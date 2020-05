Bronzette interdite : les plages de la Côte d'Azur de nouveau ouvertes

NICE, 16 mai (Reuters) - Prendre un bain de mer ou se promener le long de la promenade des Anglais à Nice sur la Côte d'Azur : une partie des Français ont pu retourner sur les plages ce week-end, rouvertes pour la première fois depuis que le confinement avait été instauré mi-mars pour lutter contre l'épidémie de coronavirus.

Les résidents des zones dites "vertes", où le virus circule peu, peuvent de nouveau accéder à un certain nombre de plages après la levée progressive des restrictions décidées par le gouvernement depuis lundi. Samedi, les maires ont rouvert l'accès à certaines plages dans le Nord de la France et sur la côte Méditerranée.

Mais il y a de nouvelles règles : les activités individuelles telles que la nage, la pêche ou le surf sont autorisées, à la condition que les mesures de distanciation sociale soient respectées. Mais bronzer sur sa serviette ou rester sur la plage pendant plusieurs heures sont désormais proscrits.

"On a pu se baigner ce matin. On a pu profiter de cette mer qu’on a pas vue depuis deux mois pratiquement", explique un Niçois arborant un chapeau de paille en arpentant une plage de galets plutôt vide.

"Il nous reste le bronzage, le farniente qu'on n'a pas encore, malheureusement. On est en semi-liberté".

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner s'est rendu à Veules-Les-Roses en Normandie où il a mis en garde sur les conséquences d'un non-respect de ces nouvelles règles.

"Le virus est toujours là. On doit apprendre à vivre avec le virus", a-t-il expliqué.

"Nous sommes responsables du combat contre le COVID-19. Si les règles ne sont pas respectées, on pourra revenir sur les décisions", a-t-il prévenu.

La levée des huit semaines de confinement, l'un des plus stricts en Europe, a commencé le 11 mai, avec la réouverture des commerces non-essentiels et des usines.

Pendant le confinement, les forêts, les plages et les sentiers côtiers étaient fermés au public. Les forêts sont de nouveau accessibles et le gouvernement a décidé que les plages pourraient rouvrir au cas par cas si les maires en faisaient la demande.

Le pays est divisé entre les zones vertes et les zones rouges, dont Paris et sa région, où le virus circule davantage et des restrictions plus sévères sont imposées.

A date, la France a enregistré 142.291 cas et 27.625 décès liés au virus.

Les cinémas, les restaurants et les bars restent fermés dans tout le pays au moins jusqu'à début juin.

Le gouvernement a annoncé des mesures représentant 18 milliards d'euros pour soutenir le secteur du tourisme, l'un des plus durement pénalisés par les conséquences de l'épidémie.

En Grèce, les pouvoirs publics ont rouvert 500 plages mais avec des mesures pour faire respecter la distanciation sociale. (Dominique Vidalon et Eric Gaillard, version française Gwénaëlle Barzic)