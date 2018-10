Electronic Arts : un analyste passe à l'achat

05/10/2018 | 18:09

Berenberg a entamé le suivi de l'action avec un conseil 'Achat' et un objectif de cours de 145 dollars.



Le courtier allemand a déclaré que le secteur des jeux vidéo avait bénéficié de nombreux éléments favorables au cours des dernières années, notamment de la progression des revenus tirés du numérique.



'Nous avons analysé en profondeur six thèmes clés qui, à notre avis, façonneront l'industrie du jeu vidéo au cours des cinq prochaines années et restons profondément optimiste quant à la santé de ce secteur', a déclaré Berenberg.



