NextStage : hausse de 3,7% de l'ANR par action à fin juin

12/09/2018 | 08:01

NextStage affiche un 30 juin 2018 un Actif Net Réévalué par action en progression de 3,7% à 114,42 euros, avant neutralisation des actions de préférence, et un résultat net part du groupe du premier semestre 2018 en baisse de 4,6% à 7,5 millions d'euros.



Le chiffre d'affaires pondéré moyen des participations a augmenté de 33,4% à 59,6 millions d'euros et l'effectif cumulé a progressé de 14% (création de 426 emplois). Au total, 3.556 emplois sont recensés au 30 juin au sein du portefeuille de la société d'investissement.



NextStage ajoute qu'il envisage d'augmenter son capital par placement privé, opération qui pourrait être réalisée d'ici fin 2018, sous réserve des conditions de marché et de la poursuite de son programme d'investissement.



