NextStage : la Senlisienne sous les 5% des parts

26/09/2019 | 12:05

Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers à titre de régularisation indique que le 25 juillet dernier, les holdings Comir et Soparcif ont de concert franchi en baisse le seuil de 5% du capital de NextStage à la suite de l'augmentation de capital de cette dernière.



Ensemble, Comir et Soparcif, quasi-intégralement détenues par la Senlisienne de Portefeuille de Christian Haas, sont ainsi revenues à 4,65% des parts et 6,78% des voix de NextStage.







Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.