NextStage : Portzamparc toujours d'avis de renforcer

09/08/2018 | 10:32

Portzamparc, le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes, confirme ce matin son conseil de renforcer la ligne NextStage, alors que la société de capital investissement a présenté un point d'activité jugé rassurant. L'objectif de cours demeure fixé à 113,6 euros.



NextStage a en effet annoncé hier soir qu'il avait engagé 38 millions d'investissements depuis le début de l'année, ce qui permet de confirmer l'objectif annuel de 50 millions. Plusieurs opérations ont récemment été finalisées, notamment deux nouveaux investissements qui seront détaillés le 12 septembre prochain, à l'occasion de la présentation des comptes semestriels.



Le groupe a annoncé qu'il compte réaliser, sous réserve des conditions de marché, une augmentation de capital par placement privé 'au cours des prochains mois'. Portzamparc souligne donc que cette fois, NextStage ne lèvera pas de fonds sur le marché, comme l'an dernier : 'En positif, cela pourrait selon nous permettre d'obtenir un prix plus élevé compte tenu de possibles souscriptions en provenance de l'assurance-vie (...) et des investisseurs institutionnels de long-terme déjà présents au capital (Amundi, FGA, Ardian...). En négatif, cela devrait mener à un moindre élargissement du capital réellement flottant (8% environ actuellement)', commentent les spécialistes.



Reste que les annonces d'investissements constituent 'une bonne nouvelle alors que le faible rythme d'investissement en début d'année avait pu créer des doutes sur la capacité à déployer les fonds levés compte-tenu de l'inflation des valorisations en private equity et de la forte sélectivité des gérants.'





