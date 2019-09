NextStage : annonce son Actif Net Réévalué et ses résultats financiers du 1er semestre 2019

Au cours de ce premier semestre 2019, les participations ont dans l'ensemble démontré leur forte résilience dans leur dynamique de croissance rentable et de transformation. La croissance du chiffre d'affaires s'établit à +29,9% (dont +14% de croissance organique) et le chiffre d'affaires moyen des sociétés du portefeuille s'élève à 66,4 M€3 (vs. 59,6 M€5 au 30 juin 2018). Sur 12 mois, l'effectif cumulé a progressé de +28% pour une croissance de +1 022 emplois au sein du portefeuille (4 694 emplois recensés au total au 30 juin 2019). Cette poursuite de la montée en puissance du portefeuille récompense les efforts de structuration et de transformation portés par les entrepreneurs, en collaboration avec les équipes de NextStage.

NextStage a réalisé une importante activité d'investissement depuis le début de l'année en portant à 34,9 M€ le montant total investi au 31 août 2019. Le Groupe a finalisé 3 nouveaux investissements (Bagatelle et Locamod sur le S1 pour 11,9 M€ et 7,6 M€, Yseop sur le T3 pour 7,2 M€) et réinvesti 8,2 M€ sur 4 participations (Lonsdale Développement, Dream Yacht Charter, Linxea et Adopt sur le S1, Bagatelle sur le T3).

Groupe de restaurants positionnés sur le segment du premium/haut de gamme et qui propose une atmosphère et une cuisine « French Mediterranean », fondé en 2008 à New York par Aymeric Clemente et Rémi Laba

COMMUNIQUE

DE PRESSE

Groupe fondé en 2007, par Alain Kaeser, sur la base de travaux de recherche initiés au sein de l'École

Nationale Supérieure (ENS) Cachan

Nationale Supérieure (ENS) Cachan Éditeur de solutions d'Intelligence Artificielle faisant partie des meilleurs spécialistes mondiaux en génération automatique de texte en langage naturel ( NLG ), intervenant majoritairement auprès d'entreprises du CAC 40 et du Fortune 500 (50 000 utilisateurs), implanté en France et aux États-Unis

), intervenant majoritairement auprès d'entreprises du CAC 40 et du Fortune 500 (50 000 utilisateurs), implanté en France et aux États-Unis Deux applications majeures : « Augmented analyst » pour générer automatiquement des rapports et analyses via des bases de données et « Smart Personal Advisor » pour dynamiser la productivité de la relation client

» pour générer automatiquement des rapports et analyses via des bases de données et « » pour dynamiser la productivité de la relation client Technologie multi-brevets et SaaS multilingue, 25 ans de R&D créant de fortes barrières à l'entrée

Agenda

21 novembre 2019 : ANR T3 2019

À propos de NextStage

NextStage est une plateforme spécialisée dans l'investissement à long terme dans des entreprises de taille moyenne de croissance et innovantes, créée en mars 2015 et cotée sur Euronext Paris (compartiment B) depuis décembre 2016. Elle offre ainsi l'accès à une classe d'actifs non cotés et peu accessibles, porteuse de croissance, de création d'emplois et de performance. Ses investissements sont réalisés en fonds propres avec peu ou pas d'effet de levier, sans limite de durée, afin de financer la croissance des ETM et leur capacité à innover sur leur cœur de métier, aux côtés d'entrepreneurs visionnaires. NextStage s'appuie sur le savoir-faire et la solidité de la société de gestion NextStage AM créée en 2002. NextStage bénéficie du régime fiscal de SCR. Son capital est détenu par des actionnaires de premier plan tels que Amundi, Ardian, AXA, Téthys, Temaris... NextStage construit une démarche novatrice et ambitieuse avec pour objectif d'accélérer la croissance des ETM championnes autour des quatre tendances de fond transversales issues de la 3e révolution industrielle : l'économie liée à la valeur de nos émotions et la qualité de l'expérience client, l'économie on-demand et du partage, l'internet industriel et la croissance positive (ou croissance verte). NextStage est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris Compartiment B (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS). www.nextstage.com/sca

Contacts

NextStage

Relations Investisseurs

Stéphanie Nizard / Marc Mehanna

sn@nextstage.com/ mme@nextstage.com

+33 1 44 29 99 01

Communication financière

Agence Shan

Florent Alba florent.alba@shan.fr

+33 1 44 50 51 71

Alexandre Daudin alexandre.daudin@shan.fr

+33 1 44 50 51 76

Plus d'informations sur info-investor@nextstage.com

4