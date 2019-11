NH Hoteles : décote de 35% par rapport à Accor selon Oddo

12/11/2019 | 10:09

Oddo estime que le 3ème trimestre est globalement en ligne avec les attentes malgré un ralentissement des RevPars au T3. ' La profitabilité s'améliore encore avec une marge d'EBITDA en progression de 30pbs '.



Les analystes soulignent que la guidance 2019 est réitérée (EBITDA à 285 ME et résultat net à 100 ME). ' Elle nous parait très crédible étant donnée la performance sur les 9M '.



Oddo confirme son conseil à l'achat avec un objectif de cours de 6.2 E. ' La Valo est très faible à 5.8x l'EBITDA 20e, soit une décote de 35% par rapport à Accor ' indique le bureau d'études.



' Les Perspectives sont encourageantes étant donné la focalisation sur des marchés en croissance (notamment l'Espagne et l'Italie) et l'amélioration continue de la profitabilité ' rajoute Oddo.



