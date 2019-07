NextStage : en forte hausse après un nouvel investissement

11/07/2019 | 18:33

Le titre termine en hausse de près de 2,6% après l'analyse de Portzamparc. Le bureau d'études a confirmé ce matin son conseil de 'renforcer' sur l'action du capital-investisseur NextStage, qui vient d'annoncer un nouvel investissement, ainsi que son objectif de 105 euros.



Les analystes saluent l'annonce d'un investissement supplémentaire de NextStage dans la société spécialisée dans l'intelligence artificielle Yseop, 'mais au moyen cette fois de la plateforme d'investissement cotée NextStage et non plus de ses fonds', expliquent-ils, en supputant : 'Le changement de véhicule d'investissement s'explique selon nous par le montant (8,3 millions d'euros), dans la fourchette NextStage et trop élevé pour un fonds 'retail''.



'La bonne connaissance d'Yseop, développée par les gérants depuis plus de deux ans, est encourageante', salue Portzamparc.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.