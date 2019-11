Nexway AG / Mot-clé(s) : Introduction d'un produit

Nexway AG: FORT D'UNE POSITION UNIQUE SUR L'ABONNEMENT ET LE PAIEMENT, NEXWAY BOOSTE LE COMMERCE B2B ET LANCE UN MODULE 'REVENDEURS'.

FORT D'UNE POSITION UNIQUE SUR L'ABONNEMENT ET LE PAIEMENT, NEXWAY BOOSTE LE COMMERCE B2B ET LANCE UN MODULE "REVENDEURS". Nexway annonce le lancement de son Programme Revendeur Monetize, un module d'animation et de gestion de la vente indirecte destiné aux éditeurs de logiciels. Grâce à ces nouvelles fonctionnalités, Nexway renforce ainsi la pertinence de sa proposition de valeur pour le commerce B2B, basée sur Monetize, sa plateforme e-commerce, d'abonnement et de paiement. Paris/Karlsruhe, le 28 novembre 2019. De nombreux éditeurs de logiciels investissent dans des réseaux de revendeurs pour alimenter leur croissance. Les défis les plus complexes auxquels ils sont confrontés sont la lourdeur des processus que doivent suivre les revendeurs pour faire affaire avec eux, ainsi que la lenteur de l'adoption de nouveaux modèles commerciaux, notamment le cloud ou l'abonnement. Nexway, entreprise de services et de technologies e-commerce riche de plus de 20 ans d'expérience dans la vente de logiciels et de services, résout cette équation avec son nouveau module Programme Revendeur Monetize, un ensemble de fonctionnalités et de services pour vendre en ligne à des revendeurs. Le nouveau module Revendeur permet d'opérer des ventes B2B en ligne avec des fonctions spécifiques d'incentive et de fidélisation, et d'optimiser l'expérience des revendeurs via un portail dédié et personnalisable. Tout comme une vente de licences en gros typique avec des prix personnalisés et des méthodes de paiement B2B populaires, le module Programme Revendeur Monetize relève le défi de motiver les revendeurs à promouvoir des produits basés sur des schémas de prix récurrents, un levier clé dans la stratégie des éditeurs de logiciels. « Grâce à Nexway, les éditeurs de logiciels peuvent automatiquement identifier et suivre les bénéfices de leurs revendeurs à valeur ajoutée (VAR, Value-added reseller) et de leurs fournisseurs de services (MSP, Managed service providers) lors du renouvellement des abonnements », déclare Pierre-Henri Paulhe, VP Sales and Business Development chez Nexway. Il s'agit d'une caractéristique unique qui contribue à un meilleur alignement stratégique entre les éditeurs de logiciels et leur réseau de distribution. » Pierre-Henri ajoute avec enthousiasme : « Beaucoup de nos clients actuels sont ravis de cette annonce, et cette solution renforce également notre proposition de valeur pour les prospects ! » Lors du développement de l'outil, l'équipe Nexway est restée fidèle à ses racines dans la gestion opérationnelle des ventes de produits digitaux et a mis l'accent sur la flexibilité, permettant ainsi une tarification et une gestion sur mesure des revendeurs majeurs, ainsi que l'automatisation de l'intégration et des transactions avec les distributeurs à long terme. « Les nombreuses fonctionnalités pratiques et rapides ajoutées sur le portail revendeur contribuent à créer une préférence pour la marque de nos clients », explique Pierre-Henri. Victor Iezuitov, PDG de Nexway AG, souligne cette initiative comme un pas vers une expansion sur les marchés inexploités du e-commerce et du paiement : « Le lancement du module Revendeurs signifie que nous mettons à profit notre technologie et nos actifs de services pour des modèles commerciaux à plusieurs niveaux. La gestion avancée des abonnements, des transactions et des transferts de fonds, ainsi que les stratégies de fidélisation basées sur l'intelligence artificielle, sont des caractéristiques particulièrement attrayantes pour les industries traditionnelles également. Je suis persuadé que nous construisons une offre appropriée qui nous permettra d'élargir notre base de clients au-delà des marchés du logiciel et des verticaux du digital. » Ce lancement de nouvelles fonctionnalités s'inscrit dans un contexte de rationalisation technologique et de synergies suite à la fusion de asknet (aujourd'hui Nexway AG) et Nexway. Les investissements technologiques se concentrent désormais sur la plateforme modulaire Monetize, pilotée par API, qui offre à la fois des services e-commerce et de paiement avancés avec un délai de mise sur le marché accru. Êtes-vous prêt à motiver, gérer et dynamiser votre réseau de revendeurs ? Découvrez comment Nexway peut vous aider à dynamiser vos initiatives de vente B2B ! CLIQUEZ ICI À propos de Nexway Nexway AG (anciennement asknet AG) est un acteur majeur du e-commerce et des solutions de paiement. Le groupe Nexway combine technologie et services gérés, et propose des solutions aux sociétés de logiciels, de jeux vidéo, de services et de vente au détail pour gérer et maximiser leurs ventes en ligne dans le monde entier. Les clients de Nexway s'appuient sur les modèles d'abonnement, les méthodes de paiement locales, la prévention de la fraude, la gestion des partenaires et des revendeurs et les informations clients pour transformer leur expérience d'achat et développer leur activité. La société fournit également des services d'achat et de distribution de logiciels aux institutions universitaires européennes, aux étudiants et aux anciens étudiants. La société est basée à Karlsruhe et cotée à la Bourse de Francfort (Ticker : NWAY, ISIN : DE000A2E3707). Contact Média Florian Kirchmann +49 221 9140-97 0 florian.kirchmann@ir-on.com



