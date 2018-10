COMMUNIQUE DE PRESSE

NextStage annonce l'arrivée de Pascal Macioce,

Senior Partner en charge du développement

Paris, le 11 octobre 2018 - NextStage AM, l'un des pionniers et leaders du capital développement en France, annonce l'arrivée de Pascal Macioce en tant que Senior Partner de NextStage pour accélérer le développement du Groupe en France et à l'étranger.

Senior Partner, Pascal Macioce sera en charge du développement de NextStage, en France et à l'international. Sa mission consistera notamment à conseiller la Société pour élargir le cercle des investisseurs et des partenaires désireux d'investir dans des Entreprises de Taille Moyenne innovantes.

Pascal Macioce a commencé sa carrière au sein du cabinet Arthur Andersen en 1979 où il a occupé différentes fonctions de management et notamment été responsable de l'audit en France. En 2002, il rejoint EY, à la suite de la fusion avec Arthur Andersen. Il étend rapidement ses responsabilités de la France à l'Europe puis à la région

EMEIA, dont il devient Directeur Général en 2014 en charge des différentes lignes de service (Audit, Conseil, Juridique et Fiscal, et Transactions). Dans cette fonction, il accélère les investissements pour développer notamment l'acquisition de compétences nouvelles et il supervise la relation avec les grands comptes. La région EMEIA emploie près de 110 000 personnes pour un chiffre d'affaires de 13 900 M$.

« Nous sommes ravis que Pascal Macioce rejoigne NextStage. Sa grande expérience et sa connaissance des investisseurs internationaux sont des atouts qui vont permettre à NextStage d'accélérer son développement, d'élargir et de fédérer notre écosystème de partenaires et d'investisseurs a déclaré Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM et gérant de NextStage. »

À propos de NextStage

NextStage est une plateforme spécialisée dans l'investissement à long terme dans des entreprises de taille moyenne de croissance et innovantes, créée en mars 2015 et cotée sur Euronext Paris (compartiment B) depuis décembre 2016. Elle offre ainsi l'accès à une classe d'actifs non cotés et peu accessibles, porteuse de croissance, de création d'emplois et de performance. Ses investissements sont réalisés en fonds propres avec peu ou pas d'effet de levier, sans limite de durée, afin de financer la croissance des ETM et leur capacité à innover sur leur cœur de métier, aux côtés d'entrepreneurs visionnaires. NextStage s'appuie sur le savoir-faire et la solidité de la société de gestion NextStage AM créée en 2002. NextStage bénéficie du régime fiscal de SCR. Son capital est détenu par des actionnaires de premier plan tels que Temaris, Téthys, AXA, Ardian, Amundi... NextStage construit une démarche novatrice et ambitieuse avec pour objectif d'accélérer la croissance des ETM championnes autour des quatre tendances de fond transversales issues de la 3e révolution industrielle : l'économie liée à la valeur de nos émotions et la qualité de l'expérience client, l'économie on-demand et du partage, l'internet industriel et la croissance positive (ou croissance verte).

NextStage est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris Compartiment B (ISIN : FR0012789386,

Mnémonique : NEXTS).www.nextstage.com/sca

A propos de NextStage AM :

Société de gestion indépendante basée à Paris, agréée par l'AMF en 2002, NextStage AM qui a levé plus de 682 M euros (au 30/06/2018) est l'un des pionniers et leaders du capital développement. NextStage AM investit dans un nombre limité d'Entreprises de Taille Moyenne (58 en portefeuille au 30/06/2018), françaises et européennes, innovantes, auxquelles elle apporte une expertise entrepreneuriale d'investisseur et une expérience opérationnelle et internationale forte. NextStage AM accompagne dans la durée ces Entreprises de Taille Moyenne (ETM), non cotées et cotées sur Euronext Growth et Euronext B et C. Elle leur donne les moyens d'accélérer leur développement et leur capacité d'innovation pour devenir les « Championnes » de leurs marchés, tant en France qu'à l'international, par croissance organique et/ou externe. NextStage AM s'est vu remettre en

Décembre 2015 le Gold Award pour le meilleur acteur du capital développement en Europe par Private Equity Awards et en 2017 NextStage Croissance a remporté le prix spécial du Jury Actifs de l'innovation. http://www.nextstage.com/

