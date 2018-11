NextStage : l'ANR par action continue d'augmenter

21/11/2018 | 10:10

Le capital investisseur NextStage a fait le point sur son portefeuille : au 30 septembre, l'actif net réévalué (ANR) s'établissait à 115,6 euros par action (soit un total de 222,8 millions d'euros), en hausse de 1% par rapport à sa valeur au 30 juin, et de 4,8% sur un an.



La société évoque une 'accélération du rythme d'investissement avec deux prises de participation dans Arkose et Atream pour un montant total de 21,3 millions d'euros, un protocole d'investissement pour 8,4 millions d'euros, ainsi que deux réinvestissements dans LinXea pour 3,3 millions d'euros et post 30 septembre Dream Yacht Charter pour financer l'acquisition de SamBoat pour 2,9 millions d'euros'. Du côté des sortie, la finalisation de la sortie d'Efeso Consulting devrait intervenir en janvier prochain.



Depuis le début de l'année, NextStage a réalisé ou engagé 41 millions d'euros d'investissements, 'en ligne avec les objectifs' et avec le produit de la levée de fonds de novembre 2017 (48,3 millions d'euros).



La société confirme à l'occasion son projet d'augmentation de capital 'par placement privé' en fin d'année ou bien au début de 2019, sous la réserve habituelle des conditions de marché. Le but reste inchangé : porter son ''portefeuille de 40 à 50 sociétés pour un capital de 500 millions d'euros'.





