextstage.com/sca

COMMUNIQUE DE PRESSE

Contacts

NextStage Gwenael Hedoux gh@nextstage.com +33 1 53 93 49 40

Stéphanie Nizard sn@nextstage.com +33 1 44 29 99 01

Shan

Alexandre Daudin alexandre.daudin@shan.fr +33 1 44 50 51 76

Plus d'informations sur info-investor@nextstage.com