NFON : s'implante en France

Munich, le 27 Juin 2019 - NFON AG, le seul fournisseur paneuropéen de Cloud PBX, annonce aujourd'hui le lancement de ses activités commerciales en France. Comme annoncé, NFON AG ouvre ainsi une filiale dans un autre pays européen avec, NFON France, basée à Paris. La France est le 15ème pays dans lequel le Groupe NFON est présent. "Avec l'ouverture de notre site en France cette année, non seulement nous remplissons un engagement fait auprès de nos actionnaires, mais nous pénétrons également l'un des marchés clés les plus importants pour la téléphonie dans le cloud", explique Hans Szymanski, Chief Executive Officer et Chief Financial Officer de NFON AG. "Avec environ 27 millions* d'employés, la France est l'un des marchés clés d'une impressionnante offensive de numérisation en Europe, aux côtés notamment du Royaume-Uni, de l'Espagne, de l'Italie et de l'Allemagne. Les processus de transformation et leurs possibilités sont pris au sérieux et constituent la base d'un énorme potentiel de croissance pour nos solutions de téléphonie dans le cloud".

La liberté dans la communication d'entreprise

Le marché des systèmes de téléphonie dans le cloud est en croissance constante. De 2017 à 2022, les extensions du cloud passeront de 13 millions à 26 millions en Europe - la part de marché en France uniquement passera de 8 à 12% d'ici 2020. * "La France est un pays disposant d'une forte appétence pour le cloud et offre de nombreuses possibilités de croissance," déclare Laurent Lhermitte, Managing Director de NFON France. "L'usage des dernières solutions de cloud computing progresse. Avec Cloudya, le socle de notre offre de téléphonie dans le cloud et nos solutions haut de gamme telles que Ncontactcenter, Nhospitality et Neorecording, nous pénétrons ce marché clé au bon moment. Il s'agit en fait d'une question de liberté de communication : la simplicité, l'indépendance et la fiabilité sont les priorités absolues. C'est l'avenir de la téléphonie, c'est notre offre pour la France." Et Laurent Lhermitte connaît parfaitement ce marché : Au cours de sa carrière, ce commercial chevronné a occupé des postes à responsabilité sur le marché français des télécommunications : Entre autres chez Completel, QuesCom et iQsim. "Laurent est le professionnel confirmé de la distribution en France. Avec lui et son équipe, NFON France contribuera à la réussite européenne du Groupe NFON en tant qu'acteur disruptif et dynamique en France", déclare César Flores Rodríguez, Chief Sales Officer de NFON AG.

Sur la voie rapide

Depuis sa fondation en 2007, NFON AG n'a cessé de croître. L'introduction en bourse en 2018 (Bourse de Francfort, Prime Standard) a constitué une étape importante pour les projets d'expansion du NFON. Avec le lancement du nouveau produit de base Cloudya, la reprise de Deutsche Telefon Standard AG en début d'année et l'ouverture en Italie, la stratégie de l'entreprise se poursuit : Croissance ! Hans Szymanski : "Déjà au cours du premier semestre de l'année, nous avons fait la preuve du succès d'un grand nombre d'entreprises. Nous allons maintenant intensifier nos activités dans les pays clés existants - avec l'objectif clair de devenir le numéro 1 en Europe".

*(approx. 18 millions dans les PME et 9 millions dans les grandes entreprises avec 16 millions de téléphones fixes / Modèle de marché propriétaire, basé sur Cavell/MZA)

A propos de NFON AG

La société NFON AG, dont le siège social se trouve à Munich, est le seul fournisseur paneuropéen de Cloud PBX, comptant plus de 30 000 entreprises dans 15 pays européens parmi ses clients. Avec Cloudya, NFON offre une solution facile à utiliser, indépendante et fiable pour les communications d'entreprise dans le cloud. D'autres solutions premium et sectorielles complètent le portefeuille dans le domaine des communications dans le cloud. Grâce à nos solutions de communication intuitives, nous permettons aux entreprises européennes d'améliorer un peu, chaque jour, leur travail. NFON est la nouvelle liberté dans la communication d'entreprise. http://www.nfon.com/

