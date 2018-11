NextStage : participe une acquisition de Dream Yacht Charter

06/11/2018 | 08:10

NextStage annonce un réinvestissement de 2,9 millions d'euros dans le cadre d'une levée de fonds totale de cinq millions pour financer l'acquisition, par le groupe Dream Yacht Charter, de la plateforme de location de bateaux sur internet SamBoat.



Fondée en 2014, SamBoat met en relation propriétaires de bateaux et locataires. Cette plateforme référence plus de 25.000 bateaux (voile et moteur) et propose aussi des services d'assurance et de conciergerie.



'L'acquisition de SamBoat constitue une étape stratégique pour le groupe Dream Yacht Charter, qui renforce à cette occasion sa position incontestée de n°1 mondial de la location de bateau de plaisance', commente NextStage qui l'a aussi accompagné en termes de conseil.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.