NGM Biopharmaceuticals, Inc. : des résultats encourageants

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires L'entreprise de recherche biopharmaceutique a tenu une conférence de presse ce matin pour présenter les résultats préliminaires de son étude de phase 2 de l'aldafermine. NGM a développé ce médicament pour lutter contre la maladie de NASH. L'étude de phase 2 visait à évaluer l'efficacité et l'innocuité du médicament face à un placebo. Les patients ont reçu 1mg d'aldafermine pendant 24 semaines. Les tests ont montré : Source : ngmbio.com (Le NAS est une notation qui permet de définir l'évolution de la maladie) Les conditions de l'étude sont disponibles sur leur site. Cette annonce a permis au titre de débuter la séance sur des nouveaux plus hauts à 22$, avant de redescendre autour des 19$.

