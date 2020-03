NextStage : publie son Actif Net Réévalué et ses résultats annuels au 31 décembre 2019

La performance économique du portefeuille a été solide, résiliente et a continué sa croissance en 2019. Nous avons poursuivi le déploiement de nos plateformes digitales innovantes (Steel Shed, Oodrive, Dream Yacht Charter, Coorpacademy, Natura Buy, ...) et de la plateforme

Paris, France, le 26 mars 2020 - NextStage, société d'investissement cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), spécialiste de l'investissement de long terme dans les ETM1 innovantes et de croissance, annonce aujourd'hui ses résultats annuels 2019 et son Actif Net Réévalué au 31 décembre 2019, arrêtés par le Gérant, revus par le Conseil de surveillance le 25 mars 2020 et audités par les commissaires aux comptes. Les comptes de l'exercice 2019 ont été arrêtés en tenant compte de l'environnement économique qui prévalait à fin 2019 et n'incluent pas d'impact de l'émergence de la pandémie du coronavirus.

Nous sommes aujourd'hui pleinement mobilisés sur les moyens à déployer pour accompagner nos participations face la crise sanitaire et économique majeure avec en particulier la NS Covid 19 War Room. Nous disposons d'une assise financière solide permettant d'y faire face, notamment car nous n'intégrons pas ou peu de levier dans nos investissements. Nous avons mis en place des mesures de protection de nos équipes en organisant la continuité des activités et nous accompagnons nos participations afin qu'elles fassent de même. Si nos perspectives à moyen et long terme demeurent inchangées, notre priorité immédiate porte sur le renforcement de l'accompagnement stratégique et financier auprès de nos participations et plus particulièrement sur la préservation de la trésorerie. »

Progression de l'ANR à 260,5 M€

L'ANR de NextStage atteint 260,5 M€ au 31 décembre 2019 avant neutralisation des actions de préférence, en croissance de +14,8% (vs. 226,9 M€ au 31 décembre 2018) et +15,2% (vs. 226,1 M€ au 30 juin 2019). Cette hausse s'explique par l'intégration du produit de l'augmentation de capital par placement privé de 22,4 M€ en juillet 2019 et par la revalorisation du portefeuille avec 10 sociétés revalorisées à la hausse et 5 à la baisse (les investissements conclus en 2019 dans Bagatelle, Locamod, Yseop et Port Adhoc n'ayant pas fait l'objet d'une revalorisation).

L'ANR par action ordinaire augmente de +4,1% à 122,54€ vs. 117,71€ au 31 décembre 2018 et de +3,2% vs. 118,74€ au 30 juin 2019. A noter que la performance de l'ANR investi est de +11% en 2019.

L'ANR de 260,5 M€ au 31 décembre 2019 se répartit entre 240,7 M€ de valorisation des 19 participations (92% de l'ANR) et 19,8 M€ de trésorerie disponible, excluant la ligne de financement mise en place début 2020.

46 M€ investis en 2019, en ligne avec l'objectif annuel

NextStage a poursuivi son rythme solide de croissance avec 46 M€ investis en 2019, en ligne avec l'objectif d'investissement initial de 50 M€ sur l'exercice :

35,7 M€ d'investissements réalisés sur quatre nouvelles participations (Bagatelle 11,9 M€, Locamod 8,6 M€, Yseop 7,3 M€ et Port-Adhoc 8,0 M€) ;

2