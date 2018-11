NextStage : investissement dans Vinci Technologies

26/11/2018 | 08:10

NextStage annonce avoir réalisé un investissement de 8,4 millions d'euros dans Vinci Technologies, l'un des leaders mondiaux de l'instrumentation de niche destinée à l'exploration et la valorisation des ressources naturelles souterraines.



Vinci Technologies emploie essentiellement des ingénieurs sur une équipe de 147 personnes dont 85 basées en France, le reste se répartissant aux Etats-Unis et en Inde. Il devrait réaliser en 2018 un chiffre d'affaires de 36 millions d'euros.



Cet investissement est la troisième prise de participation de NextStage cette année après Arkose et Atream. La plateforme d'investissement cotée sur Euronext Paris compte désormais 16 entreprises dans son portefeuille.



