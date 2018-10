NextStage : nomination d'un senior partner

11/10/2018 | 14:20

La société de capital développement NextStage AM annonce l'arrivée de Pascal Macioce en tant que Senior Partner de NextStage pour accélérer le développement du groupe en France et à l'étranger.



'Sa mission consistera notamment à conseiller la société pour élargir le cercle des investisseurs et des partenaires désireux d'investir dans des Entreprises de Taille Moyenne innovantes', explique-t-elle.



Après un début de carrière chez le cabinet Arthur Andersen, Pascal Macioce rejoint EY en 2002. Il a étendu rapidement ses responsabilités de la France à l'Europe puis à la région EMEIA, dont il est devenu directeur général en 2014 en charge des différentes lignes de service.



