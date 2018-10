NextStage : premier conseil d'achat d'Oddo BHF

05/10/2018 | 11:21

Oddo BHF a entamé le suivi de l'action du 'capital développeur' NextStage avec un premier conseil d'achat. Fixé à 112 euros, l'objectif de cours augure d'un potentiel de hausse d'un peu plus de 10%.



'Pure player du capital développement', 'NextStage est un véhicule Evergreen (aucune limite de durée) qui prend des participations majoritaires ou minoritaires (avec très peu d'effet de levier) au sein d'entreprises de taille moyenne européennes offrant un potentiel de croissance important', explique Oddo BHF. Parmi ses thèmes d'investissement fétiches : l'économie 'à la demande', l'Internet industriel et la croissance verte.



De 220,6 millions d'euros au 30 juin, en hausse de 43% depuis la création de la société, l'actif net réévalué devrait atteindre 500 millions d'ici 2020, prévoit la direction. Oddo BHF y croit, tout en soulignant la bonne orientation de l'activité des participations actuelles et la faible valorisation du titre.





