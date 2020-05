NextStage : annonce son Actif Net Réévalué au 31 mars 2020

Regulatory News :

NextStage, société d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), spécialiste de l’investissement de long terme dans les ETM1, annonce aujourd’hui la publication de son Actif Net Réévalué pour le premier trimestre 20202.

Recul de l’Actif Net Réévalué (ANR) suite à la revalorisation exceptionnelle de l’ensemble des participations au 31/03/2020 en raison de la crise du Covid-19 ANR avant neutralisation des actions de préférence : -15,4% à 220,3 M€ 3 (vs. 260,5 au 31/12/2019) ANR/action ordinaire : -15,4% à 103,69€ (vs. 122,54€ au 31/12/2019)

Trésorerie disponible de 35,9 M€ (dont financement disponible non tiré de 17 M€)

au 31/03/2020 : priorité au soutien des participations et aux opportunités d’investissement

Résilience du portefeuille et normalisation progressive de l’activité depuis le déconfinement : 16 participations sur 19 ont repris une activité normale ou partielle

Tenue remarquable de plusieurs participations





Crise du Covid-19 : revalorisation de l’ensemble des participations, recul de l’ANR à 220,3 M€ et faible consommation de trésorerie sur le T1 2020

Au regard du contexte exceptionnel lié à la crise du Covid-19, NextStage a procédé à la revalorisation de l’ensemble des 19 participations de son portefeuille au 31 mars 20204 pour en refléter les conséquences.

NextStage a appliqué la même méthode de valorisation que par le passé en utilisant pour l’essentiel des multiples actualisés au 31 mars 2020 appliqués aux résultats de l’exercice précédent éventuellement corrigés d’éléments non récurrents. Cette méthode reflète la meilleure évaluation à date sans prendre en compte les effets positifs ou négatifs que pourrait générer une inflexion significative de la crise actuelle.

L’ANR de NextStage au 31 mars 2020 avant neutralisation des actions de préférence recule ainsi de 15,4% à 220,3 M€ (vs. 260,5 M€ au 31 décembre 2019) et l’ANR par action ordinaire diminue de 15,4% à 103,69€ (vs. 122,54€ au 31 décembre 2019). Cette diminution s’explique principalement par la baisse des multiples alors que l’ensemble des participations démontrent une bonne résistance dans le contexte actuel.

L’ANR de 220,3 M€ au 31 mars 2020 se répartit entre 201,5 M€ de valorisation des 19 participations (92% de l’ANR) et 18,9 M€ de trésorerie disponible (vs. 19,8 M€ au 31 décembre 2019), à laquelle s’ajoute la ligne de financement de 17 M€ mise en place début 2020, soulignant la gestion rigoureuse par NextStage de ses liquidités.

Crise sanitaire Covid-19 : normalisation progressive de l’activité des participations depuis le déconfinement

Portefeuille de participations : des situations différenciées

La fin du confinement et la diversité des secteurs d’activité des participations ont permis une reprise totale d’activité pour la majorité des participations. Sur les 19 entreprises en portefeuille, plus de 50% ont repris une activité complète. Cependant, les conditions du déconfinement ainsi que l’interdiction des regroupements de plus de 10 personnes pour une durée encore indéterminée ralentissent la reprise pour certaines entreprises du portefeuille de NextStage.

Arrêt temporaire : 3 participations (vs. 9 au 26 mars 2020) en arrêt quasi-complet avec la quasi-totalité de leurs segments d’activité à l’arrêt. Il s’agit d’entreprises avec activités d’accueil du public et non encore autorisées à rouvrir leurs sites.

Activité partielle : 6 participations (vs. 3 au 26 mars 2020) dans l’incapacité de relancer exhaustivement leur activité mais dont certains segments d’activité sont opérationnels. Ces entreprises étendent progressivement leur niveau activité.

Activité complète : 10 participations (vs. 7 au 26 mars 2020). Certaines n’ont pas ralenti pendant le confinement et d’autres ont retrouvé un niveau d’activité complet post-déconfinement. Les plateformes digitales et innovantes de type Saas ainsi que les entreprises bénéficiant de revenus récurrents comme Oodrive, NaturaBuy, Coorpacademy ont vu leur activité progresser pendant la crise. Cette croissance devrait se poursuivre car ces entreprises anticipent un changement d’habitudes sur le long terme.

Un portefeuille qui est resté très mobilisé durant la crise

Les participations du portefeuille ont bénéficié de l’ensemble des mesures mises en place par le gouvernement. En particulier, 13 participations sur 19 ont bénéficié des aides de financement de leurs banques partenaires au travers des prêts garantis par l’Etat.

Pendant le confinement, les participations de NextStage ont fait preuve de la plus grande solidarité et ont réalisé des initiatives sociétales inspirantes, dont deux exemples ci-après :

CoorpAcademy a mis à disposition une plateforme de formation en partenariat avec l'AP-HP sur les mesures sanitaires du Covid-19 à destination du personnel soignant : plus de 25 000 inscrits à date (médecins, infirmiers, sages-femmes) ont suivi la formation ;

Adopt’ a reversé 25% des ventes de parfums pendant le confinement à la Fondation Hôpitaux de Paris.

Perspectives

Pour rappel, NextStage bénéficie d’une structure financière solide, financée intégralement en fonds propres sans dette financière utilisée au 31 mars 2020. NextStage intervient dans son activité d’investissement en fonds propres avec peu ou pas d’effet de levier, diminuant significativement le risque opérationnel pesant sur les participations.

Par mesure préventive, NextStage maitient son anticipation de besoins éventuels de recapitalisation de certaines participations en raison du manque de visibilité sur l’évolution de la crise. NextStage reste également attentif à toute opportunité d’investissement à fort potentiel. La Société ne fixe donc pas d’objectif précis d’investissement pour l’exercice 2020, lequel, pour mémoire, s’élevait à 50 M€ pour les exercices précédents.

A moyen et long terme, NextStage réitère ses ambitions de croissance et sa stratégie de développement avec un objectif d’atteinte, à terme, d’un portefeuille cible d’une taille de 500 M€. Dans le contexte actuel, elle décide cependant de ne pas en déterminer le rythme avec précision.

Agenda

17 juin 2020 : Assemblée générale annuelle

1 ETM : Entreprise de Taille Moyenne, chiffre d’affaires compris entre 10 et 500 M€. 2 Valorisation revue par notre valorisateur indépendant 3 Avant neutralisation des actions de préférence. 4 Bien que les valorisations des participations non cotées soient semestrielles, en cas de survenance d’un évènement jugé significatif, la juste valeur d’une participation peut être actualisée lors d’un calcul d’ANR trimestriel.

