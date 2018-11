NextStage : accompagne le groupe Dream Yacht Charter dans l’acquisition de SamBoat, plateforme leader de location de bateaux sur internet

Paris, France, le 06 novembre 2018 - NextStage, plateforme d'investissement à long terme dans les Entreprises de Taille Moyenne[1] et de croissance, cotée sur Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), annonce un réinvestissement de 2,9 M€ dans le cadre d'une levée de fonds totale de 5,0 M€ pour financer l'acquisition de SamBoat, l'une des plateformes leaders de location de bateaux sur internet.

Fondée en 2014 par Laurent Calando et Nicolas Cargou, SamBoat est une plateforme mettant en relation propriétaires de bateaux et locataires. La plateforme, qui propose des bateaux mis en ligne par des propriétaires particuliers et depuis peu par des professionnels, référence plus de 20 000 bateaux (voile et moteur), de toutes tailles, à la location. SamBoat propose également un service d'assurance sur-mesure adapté à la location de bateaux entre particuliers, ainsi qu'un service de conciergerie pour faciliter ces locations.

L'acquisition de SamBoat constitue une étape stratégique pour le groupe Dream Yacht Charter, qui renforce à cette occasion sa position incontestée de n°1 mondial de la location de bateau de plaisance. Cette opération démontre l'ambition du groupe de constuire une plateforme digitale de référence à destination du monde nautique. L'intégration de SamBoat permet ainsi au groupe de renforcer son offre sur la location entre particuliers, en plein développement, et de bénéficier de l'expérience des équipes de SamBoat pour déployer la digitalisation de son offre : locations de tout type (à la journée, cabine, bareboat, fractionnelle, longue durée etc.), vente de bateaux neufs et occasion ainsi que vente de services annexes. L'ensemble du pôle d'expertise technologique du groupe sera centralisée à Bordeaux, siège de SamBoat.

Depuis l'investissement initial de NextStage aux côtés de Fountaine Pajot, le groupe Dream Yacht Charter a continué son parcours de croissance rentable, réalisant un chiffre d'affaires de 109 M€ pour 21 M€ d'EBITDA en 2017. Il prévoit une croissance supérieure à 30% pour 2018, portée notamment par plusieurs acquisitions stratégiques en Allemagne (Argos Yachtcharter und Touristik), Suède (Croatia Yacht Club) et en France (Vents de Mer). Le groupe a également lancé une nouvelle offre avec la création du Dream Boat Club en juin 2018, service proposant à ses membres, via une cotisation, un accès privilégié à une offre diversifiée de bateaux à moteur, pour des locations de courte durée.

L'acquisition de SamBoat est partiellement financée par une levée de fonds de 5,0 M€ souscrite à hauteur de 2,9 M€ par NextStage. Outre le financement, NextStage, conformément à son ambition d'entrepreneur-investisseur, a accompagné le groupe en termes de conseil stratégique tout au long de cette opération.

« Le soutien et l'expertise de NextStage dans ce type d'opération est d'une grande importance pour nous. Nous avons choisi les équipes de NextStage pour leur vision entrepreneuriale, et leur capacité à nous accompagner dans des acquisitions stratégiques. Nous partageons la même vision et ambition de faire du groupe Dream Yacht un acteur incontournable de la plaisance dans le monde, capable de répondre aux attentes des différentes communautés d'utilisateurs, allant de la location d'un semi rigide pour un demi jour à la gestion d'un grand yacht avec équipage.» a déclaré Loic Bonnet, Président-Fondateur du groupe Dream Yacht Charter.

« A travers l'acquisition de SamBoat, Dream Yacht Charter se donne les moyens de renforcer l'accessibilité du nautisme auprès d'un nombre toujours plus important de personnes qui souhaitent naviguer. SamBoat répond ainsi au besoin croissant de vouloir profiter d'un bateau sans les inconvénients de sa possession. Ce modèle, qui s'inscrit dans la tendance de fond de l'économie à la demande et du partage, est un vecteur de croissance fort qui permettra au groupe de poursuivre son développement » a commenté Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM et gérant de NextStage.

« Outre l'enrichissement de l'offre du groupe sur un segment en fort développement, cette acquisition s'inscrit dans le projet de constituer la plateforme de référence du nautisme mondial.» a ajouté Julien Potier, Directeur de Participation de NextStage AM.

[1] Entreprises de Taille Moyenne (ETM) : chiffre d'affaires compris entre 10 et 500M€

